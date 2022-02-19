喬科維奇與偽科學：「西芹汁療法」真的有它宣稱的療效嗎？
我們想讓你知道的是
長期喝芹菜汁也許是能降血壓，不過這也只是觀察性的單一案例。至於什麼癌症、糖尿病、憂鬱症、自體免疫疾病，等等等，有效沒效，我想您還是去問您自己信仰的神吧。
臉書朋友吳小姐2022年1月16日詢問：
林教授您好，
親友因自體免疫疾病關係，無意間看到《神奇西芹汁》這本書，深信不移。想請問教授，您對於安東尼．威廉的西芹汁療法，及他出的幾本教病患恢復健康的書，及在他在國外和台灣的粉絲專頁上都有慢性病患者使用他的療法恢復健康後的回饋文，有何看法？
他有一個345萬人追蹤的FB粉絲專頁，台灣也有個4842人追蹤的FB粉絲專頁名叫醫療靈媒 台灣粉絲團。因為作者大部份都是教病患從天然飲食中去做改善，但因為我讀過您寫的文章，這位作者有販售保健食品及其他商品的商業行為，就知道這其中並不單純。
感謝您的回覆。
首先，有關安東尼．威廉以及他的西芹汁療法，已經有好幾位讀者來問過，但我實在不敢冒犯神人，所以就都只簡單回覆。再來，吳小姐所說的「就知道這其中並不單純」，的確是正中要害。還有，關於「安東尼．威廉的345萬人追蹤的FB粉絲專頁」到底有啥了不起，請看我最近發表的〈名人發佈的飲食資訊，能信嗎？〉。
安東尼．威廉是何許人也？
那為什麼我會說「不敢冒犯神人」呢？我們來看看安東尼．威廉是何許人物。他創設的網站Medical Medium（醫療靈媒）是這麼介紹他自己：
安東尼．威廉天生具有與the Spirit of Compassion（慈悲之神）交談的獨特能力。慈悲之神提供給他遠遠領先時代、非常準確的健康信息。他4歲的時候宣布他的祖母患有肺癌，儘管當時沒有症狀，但醫學測試很快就證實，因而震驚了他的家人。
安東尼一直在利用他的天賦「閱讀」人們的狀況，並告訴他們如何恢復健康。作為醫療靈媒，他前所未有的準確性和成功率，為他贏得了全世界數百萬人的信任和喜愛，其中包括電影明星、搖滾明星、億萬富翁、職業運動員、暢銷書作家，以及來自各行各業的無數其他人。直到他向他們提供來自聖靈的洞察力，才能找到治癒的方法。對於需要幫助解決最困難病例的醫生來說，安東尼也成為了寶貴的資源。
從這段介紹就可看出，安東尼．威廉是天賦異稟，從小就具有與神溝通的能力，還能閱讀人們身體的狀況，幫他們恢復健康。他也在他的書裡說「上帝首次引導我推廣西芹汁是在1975年」。所以，對於這樣一位神人，我這麼一個凡夫俗子怎麼膽敢冒犯呢？
「醫療靈媒」網站裡有一頁免責申明：
安東尼．威廉不是執業醫師、脊椎按摩師、整骨醫師、自然療法醫生、營養師、藥劑師、心理學家、心理治療師或其他正式許可的醫療保健專業人員，任何類型的從業者或提供者。本頁面／網站上提供的信息僅供參考，不應被視為醫療保健建議或醫療診斷、治療或處方。
這些信息均不應被視為對利益的承諾、治癒的要求、法律保證或對實現結果的保證。此信息不能替代您的醫生或其他醫療保健專業人員的建議，或任何產品標籤或包裝中包含的任何通知或說明。
您不應將此信息用於任何健康問題的診斷或治療，或任何藥物或其他治療的處方。在更改或停止任何當前藥物、治療或護理、開始任何飲食、鍛煉或補充計劃之前，或者如果您有或懷疑您可能有健康問題，您應該諮詢醫療保健專業人士。
所以，人家「醫療靈媒」這位神人都已經公開透明地說出他不是任何類型的醫療人員，而他所提供的資訊也不應被視為醫療保健的建議，那您說，像我這樣一個凡夫俗子，還能雞婆什麼呢？
《BBC》受訪醫生：「醫療靈媒」沒有科學依據，而且可能對患者有害
有資格雞婆的大概是要像《BBC》（英國廣播公司）這樣的世界級媒體。它在2019年9月22日，發表〈Celery Juice: The big problem with a viral Instagram ‘cure’〉（芹菜汁：如病毒散播的Instagram「治愈」的大問題）。
其中的一段是「『醫療靈媒』網站聲稱芹菜汁可以緩解癌症和糖尿病等疾病。」而另一段是「Austin Chiang醫生是費城的胃腸病學家，他告訴《BBC》，『醫療靈媒』的說法是沒有科學依據，而且『可能對我們的患者有害』。」
不管如何，為了要查看是否有科學依據，我用celery juice（芹菜汁）在公共醫學圖書館PubMed搜索，搜到的唯一一篇是去（2021）年發表的〈Blood Pressure Change After Celery Juice Ingestion in a Hypertensive Elderly Male〉（一位高血壓年長男性攝入芹菜汁後的血壓變化）。
這篇研究中，一名74歲男子出現頸部疼痛和高血壓病史，體檢時血壓為150/80。干預措施包括6個月內每天攝入芹菜汁。頸部疼痛則是在14次就診期間，對頸椎的受限節段進行按摩。在護理結束時，他的血壓為118/82。
所以，長期喝芹菜汁也許是能降血壓，不過這也只是觀察性的單一案例。至於什麼癌症、糖尿病、憂鬱症、自體免疫疾病，等等等，有效沒效，我想您還是去問您自己信仰的神吧。
西芹汁療法，喬科維奇也愛
兩個禮拜前，網球天王Novak Djokovic（喬科維奇）的疫苗風波橫掃全球，成為各大媒體爭相報導的頭條新聞。請看《BBC》2022年1月16日發表的〈德約科維奇慘遭澳大利亞驅逐，「他已成為反疫苗群體的偶像」〉。