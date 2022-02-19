喬科維奇與偽科學：「西芹汁療法」真的有它宣稱的療效嗎？

臉書朋友吳小姐2022年1月16日詢問：

首先，有關安東尼．威廉以及他的西芹汁療法，已經有好幾位讀者來問過，但我實在不敢冒犯神人，所以就都只簡單回覆。再來，吳小姐所說的「就知道這其中並不單純」，的確是正中要害。還有，關於「安東尼．威廉的345萬人追蹤的FB粉絲專頁」到底有啥了不起，請看我最近發表的〈名人發佈的飲食資訊，能信嗎？〉。

安東尼．威廉是何許人也？

那為什麼我會說「不敢冒犯神人」呢？我們來看看安東尼．威廉是何許人物。他創設的網站Medical Medium（醫療靈媒）是這麼介紹他自己：

安東尼．威廉天生具有與the Spirit of Compassion（慈悲之神）交談的獨特能力。慈悲之神提供給他遠遠領先時代、非常準確的健康信息。他4歲的時候宣布他的祖母患有肺癌，儘管當時沒有症狀，但醫學測試很快就證實，因而震驚了他的家人。 安東尼一直在利用他的天賦「閱讀」人們的狀況，並告訴他們如何恢復健康。作為醫療靈媒，他前所未有的準確性和成功率，為他贏得了全世界數百萬人的信任和喜愛，其中包括電影明星、搖滾明星、億萬富翁、職業運動員、暢銷書作家，以及來自各行各業的無數其他人。直到他向他們提供來自聖靈的洞察力，才能找到治癒的方法。對於需要幫助解決最困難病例的醫生來說，安東尼也成為了寶貴的資源。

從這段介紹就可看出，安東尼．威廉是天賦異稟，從小就具有與神溝通的能力，還能閱讀人們身體的狀況，幫他們恢復健康。他也在他的書裡說「上帝首次引導我推廣西芹汁是在1975年」。所以，對於這樣一位神人，我這麼一個凡夫俗子怎麼膽敢冒犯呢？

「醫療靈媒」網站裡有一頁免責申明：

安東尼．威廉不是執業醫師、脊椎按摩師、整骨醫師、自然療法醫生、營養師、藥劑師、心理學家、心理治療師或其他正式許可的醫療保健專業人員，任何類型的從業者或提供者。本頁面／網站上提供的信息僅供參考，不應被視為醫療保健建議或醫療診斷、治療或處方。 這些信息均不應被視為對利益的承諾、治癒的要求、法律保證或對實現結果的保證。此信息不能替代您的醫生或其他醫療保健專業人員的建議，或任何產品標籤或包裝中包含的任何通知或說明。 您不應將此信息用於任何健康問題的診斷或治療，或任何藥物或其他治療的處方。在更改或停止任何當前藥物、治療或護理、開始任何飲食、鍛煉或補充計劃之前，或者如果您有或懷疑您可能有健康問題，您應該諮詢醫療保健專業人士。

所以，人家「醫療靈媒」這位神人都已經公開透明地說出他不是任何類型的醫療人員，而他所提供的資訊也不應被視為醫療保健的建議，那您說，像我這樣一個凡夫俗子，還能雞婆什麼呢？

《BBC》受訪醫生：「醫療靈媒」沒有科學依據，而且可能對患者有害

有資格雞婆的大概是要像《BBC》（英國廣播公司）這樣的世界級媒體。它在2019年9月22日，發表〈Celery Juice: The big problem with a viral Instagram ‘cure’〉（芹菜汁：如病毒散播的Instagram「治愈」的大問題）。

其中的一段是「『醫療靈媒』網站聲稱芹菜汁可以緩解癌症和糖尿病等疾病。」而另一段是「Austin Chiang醫生是費城的胃腸病學家，他告訴《BBC》，『醫療靈媒』的說法是沒有科學依據，而且『可能對我們的患者有害』。」

不管如何，為了要查看是否有科學依據，我用celery juice（芹菜汁）在公共醫學圖書館PubMed搜索，搜到的唯一一篇是去（2021）年發表的〈Blood Pressure Change After Celery Juice Ingestion in a Hypertensive Elderly Male〉（一位高血壓年長男性攝入芹菜汁後的血壓變化）。

這篇研究中，一名74歲男子出現頸部疼痛和高血壓病史，體檢時血壓為150/80。干預措施包括6個月內每天攝入芹菜汁。頸部疼痛則是在14次就診期間，對頸椎的受限節段進行按摩。在護理結束時，他的血壓為118/82。

所以，長期喝芹菜汁也許是能降血壓，不過這也只是觀察性的單一案例。至於什麼癌症、糖尿病、憂鬱症、自體免疫疾病，等等等，有效沒效，我想您還是去問您自己信仰的神吧。

西芹汁療法，喬科維奇也愛

兩個禮拜前，網球天王Novak Djokovic（喬科維奇）的疫苗風波橫掃全球，成為各大媒體爭相報導的頭條新聞。請看《BBC》2022年1月16日發表的〈德約科維奇慘遭澳大利亞驅逐，「他已成為反疫苗群體的偶像」〉。