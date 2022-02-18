金管會打防再限縮金流，5大不動產授信更難放貸，業者惜售掀起「限賣」效應

金管會昨（17）日發布令釋，即日起上調國銀不動產授信風險權數，涵蓋項目包含：法人購入住宅貸款、民眾購置第3戶、土地融資、餘屋貸款還有工業區閒置土地抵押貸款，共5大項目，對此不動產業內人士強調，打炒房法規不斷出爐，但重點是「金檢成效」如何。

金流限縮，5大不動產授信更難放貸

為了接軌國際，金管會參照巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）修正後不動產暴險係依擔保品性質、LTV及資金用途，分為「住宅用不動產暴險」、「商用不動產暴險」及「土地收購、開發及建築（ADC）暴險」。

位於文山區的不動產業內人士告訴《關鍵評論網》，不動產授信風險權數被拉高，代表銀行為了符合標準，必須減少風險較高、額度較大的放款案件；換言之，是藉由銀行端的資金緊縮，限制建商、投資族藉由高槓桿購地。

金管會指出，避免資金過度流入房市，央行已經調整選擇性信用管制措施，而為了進一步強化銀行承擔風險的能力，針對上述5大項目幅度為：

公司法人購置住宅貸款，屬一般住宅用不動產暴險者，適用50%之風險權數；屬收益型住宅用不動產暴險者，適用100%之風險權數。 自然人購置第三戶（含）以上之購置住宅貸款，適用100%之風險權數。 購地貸款之土地屬住宅區者，適用150%之風險權數；屬商業區者，適用200%之風險權數。 建築業以新建餘屋住宅為擔保所辦理之抵押貸款（即餘屋貸款），屬ADC暴險者，適用150%之風險權數；非屬ADC暴險者，適用100%之風險權數。 工業區閒置土地抵押貸款，適用200%之風險權數。

銀行局副局長林志吉表示，項目中風險權數越高代表資產風險高，其中又以購地貸款和餘屋貸款，對國銀有較大影響；另外，新規定不溯及既往，但是屆期續貸或轉貸則適用。

政府打炒房，業者卻怕賣太快沒賺頭，掀起「限賣」效應

根據市調機構住展風向球統計，農曆年節前，1月新成屋、預售屋供給接連下降，而來案場的民眾、成交量同步下滑3成。住展雜誌研發長何世昌告訴《經濟日報》，熱錢低利率，再加上原物料飆漲和缺工，導致今年房價續漲趨勢不變。

他表示，部分建商擔憂房子賣太快，無法及時反應市況，進而限制代銷業者每周銷售戶數上限，當周額度售罄，就需要暫時封盤，目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」，同時也是造就成交量低迷的原因。

業內人士對此卻表示，年節左右爆發疫情，可能才是導致看房人數下降的主因，但是確實也有部分建商惜售，等待房價上漲。他也強調，近來政府動作頻頻，也讓許多民眾買房的態度轉趨觀望。

他還說，要遏止高房價，政府近年出爐的政策必須落實，否則市場預期心理下，仍會有囤地炒房的亂象。金管會主委黃天牧早在去年表示，已經啟動「不動產專案金檢」，涵蓋範圍達10家銀行、7家信合社和3家票券公司，再擴及信合社，瞄準建商養地或囤地。

金管會檢查局副局長張子敏昨（17）日表示，去年的金檢結果報告書，將在今年第2季出爐。而檢查局說，在辦理一般金檢時發現房貸有相關缺失，還有投資客組團炒房，金管會銀行局今年1月10日「去函」要各銀行檢討。

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核稿編輯：翁世航