《傾聽的力量》：其實大部分人看似無理取鬧的行為，都是事出有因的

文：麥可．索倫森（Michael S. Sorensen）

常見的誤解

「連結」是人與人之間感覺到被理解、被傾聽和重視時所產生的能量。——布芮尼・布朗（Brené Brown）

雖然認可技巧的基本概念很簡單，但我發現，有些常見的誤解會使得這種技巧沒有得到充分的運用，甚或被誤用。所以，現在就讓我們來釐清這些誤解吧！

誤解一：認可只須針對負面情緒

儘管我們前面針對負面情緒已經談了不少，其實我們也可以用認可技巧來支持正面情緒。事實上，研究指出，愈能認可他人的正面經驗，就愈能提升關係中的連結感和滿意度。

一項在二〇〇四年進行的研究發現，伴侶之間若能以積極、正向的態度回應對方分享的好消息（正面事件），則彼此對這段感情的承諾、信任、親密和滿意程度會比較高，而且日常衝突也會減少。這其實沒什麼新奇，也在你意料之中，對吧？

但令研究人員訝異的是，消極建設性（passive-constructive）的回應對於彼此關係的殺傷力，與積極破壞性（active-destructive）的回應竟然是相同的。也就是說，即使你的回話是正面的，但以顯然不感興趣的態度回應對方的興奮感受，就跟用讓人洩氣的否定話語回應對方一樣具有殺傷力。

例如有一方分享了興奮的事，另一方以消極建設性的方式回應道：「嗯嗯，不錯……那你猜猜看我今天遇到什麼事！」或是以積極破壞性的方式回應：「你被升職？哼，我看你之後會忙到別睡了吧！」

假想一對夫妻在忙了一整天之後，坐在自家庭院休息。妻子查看著工作郵件，突然開心地轉頭跟丈夫說：「我剛收到我老闆寄來一封超感人的信！」丈夫頭也不抬地看著自己的手機，用一種愉悅、但明顯事不關己的口吻回應：「太好了，寶貝！」妻子察覺到丈夫其實不太在意她剛才說的話，只好撇過頭看向電腦螢幕，繼續瀏覽郵件。你覺得在那一刻，這位妻子感覺自己受到丈夫多少重視？你可能也有過類似的經歷，因此不難想像，無法給予正面情緒支持性的回應，會給關係帶來怎樣的負面影響。

試想，在上述情境中，要是丈夫能夠意識到妻子拋出的連結請求，從而肯定她的興奮感受，情況會變得如何——

「我剛收到我老闆寄來一封超感人的信！」妻子說。

「耶，是哦？！」丈夫回應，視線離開手機螢幕、抬頭望向妻子。

「對呀，我唸給你聽：『珍妮，我單純想向妳致意——妳負責處理各類專案的傑出能力，一再令我印象深刻。妳是我們團隊的重要戰將，我們能夠拿下那些訂單，妳絕對功不可沒。做得好，繼續保持！』」

「哇，真是太棒了！」丈夫回答說。

「是不是！」妻子眉開眼笑地說：「我印象中，這是他第一次讚揚我。」

「那真的蠻感人的耶。可見妳立下了大功勞哦！」

兩人又閒談了一會兒後，才各自把注意力轉回到自己手邊的事。不過是一場簡單的對話，但日積月累，就會對彼此關係造成決定性的影響。

認可他人正面經驗的機會無處不在。然而，如果不加留意，很容易就忽略了。大多數人都有能力察覺到家人或友人心情低落，於是把握機會向他們表示支持；但往往會因疏忽而未將同等的關注，投注在家人或友人的好消息或興奮感上。

對於這一點，我不久前才有過深刻的體會。某天下班回家途中，我順路到一間速食店覓食，等待餐點送上的時候，我注意到對面桌的一對父子。男孩正在拼組兒童餐附贈的立體拼圖，他的爸爸則坐在對面埋頭看手機。光是看到這個畫面就令我難過（我內心懇求著這位爸爸放下手機），殊不知在男孩完成拼圖之後，場面變得更加讓人難過。

男孩在大功告成的那一刻，雙眼都亮了起來。他的臉上綻放出燦爛笑容，十分興奮自豪地把成果拿給父親看。然而，當我看到他的父親頭也沒抬地虛應一句「哦，很棒」，我的心頓時沉了下去。男孩又多看了父親一會兒，顯然期盼得到一些讚美或肯定。最後摸摸鼻子，低下頭繼續玩他的玩具拼圖。

眼前發生的這一幕幕令我不忍卒睹——不僅因為那位年輕爸爸錯失了一次肯定兒子、與兒子交流的機會，更由於我自知我也有類似的行為。小男孩雖然沒有抱怨，甚至默不吭聲，但他拋出的連結請求或所謂的「溝通邀請」並沒有得到滿足。

要是那位爸爸能放下手機，仔細看看兒子完成的拼圖，並且給予一些正面回應，例如「哇，你好厲害！這種拼圖很難耶！」那麼，他會傳遞給孩子另一種截然不同的訊息。

我們不但有能力認可對方的正面經驗，這樣做亦是培養健康和美滿關係的重要一環。學會辨識並把握這些機會，將大幅改善你與他人的關係。

誤解二：不苟同，就無法表示認可

認可他人，基本上就是向他人傳達「我可以理解為什麼你會有那樣的感受」。值得注意的是，這並不等於「我認為你是對的」或「我贊同你」。換言之，只要設身處地明白對方的立場，那麼不管在哪種情境中，你都能做到「認可對方的情緒」。

一旦你真正瞭解某人為何會有那樣的感受和想法，其實大部分人的行為——就算是看來無理取鬧的反應——都是事出有因的（雖然一開始看起來很難理解）。你可能可以從對方的生活背景、內心的期望和恐懼、他是否沒搞懂整件事等等角度去設想，最後你往往會發現，對方在某個情境下的反應確實是合情合理。

幾年前有位同事來我的辦公室找我談談。他坐下後，就開始針對某位男同事說他資歷不足，恐怕無法表現公司品牌的水準（我安排那位男同事負責幾件小型任務）。