《練習不焦慮的生活》：家長回應焦慮的孩子時容易有壓力，此時需要「清醒（SOBER）系統」

文：麥可．葛羅斯（Michael Grose）、裘蒂．李察森博士（Dr. Jodi Richardson）

回應孩子焦慮的時刻

上一個章節裡，我們討論到家長若能樹立榜樣，將會影響孩子在控制焦慮時所選擇的策略。我們也談到了四種家長常有的回應——情緒化、心軟、轉移焦點、針對需求。本章中我們要更深入的了解，當孩子正處於嚴重焦慮的時候，身為家長可以如何做出有效的回應，才會讓孩子感覺需求受到傾聽與理解。家長們也能在幫助孩子保持冷靜時，透過這些方法感受到顯著的成效，避免手足無措或驚慌。

我們會介紹兩種不同系統，可以自由搭配使用。第一種是「清醒（SOBER）系統」，重點在家長能夠如何有效因應挑戰。第二種是「焦慮應變計劃」，告訴家長如何應對焦慮兒。面對危機，我們都應該保持清醒（英文叫sober），對吧？

焦慮會傳染，在回應焦慮的孩子時，我們很容易就變得很有壓力，很擔心。當自己處於焦慮中，就很難把注意力集中在眼前的事，因為焦慮影響了我們的決策。此時就需要「清醒系統」了，它的五個步驟很容易記憶：

S（Stop）：暫停

O（Observe）：觀察

B（Breathe）：呼吸

E（Expand）：延伸

R（Respond）：回應

清醒系統步驟一：暫停（Stop）

在養育孩子的過程中，很多時候父母都必須呈現多工的狀態。一個普通的夜晚有晚餐要煮、有孩子的功課要聽、有時候還得幫忙寫作業。同時間還有洗好的衣服要晾、水電帳單要繳、電子郵件要回，有時還要帶孩子去上音樂課，順便聽他們分享一整天下來生活中的小故事。上述許多家務都得同時間完成。有時不免覺得，就算有一整天來完成這些事也根本就不夠。

我們要說的是，「多工狀態」其實是個誤稱。其實，同時間做兩件需要高強度思考的任務，是不可能的。這些事情其實是快速連續發生，所以我們才會感覺兩件事情像是同時發生。這種情況有點像是你在電腦上打開兩個網頁然後快速切換那樣。

回到教養焦慮兒的過程中，孩子出現焦慮時需要你全部的專注力。只要提供全心的關注給孩子，你就等於站在一個有利的地位，可以使用本書的知識來有效回應孩子的需求。在孩子需要你的當下，其實你並不一定要立刻放下手邊的東西；你也可以向孩子解釋，你正在處理某件事，但完成後會馬上來到他們的身邊。這樣一來，當你有空去陪他們的時候，就容易進入當下並專心傾聽。多工會增加壓力，而說實在的，你的壓力已經夠大了。

清醒系統步驟二：觀察（Observe）

透過觀察，可以了解究竟發生什麼事。當個觀察者。觀察情況的本質。說來簡單，但做起來並不容易。孩子在當下的行為是什麼？這些行為又告訴你什麼訊息？這個情境發生在你眼前時，你又在想些什麼？這樣的事情重複發生是否讓你感到厭煩？你會不會覺得不耐煩，想要跳進去幫忙讓整件事趕快結束？或者看著孩子受苦也讓你感到一陣難受？在這些情況發生時，要在心理上達到退一步思考並觀察其實需要時間練習。請務必給自己一些耐心和時間。

清醒系統步驟三：呼吸（Breathe）

想要身體放鬆下來，有一件可以做的事，那就是又深又緩慢的呼吸；透過呼吸，「戰或逃」反應也能夠獲得緩和。花一小段時間做幾次深呼吸，能夠讓你穩住自己的壓力和焦慮感，這樣你就能讓自己的心智處在好的狀態，更能沉著的面對接下來要發生的事情。

清醒系統步驟四：延伸（Expand）

接下來的這個步驟，是希望你能將注意力延伸進入「等下會出現的可能性」。你在哪裡？接下來會發生什麼事？你是否站在最好的位置上，用你預期的方式給出回應？如果你開會已經要遲到了，焦慮感也開始浮現，你要用什麼方式回應，大家才能一起向前進步，而非重蹈覆轍，離不開逃避與安撫的習慣？你又有哪些選擇呢？

清醒系統步驟五：回應（Respond）

家長在回應焦慮兒時，說出口的第一句話必須是認可他們的需求。這是你向他們說：「我懂你」的機會。

嬰兒會透過哭鬧讓家長知道他們有需求。有些嬰兒的需求可以預測，所以更容易被發現：吃飯、玩樂、睡覺，中間出現幾次換尿布。他們的哭聲其實是想表達一種訊息：「我餓了」、「我累了」、「我不舒服」或「我需要抱抱」。同理可證，對於焦慮兒來說，他們的行為是一種向家長傳達的訊息。

孩子可能會感到沮喪、生氣、想哭或積極想要分享他們的煩惱，或者想要逃避焦慮情境。上述所有的行為都是一種焦慮的信號，而他們最需要的就是你發現他們的需求，然後跟他們溝通，告訴他們發出的訊息已經由你接收了。以下是一些你可以說的話：

「你看起來好像對於去參加派對很緊張。」

「謝謝你告訴我你對考試感到很緊張。我了解了。」

「喔，我懂了，你覺得沒有收到回覆的簡訊，是因為你做錯什麼事了。」

「我明白了。」

上述所有的回應都是用同理心回應的例子。

知名作家布芮妮．布朗博士解釋，同理心是與他人感同身受。靠著挖掘自身相同的情感，讓他人知道你了解他們，因為你也曾有過相同的感受（但要避免將對話轉向自己身上）。

焦慮兒需要從家長身上得到的正是同理心。如果你不太確定在那樣的當下你可以對孩子說什麼，可以簡單的用這句話開頭：「你願意跟我說，我很高興。」

當你面對孩子的焦慮感時，還要隨時記得把這些思考的技巧變成實際的動作，這可能需要你花點時間練習。但完全沒關係，你是個凡人，而這些情況通常會讓人沮喪又有壓力。不過這一切會漸漸變得越來越自然，因為每次你在練習使用清醒系統時，都在重新訓練大腦以這種有效的方法產生回應。

長遠的目標