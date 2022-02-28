同儕審查、期刊接受就能發表論文嗎？等等，你還得通過最後一關AI審查

編譯：李依庭

自去（2021）年1月起，每一篇投稿到美國癌症研究協會（American Association for Cancer Research, AACR）旗下各期刊的論文，會在通過同儕審查（peer review）後、被期刊接受發表之前，再經過一次特別的檢查──利用人工智慧（artificial intelligence, AI）過濾重複或有問題的研究影像。

AACR可能是最早開始使用AI，進行圖片審查的期刊。一般來說，各家期刊為了避免論文中的圖片被篡改，會使用人工手動審查論文是否有問題，但根據《自然》（Nature）的調查顯示，在過去一年裡，至少有4家出版商開始將此流程自動化，在稿件被發表之前，利用AI找出論文中有疑慮的圖片。

位在美國賓州費城的期刊協會負責人埃萬科（Daniel Evanko）表示，AACR嘗試了多種AI，最終選擇由以色列雷霍沃特（Rehovot）公司推出的「Proofig」軟體執行這項任務。

Proofig是一款可以將論文中的圖像進行兩兩比對，找到圖像間共同特徵，包括重複出現特徵的軟體。

該公司的創辦人科洛德金－加爾（Dror Kolodkin-Gal）表示，一般的論文在1~2分鐘內就可以檢查完畢。不僅如此，這項軟體還可以修正高解析度的原始數據壓縮成較小文件時，可能出現的壓縮偽影。因為電腦不會感到疲倦，運行速度快，而且也不會受到大小、位置、方向、重疊、部分複製等因素影響，比人類肉眼視覺更具優勢。

除了AACR，位於密西根州安娜堡市的期刊執行主編傑克遜（Sarah Jackson）表示，《美國臨床研究雜誌》（Journal of Clinical Investigation, JCI）從7月開始，也使用Proofig來處理投稿進來的論文。賽吉出版公司（SAGE Publications）的負責人金（Helen King）則說明，有5篇在10月投稿的生命科學相關論文，也使用Proofig進行檢查。

同一時間， 位於瑞士洛桑的出版商洛桑前沿之聲（Frontiers）也發表、開發了自家的圖像檢查軟體「人工智慧審查助手」（Artificial Intelligence Review Assistant, AIRA）。洛桑前沿之聲的發言人表示，內部研究團隊自2020年8月開始，就一直在使用AIRA，對所有投稿的論文進行圖像檢查。

儘管AI審查可以比以前的人工審查發現更多問題，但透過這些軟體進行影像檢查的成本，遠高於內容抄襲檢查的成本。雖然Proofig的創辦人洛德金－加爾表示，價格是根據與各出版社所簽的合約，或論文中的圖像數量進行計算，但保守估計成本可能比以往高出數十倍之多。

至於目前尚未使用AI審查的出版社，則提到了成本和可靠性問題，公開取用期刊（open access journal）《公共科學圖書館》（PLOS）的發言人表示，他們正積極地觀察這些工具的發展，目前仍在觀望圖像辨識的精準性；荷蘭出版商愛思唯爾（Elsevier）表示，雖然目前仍在測試軟體階段，但已有針對論文中某些有疑慮的圖像，進行AI審查和人工審查的綜合分析。

知名的學術出版機構約翰威立（John Wiley & Sons）發言人則說明，他們自2020年4月開始，也引進AI審查那些暫時被接受的論文草稿（provisionally accepted manuscripts），但目前整體仍以人工審查為主，圖像審查軟體為輔助。《自然》表示，他們目前正在評估一些外部工具，同時整理各數據以訓練自家的軟體，希望未來能透過人工智慧和人類專業結合、互補，快速辨識有問題的圖像。

歐洲分子生物學組織（EMBO）的主編普弗勒（Bernd Pulverer）認為，目前AI審查的成本效益並不亞於人工審查，不過EMBO主要還是使用人工審查。但他也進一步說明，未來一定很快就會有其他高級的工具可以使用。

儘管許多專家表示，AI審查可能會在未來幾年席捲科學出版產業，但從長遠來看，對圖像篩選軟體的依賴，也可能會使有心人士使用AI來欺騙篩選軟體，就像有些人會透過調整前後文句以逃避抄襲的篩選一樣。普弗勒表示：「我擔心我們正在與AI進行競賽，未來可能導致我們無法找到那些深度的偽造技術。」

參考資料：Richard Van Noorden, Journals adopt AI to spot duplicated images in manuscripts, Nature, 2021/12/21.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航