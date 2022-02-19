烏俄衝突可能的經濟制裁方案：金融制裁、暫停北溪二號管與石油禁運

烏俄衝突瞬息萬變，美國白宮顧問出面警示俄羅斯準備入侵烏克蘭，普亭卻宣佈部分撤軍，去（2021）年12月以來地緣政治風險明顯攀升，油價站上$90後受到情緒面主導衝高回落。

為何俄羅斯想要入侵烏克蘭？如果爆發軍事衝突，西方國家宣稱將對俄國採取經濟制裁，哪些手段可行、哪些手段有效？美歐烏俄之間的矛盾僵持點何在？如果和平對談、回歸基本面，近期美國的原油庫存、機構預期、頁岩油產量又出現哪些變化？本文帶您一次解析。

烏俄地緣政治風險反覆，油價衝高回落、波動大增

俄羅斯與烏克蘭的邊境緊張局勢自2021年Q4以來持續升溫。烏俄衝突的起始於去年12月，美國指出俄羅斯在烏東邊境、克里米亞半島集結逾10萬兵力，並與白羅斯進行軍事演習。

12月7日拜登與普亭就「烏克蘭戰爭危機」舉行視訊峰會後，俄羅斯於該月中旬向美國、北約提出「歐洲安全保障條約」草案，其中包括要求美國限制北約擴張、禁止前蘇聯成員加入北約、禁止在前蘇聯成員國建立軍事基地，但在此之後雙方談判遲遲未取得進展。

根據聯準會經濟學家所編製的地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Threats Index, GPR Index），俄羅斯、烏克蘭兩國各自的1月份GPR指數，已經攀升至2014年克里米亞危機以來最高水位。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週於白宮召開記者會，表示俄羅斯有「明顯可能性」（distinct possibility）將對烏克蘭採取軍事入侵，呼籲美國公民在48小時內離境。儘管普亭尚未下達「最後指令」（final order），但情報顯示俄羅斯或將在北京冬奧期間，就發動空襲／飛彈攻擊，或是快速襲擊烏國首都基輔。

若俄國入侵，美方回應將包括協同歐盟、英國、加拿大等國實施經濟制裁，並改變北約部隊部署姿態。烏俄戰爭風險直到15日才出現局勢緩和跡象，普亭與德國總理會面時表示，靠近烏克蘭邊境的「部分」軍隊已完成演習，將陸續返回原先基地，同時也表示準備好與西方國家進行對話，雙方釋出願意持續外交斡旋的正面訊號。

烏俄衝突至今，股市及大宗原物料大幅波動，WTI原油期貨價格期間一度突破$95／桶關卡。

Photo Credit: 財經M平方

後續烏俄局勢兩情境：衝突 vs. 和談

烏俄衝突的兩種最終結局：「軍事衝突」及「外交和談」尚未有果，然俄羅斯2月15日出乎市場意料宣布部分撤軍，顯示地緣政治風險或許已自高點出現降溫。M平方認為在經濟制裁手段上，各方存在許多衝突與矛盾，而對於能源市場的影響，我們也藉由以下兩種情境分析：

情境一：烏俄衝突升級為軍事入侵（戰爭），恐慌情緒刺激油價攀升，歐美實施經濟制裁。

2014年俄羅斯併吞克里米亞後，歐巴馬政府針對油氣行業制裁手段主要有三：

限制能源企業在美取得＞60日（原90日）的融資 限制美國企業銷售或轉換「原油（深海油田、北極離岸、頁岩油）鑽探生產相關」所需要的產品／服務／科技 禁止外國居民／實體進行重大（significant）投資於俄羅斯特別原油計畫，例如深海油田、北極離岸油田或頁岩油，藉此影響俄國長期的石化資源發展計畫

本次若烏俄衝突升級，綜合美國國會研究服務處（Congressional Research Services）與外媒報導，我們整理並評估3種制裁方案的方向、有效性與可行性：

1. 金融制裁：限制融資管道的成效有限，切斷SWIFT對俄衝擊大

除了擴大2014年制裁範圍（目前俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank、俄羅斯外貿銀行VTB Bank等5間國有銀行，無法在美取得＞14日債券融資或股權融資），還可能限制俄羅斯主權債在次級市場交易，更極端做法則是將俄羅斯排除在SWIFT國際支付系統，若銀行無法將盧布匯兌為美元，石油貿易商、油輪船東可能被迫停止與國家石油公司的業務往來，間接影響油氣供需。

儘管金融制裁墊高資金取得的困難度與成本，但是透過政府提供的稅務優惠政策，以及另類資金渠道（俄羅斯石油公司Rosneft透過外匯存底、本國債券市場、股權出售來籌資），俄羅斯原油產量近年仍然保持年增長1－2％區間（除2020年），凸顯出限制融資管道的效果有限。

另一方面，俄羅斯政府早已開始規劃長期「去美元化」（de-dollarization）的趨勢，俄羅斯的美元央行外匯存底，在過去10年間接近腰斬，截至2020年初只有約2成是美元，取而代之的是歐元、人民幣與黃金。克米里亞危機後，俄羅斯也曾嘗試自行開發SPFS（System for Transfer of Financial Messages）系統，建立自家的SWIFT替代方案，不過參與機構多為俄羅斯本土銀行，尚未擁有足夠龐大的市佔與業務處理量。

註：SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）係指「環球同業銀行金融電信協會」，主要為金融機構提供安全快速的支付、證券、交易、結算等相關金融報文傳輸服務。

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2. 暫停北溪二號：加劇歐洲電價通膨危機，傷敵自損之下歐洲態度保留

北溪二號天然氣管線（Nord Stream2, NS2）北起俄羅斯納爾瓦灣，行經波羅的海抵達德國北部，預計能使俄國對德國的天然氣供應量增加一倍，實現德國去煤、去碳的能源轉型政策目標，還能避開烏克蘭、白羅斯等國的政治不確定性。

然而美國、烏克蘭認為這將使得歐洲過度依賴俄羅斯，恐有能源安全與供應上的疑慮。儘管NS2已經於2021年9月竣工，但德國能源監管機構在11月暫停營運批准，要求NS2營運商進行重組。過去美國曾制裁參與NS2建設的俄羅斯鋪管船Fortuna，國會也授權總統制裁提供保險、幫助鋪設海底管道、驗證項目施工設備的公司。