機車騎士墜谷事故頻傳，丹大林道為何開放不到1個月又再度封路？

通往知名景點「七彩湖」的丹大林道，在今年1月24日宣布開放，吸引許多機車騎士、遊客前往，然而開放不到一個月，卻屢傳摔車意外，昨（17）日一名機車騎士墜谷後不幸身亡，林管處再次與台電協力，宣布將「管制非公務車輛之進入」。

丹大林道是全台灣最長的林道，最早由伐木事業所開闢，因為這條路的開發，也改變了周邊山林生態、原住民部落的命運；從伐木到濫墾、從盜伐到車隊探險、從登山商機到墜谷車禍，它爭議不斷的原因是什麼？原住民和機車界、登山界的人又怎麼看待開放與管制？

丹大林道是什麼？

綜合《健行筆記》和《中央社》報導，「七彩湖」是中央山脈最高的一個美麗湖泊， 高度在2980公尺，面積約為1.5公頃，景色優美，是布農族的聖地，也是許多山友尋幽訪勝的熱點。而外界通往七彩湖目前唯一的路徑，就是「丹大林道」。

據文化部「國家文化記憶庫」，經營振昌木業公司的孫海1958年向林務局標得丹大林區5000公頃的伐木權，並以半年時間開闢丹大林道，從濁水溪畔直通的七彩湖，全長68公里，號稱台灣最長林道。而在台灣伐木業沒落後，部分周邊墾伐後的土地開始成為果園、菜園和農場，不過因為種植蔬菜違反造林規定，林務局與墾農訴訟後陸續在2004年及2010年拿回40公頃、60公頃林地。

然而被過度使用的土壤已經嚴重劣化，讓丹大地區的造林工作困難重重。除了濫墾問題，長年來盜木者順著林道長驅直入也成為問題；另外也因林道直通七彩湖，一度成為四輪驅動車朝聖地，車隊冒險活動盛行，嚴重影響周遭丹大溪、卡社溪生態環境，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。

開放之前，丹大林道有哪些爭議？

《中央社》報導，除公務需求，丹大林道多年來只有原住民可騎機車進入，若從孫海橋步行到七彩湖，單程56公里路途來回約需4天、5天，這對登山界來說，並非新手易達的路線，但因為這條「山路」可以讓機車通行，因此有當地的原住民推出收費新台幣上萬元，騎機車載客前往七彩湖的「接駁服務」，這樣的商業行為也引發部分山友不滿向林務局檢舉、投書。

破萬的收費、業者有無實際合法經營的許可等問題，讓業者在跳出來反對林務局開放政策時，頓時成為網友非議的焦點，當時有不少登山圈的聲音批評，部落這種作為是以原住民傳統領域、土地權益為名，行「佔地為王」之實，還跟登山客收「過路費」的概念。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處日前公告，自1月24日起，允許機車、自行車等二輪車輛通行，及林務及台電人員持識別證、公務機關委託承包廠商因業務需要、原住民團體申請尋根活動、救災任務或司法勤務等執行山區或相關業務者，可駕駛汽車通行。

開放之後，丹大林道發生了什麼事？

《中央社》報導，開放之後，吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，已完成探索的騎士先前分享說，天馬彎路況危險，沒重度越野經驗、好體力及操控力，尚不建議上山。不過春節過後首週假日，12日、13日，甚至有數百輛越野機車湧入丹大林道，據傳陸續有6、7輛機車墜谷。其中來自台南市39歲李姓男子無法自行脫困，消防局還一度出動大隊人馬營救，所幸後來搜救成功，該男子並無大礙。

那之後有不少機車騎士在網路上分享經驗，提供相關的路況回報、通行技巧、騎車的各種訣竅等，並呼籲各位欲前往者務必注意轉彎處，要小心通行，若真的無法也最好撤退不要勉強。

然而到了昨天，又有一名騎士在相同轉彎處，不慎摔落20公尺深的邊坡，消防人員獲報抵達，利用繩索將患者運上林道，但患者在獲救呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，後續送醫不治，成為丹大林道重新開放後最嚴重事故。

《中央社》報導，當地原住民痛批南投林管處未充分溝通即開放；也有人指出，為何不待最危險路段天馬彎整修後才開放，封閉數十年，不差這幾個月；近期忙於丹大林道救援任務的警消也私下抱怨，林管處未做好配套規劃，「將來一定出問題」，甚至死傷者提告國家賠償都有可能。

對於為何不待修路後才開放，南投林管處回應記者詢問表示，山友近年不滿部分居民以機車載客通行丹大登山步道，對管制標準屢提質疑，南投林管處盤點檢討現行主管法規後，發現這條步道已不適用林道管制要點，因此，1月24日起不管制二輪以下車輛通行。

丹大林道又封閉了！接下來怎麼辦？

林務局南投林管處表示，對於民眾在信義鄉丹大林道摔車傷重死亡感到非常遺憾；另外，林管處雖無管制法源，因台電仍在修路，明（19）日起，將協調台電共同執行「管制非公務車輛進入」。也就是說，丹大林道對於一般騎機車的遊客和騎士，將再次封閉。

林管處透過新聞稿說明，對今天有民眾在丹大摔車重傷表示非常遺憾，再次呼籲民眾務必審慎衡量風險。近日民眾入山踴躍，屢傳摔車意外，民眾進入丹大林班道路應評估風險、注意自身安全，且七彩湖、丹大山區為布農族傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址。

而再次封閉的消息讓機車圈十分不滿，「第四維度」就在臉書上批評政府不規劃配套，出了事不管就先封閉；解決問題的最終方案應該是參考國外的制度，建立一套付費搜救制度，或者是建立山岳保險制度、甚至建立一套越野認證制度來讓想入山冒險的山友、車友做能力分級等。