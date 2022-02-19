北京舉辦冬奧靠TikTok「洗形象」，真能扭轉美國抗中的民意嗎？

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

在過去兩次的《思想坦克》專欄文章，〈當抗中保台也成為美國民意〉我提到美國多數民眾對於中國反感，連帶使得支持派兵協防台灣達到歷史新高。而在〈花費千萬聘美國網紅傳播中國好聲音〉，提到中國也被批露在美國設立公司，打算招募美國Tiktok網紅，要求大網紅小網紅散布中國正面的形象，企圖扭轉美國人對中國的看法。

隨著冬季奧運開幕，我們馬上就能觀察到一些TikTok帳號開始認真運作。

例如下圖，一個去年六月才開設，專門用英文介紹中國各地風俗，還在帳號上特別強調「真實的中國」的抖音帳號，有近百萬粉絲，在冬奧開幕後全面開始宣傳冬奧（左上角的幾支影片），跟過去風格完全不同。

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這種大轉變不只出現在介紹中國風景歷史的帳號，也有好幾個英文流利、位在中國的Tiktok中國男女帳號，都在去年6到11月間開設，一開始負責介紹中國的風俗、食物等，穿著打扮非常針對外國人對中國的刻板印象而非日常穿著。這些帳號也在冬奧開始之後全面轉播北京冬奧。

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我在TikTok上一共發現了十幾個這樣的帳號，追蹤者都有數十到數百萬。這些帳號都有一些特點，例如極少追蹤他人（所以不是上來交朋友的、而是上來單方向宣傳的）、都在去年六到十一月之間開設、都會強調自己才真的懂中國（"Know" 、 "real" China 、 mystic）、都只有中國的好話（所以就沒有徐州八孩事件的介紹，即使這在中國網路上的聲量都一度超越北京冬奧），也都講著流利的英文、不在中國的抖音、而是選擇來對外的Tiktok上開台。

的確，要有直接證據說這些帳號都是中國政府控制是非常困難的，而且有一些帳號可能不是（例如有一些帳號會提供連結賣唐服、紙扇或瓷器）。但整體來說，這些帳號都是企圖改變英文觀眾對於中國的形象，而影片風格與內容在最近大轉變，代表他們覺得透過冬季奧運的內容可能可以達到效果。

但是真的能達到效果嗎？從現有的一些美國民調結果來看，可能不太容易。

首先，美國民眾對於冬季奧運並沒有十分關心。一份IPSOS在今年年初的跨國民調指出，美國民眾對於冬季奧運有興趣的比例為42%、低於民調內三十幾國的平均46%、更遠低於中國的84%。當被問到對任何單項冬奧運動項目有興趣時，最高的為花樣滑冰的30%，其他項目的比例都低於20%，這還是複選題。既然關心程度不高，那可能會改變民意的機率就更低了。

第二，Pew Survey在一月中的民調，問美國民眾對於冬季奧運的看法，有53%聽過拜登政府要行政杯葛冬季奧運（雖然也有45%沒聽過）、但是假如被問到是否支持拜登政府杯葛冬季奧運，有47%支持、僅有22%反對。當被問到中國是敵人、競爭者、還是夥伴時，美國民意在一月跟二月都顯示了一樣的分布：35%覺得是敵人（大多數是共和黨）、55%覺得是競爭者（大多數是民主黨）、僅有9%覺得是夥伴。在這樣反感較高且強調競爭的前提下，加上奧運本身的競爭性質，不太有什麼改善中美關係的空間。

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假如我們看到這次冬季奧運的美國媒體報導角度，也可看到這個冬奧並沒有可能彌合中美之間的裂痕。

舉例來說，各家美國媒體（尤其是自由派媒體）都大幅度報導了美國出生歸化中國的Zhu Yi在摔倒後被中國網友大規模攻擊（在美國網友回應上，自由派網友大多是惋惜希望她能學到一課、保守派網友幸災樂禍、但沒有人要她回美國），也報導了中國大量人造雪（甚至把滑雪道蓋在鐵廠中央）並質疑其能夠碳中和的可能。

在呈現冬奧報導的同時，美國媒體也對新疆集中營以及彭帥的事情抓緊不放，包括在新聞呈現上或者在記者會上。除此之外，還有一些取消資格或是實務問題的爭議。雖然美國出生的谷愛凌拿了金牌讓中國氣勢大振，但美國這邊一邊在質疑她的國籍、另一邊則是對於她在IG上聲稱中國大家都能VPN翻牆感到生氣。

這些加總起來，美國媒體的framing（報導框架）本身不太可能讓冬奧帶給中國更為正面的形象。更別提普亭跟習近平一起出席開幕了。

總結來說，從上述資料來看，這一次的北京冬奧雖然可能是中國國力又一次的展現，但這一次對於美國民眾來說，並沒有什麼改變美國民意的契機，不要更討厭中國就不錯了。與冬奧相比，美國民眾目前被通膨以及又一次病毒爆發的影響來得更大。假如中國藉通膨來施壓美國（降低關稅、進口更多中國物品來減緩通膨壓力），可能對民意的影響會更大過冬奧。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航