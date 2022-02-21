驚喜製造創辦人林業軒的驚喜配件，全新智慧運動錶GARMIN EPIX「無懼無畏，打造Epic品味」

2016年，一場從沒人想過的《無光晚餐》體驗活動在網路社群引起討論，後來有不少實際參與者分享在黑暗中用餐、翻新五感體驗的過程，令觀望者躍躍欲試，也好奇籌劃這場《無光晚餐》的幕後團隊「驚喜製造」（Surprise Lab.）究竟為何方神聖。

接下來幾年，驚喜製造陸續推出了《一人餐桌》、《微醺大飯店》、《明日俱樂部》、《BADASS ONLY 惹事工具箱》等活動，讓愈來愈多人感受「體驗」的多元可能性，也逐漸認識「驚喜製造」這樣的體驗製造商，並期待每一次的新企劃誕生。

而催生出這些趣味體驗的驚喜製造者之一，是1988年生的新世代城市人，林業軒。2015年底，好友陳心龍從倫敦唸書回來，想搞一些好玩的計畫，熱愛冒險與創作的林業軒，便跟著一頭栽進創作沈浸式體驗的花花世界，從此以製造驚喜為志業。

Photo Credit：TNL Brand Studio 驚喜製造共同創辦人，林業軒

驚喜製造｜打造沈浸式體驗的極致Epic

驚喜製造的創業故事，或許可以說是起於一份赤子玩心。但要保持新鮮感、不斷創造有趣的沈浸式體驗，甚至吸引消費者買單，並不是件容易的事。

從《無光晚餐》到《微醺大飯店》，驚喜製造每每推出活動都可獲得巨大迴響，面對嶄新且猶有疫情挑戰的2022，林業軒又會如何率領團隊製造驚喜？他透露，驚喜製造其實正在發展實體活動以外的線上文化娛樂展演，甚至策劃加入OTT市場，為的就是讓更多人不受時地限制、感受驚喜製造的魅力體驗。

談到驚喜製造的創作靈感從何而來？林業軒分享了一個小故事：「我們公司對面有一條小巷，狹窄的巷內有一間腳踏車店，偶爾有鄰居來這裡修腳踏車。我發現老闆總是不趕時間地慢慢修車，客人也靜靜地看，或有一搭沒一搭地閒聊，那樣寧靜的畫面，我體驗到『陪伴』。」林業軒想說的是，這些微不足道的日常景象，如電影長鏡頭般刻在他心裡，其實都是日後驚喜製造舒展天馬行空的養分。

Photo Credit：TNL Brand Studio 為了挖掘隱藏在日常中、意想不到的體驗，林業軒讓自己保持敞開接收的狀態，盡可能在生活中採集靈感，哪怕是公司對面的小巷子，他都能探索故事。

隨著驚喜製造不斷壯大，林業軒的身份與任務也漸漸改變。早期他是驚喜製造的創意領導人，率領團隊打造與現實市場契合的體驗服務；近年則把重心放在幕後的策略管理，專注於控管資源、尋求外部合作、運營團隊等。不變的是，他都在學習如何在理想與現實間尋求最大共識。

對此，林業軒摸索了幾年，儘管逐漸熟悉了商業操作模式，但他也明白創新本身無定論，唯有不斷體驗嚐鮮、保持熱情參與，才有足夠能量製造驚喜。這就像Garmin最新一代的epix智慧腕錶，融合fēnix旗艦系列的冒險DNA，再創極致巔峰。

無懼無畏｜我行我素始於彈性的時間管理

身為一個「驚喜製造人」、一位創業家、一名父親，攤開林業軒的時間表，事業與生活之間的分隔線時而清晰，時而模糊，他一直學習如何在各種身份之間轉換自如，同時保留「做自己」的時間。而腕上那支Garmin智慧錶，正是近期陪伴他走過每一分每一秒的事業戰友，也是親近的生活伴侶。

