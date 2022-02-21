網羅消費者的必勝迴圈：阿物科技3/17免費講座，打造快商務時代的O2O2O商機

善於行銷科技發展的awoo阿物科技，將於3月17日舉辦實體活動。本活動邀請良興電子總經理賴志達，以及awoo阿物科技共同創辦人暨副總經理Tiger Lee，共同探討在快商務趨勢下如何應用awoo Marketing Platform創造O2O2O新商機。

快商務時代打通線上線下疆界，創造O2O2O新商機

疫情對全球零售業造成結構性的改變，不僅重塑了消費場景與消費習慣，也為零售產業帶來巨大的挑戰。幸運的是，我們也身處在高度仰賴行銷科技的「快商務時代」，若能憑藉日新月異的MarTech技術，善用AI在行銷領域扮演的角色，更彈性的挪移行銷預算，並且保持靈活的數位轉型，企業仍能創造差異化的優勢，打破線上、線下的疆界，實踐全通路的「O2O2O」（Online to Offline to Online）的必勝迴圈。

因此，以行銷科技見長、並且在台日兩地市場皆有領導性角色的awoo阿物科技，不藏私舉辦講座，透過awoo阿物科技共同創辦人暨副總經理Tiger Lee的分享，淺談企業推動數位化的過程中將迎來哪些挑戰與困難；同時，也藉由良興電子總經理賴志達所分享的實際經驗談，了解企業如何利用awoo AMP持續維持營收動能並佔領市場。

免費報名awoo阿物科技3/17實體活動講座

本次活動為免費報名參加，將視疫情情況調整上課形式。若想知道除了廣告導流外，還什麼方法可以帶動業績高速成長；又或是面對形形色色的消費者，渴望建立自動化再行銷流程；想知道如何善用行銷科技MarTech佈局虛實通路與優化配貨策略等，都十分適合參加本次活動。

尤其疫情衝擊下的實體門市受災戶，更能透過本次awoo阿物科技的分享，快速瞭解最新行銷科技工具如何增加電商導流、扳回消逝的業績。