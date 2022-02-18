泰國保皇派要求驅逐國際特赦組織，該單位回應：堅決捍衛人權自由

泰國保皇派17日集結政府大樓，向政府遞交請願書，要求關閉國際特赦組織（Amnesty International）泰國分部。他們聲稱國際特赦組織無視泰國司法系統，對國家安全及和平造成威脅。

《曼谷郵報》報導，大約200名保皇派人士身穿象徵皇室的黃色上衣，聚集曼谷政府大樓抗議。他們向內政部及國家安全委員會提交一份擁有120萬個簽名的請願書，要求政府勿續簽國際特赦組織1月20日到期的營業執照，強迫他們離開泰國，然而請願書簽名人數未經證實。

泰國總理辦公室助理部長瑟薩功（Seksakol Atthawong）在示威中發表言論，「泰國人正常地生活，直到這些人來試圖推翻君主制、威脅國家安全、擾亂國家運行，及破壞泰國的生活方式，造成社會動亂。」瑟薩功為泰國前「紅衫軍」煽動者。

2020年學運導致皇室地位動搖

泰國皇室的君主制向來被《冒犯君主法（Lese Majeste Law）》保護，不允許被侵犯或質疑。然而2020年由泰國政法大學（Thammasat University）學生團體發起皇室改革抗議，挑戰泰國一直以來神聖的皇家地位。其中學運成員帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、阿農（Arnon Nampa）和帕努彭（Panupong Jadnok）等領袖提出要求皇室改革及廢除冒犯君主法，違反憲法第49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」。

泰國勞工部負責執行有關國際非政府組織（NGO）的經營許可證，確保他們有符合勞工部規定。勞動部常任秘書蓬厝（Boonchob Suthamanaswong）透露，國際特赦組織並沒有做到每6個月必須提交組織活動報告的規定，另外他們也公開支持該3名抗議領袖。蓬厝認為，非政府組織在政治議題上必須保持中立，避免任何造成社會動盪的行為。執行小組也將評估非政府組織的活動是否影響民眾對憲法、司法程序、法律和國家形象的看法。

去年11月，國際特赦組織因呼籲政府釋放改革君主制的抗議者，遭到保皇派組織指控破壞國家安全。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）宣稱政府將對國際特赦組織展開調查，確認他們行為的合法性。超過1700名活躍份子面臨刑事提控，其中169名被控侮辱君主制，若罪成將面臨15年監禁。

不理會驅逐，特赦堅持保護人權

國際特赦組織16日在官網上宣告，儘管遭到驅逐，他們將持續進行維護人權的工作。組織副秘書長凱爾·沃德（Kyle Ward）表示，「雖然我們承認泰國皇家政府有責任維持公共秩序及國家安全，但我們也強調當局必須遵守國際人權法、尊重人權，包括維護人民言論自由及和平集會的權利。」

"The anti-Amnesty campaign comes at a time when authorities are separately trying to pass a controversial law regulating non-profit organizations in the country."



This NPO law could have "severe consequences" for all civil society in Thailand.https://t.co/Xp8g2xiEYp — amnestypress (@amnestypress) February 16, 2022

沃德說明，政府試圖透過一項具爭議性的法律來限制泰國的非營利組織，他呼籲政府撤回法案並要求進一步協商。這項NPO（Non-Profit Organization）法規定組織需向政府提交表現報告，也要求非營利組織聲明它們的資金來源，並提供資金帳戶的詳細資訊。另外，非營利組織也需要向政府解釋指出計畫，確保資金不會影響國家權力及政黨利益。

《曼谷郵報》也曾報導，來自各界學者認為該法案將扼殺泰國人民言論自由。非政府組織發展協調會成員孫塔莉（Suntharee Hatthee Sengking）認為法案已跨越言論自由的界線，若法案通過，非政府組織將失去相當程度的獨立性。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範