「一天當中，早上十點前我是父親的角色，要安頓兩個孩子們上學。中午開始忙工作，按表操課。但我並不是一個愛加班或把時間排得密密麻麻的人，我喜歡行程之間保有彈性，盡可能保留時間獨處，沈澱心思去體驗生活。」因此，在行程與行程之間，林業軒總會看看錶，若是幸運地還有空擋，便會散步去吃他最喜愛的蛋餅當早餐，或是吃一碗豆花做下午茶。

一個懂得製造驚喜的人，他的時間管理哲學，是不忘為自己的生活保有驚喜發生的可能性。

秉持如此的時間運用之道，Garmin epix智慧錶不再只是提醒時間的好夥伴，也完美呼應了林業軒生活的各個面向，為創業家記錄健康，為每一次戶外冒險的時刻指引方向，更為平凡日常增添不凡的雋永品味。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「以前沒有戴錶的習慣。最近配戴Garmin epix後，我發覺有很多體驗是用手機匆匆一瞥時間所無法獲得的。」林業軒如數家珍地談起近期讓他感到驚喜的事物，便是手腕上那一支最新款智慧錶——Garmin epix。

驚喜風格｜與新世代城市人不謀而合的Epic品味

Garmin epix是一支為新世代城市人量身定做的智慧手錶，既符合都會使用需求，也深度應援戶外休閒生活。不只能支援40種以上的運動模式，都會生活更是暢行無阻，搭載Garmin Pay行動支付服務，運用手錶直接感應就能付款，兼具信用卡支付功能與悠遊卡，實現結帳免找零、搭車免用卡的便利生活。當然，續航力表現也有卓越水準；GPS運動模式下可持續記錄30小時，智慧手錶模式則有16天續航力。

此外，以美軍軍規MIL-STD-810標準打造的Garmin epix，其GPS採用多頻定位技術，無論是在深山叢林或都市街道內，都大幅提升GPS的精準度與定位速度。更特別的是，過往Garmin戶外智慧手錶搭多採用按鍵設計，如今全新Garmin epix則是按鍵與觸控螢幕皆可，大大增加使用彈性與操作靈活度。

種種高規追求與設計細節，對林業軒而言，Garmin epix已是生活中不可或缺的驚喜來源。「最貼近我的功能是，Garmin epix能即時顯示不同的身體指數，像是心率、壓力指數、睡眠品質等，透過智慧錶的記錄與提醒，我每天都能對自己的身體狀況有更多驚喜發現。」林業軒接著笑說，「尤其，當手錶震動顯示『每日步數』達標時，那種小小的成就感就能令我很開心，也是增添一種日常驚喜。」

此外，平日有健身習慣、假日喜歡戶外健行、近期又在學習駕駛動力小船的林業軒，對於Garmin epix能即時反饋運動效率，或是提供穩定的GPS導航功能等，皆印象深刻。「沒想到一支智慧錶，可以成為如此安心又可靠的存在。」接著，林業軒又驚喜地分享他的觀察。

「我發現Garmin epix無論是外觀或功能，都與我所追求的生活風格不謀而合。」

追求穿搭品味，同時又嚮往自由隨行的林業軒，酷愛Smart Casual的簡約俐落，更喜歡能在工作與生活之間轉換自如的特性。而Garmin epix採用藍寶石玻璃鏡面、搭配鈦錶盤增加手錶耐用度與質感，以及簡約色系的錶帶，完美符合低奢時尚的設計，不只能支應各式生活場景，更是品味生活不可或缺的百搭單品。

Photo Credit：TNL Brand Studio Garmin epix能即時顯示多種身體指數。圖左至右：心率、血氧指數、每日累積步數

Photo Credit：TNL Brand Studio Garmin epix黑白雙色款，極簡品味，至上穿搭

Photo Credit：TNL Brand Studio

認識了林業軒，不禁覺得他本身就像一支全方位的智慧腕錶。平時像GPS一樣為「驚喜製造」指引公司方向，在分秒必爭的創業節奏裡前進；工作空檔的他，則不忘強健體魄，照顧自己的健康；同時，他還具有戶外冒險家的精神，喜歡在假日暫放城市人的身份，追求上山下海的刺激挑戰，登峰造極。

「Wear epix. Be Epic」從驚喜製造家的故事與他所配戴的Garmin epix，見證品味型格，全由你定義。

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