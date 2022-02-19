疫市之際，大地產商一下換來11公頃北部住宅地

政府曾在現今新界東北新發展區（現今已成為北部都會區一部分），為囤地者度身訂造過一個「原址換地」的土地政策，可讓囤地囤過4萬呎以上的地主在私樓土地上繞過一般政府收地而直接獲得土地發展權，過往曾惹來官商勾結的廣泛批評，換地交涉拖足8年，到2月17日已乏人留意監察的情況下終於得出結果。

數年前只有2宗申請，2月17日由恆基、新世界、長實、資本策略等財團，一換就換了6宗共11.2公頃東北住宅地，基本上可比一整年政府賣地的規模，新界東北現在全區只有54公頃私人住宅地，單這一輪換地已佔整區私樓地約5分之1的規模。

近日亦有報導指現時另有9宗（共15宗）換地申請仍有待審批，若果每宗都換走約2公頃，基本上整個東北發展區未正式收地發展，主要私樓地已經由大地產商瓜分。

而政府近日繼續為地產商利益進一步鬆章，將本應用於鼓勵活化工廈的標準補地價方程「延伸」去新發展區，玩法一轉又會否收少了發展商的地價公帑？

北部都會區揚言要全面解決住屋問題的關鍵，本來這些土地資源可更多用以提供更多作可負擔資助房屋，就算7至8折首置樓，都會好過直接被大地產商以非正規方式奪得土地發展權，根本無助於解決房屋問題之餘，未來更加會鼓勵大地產商在北部都會區內囤積更多農地，加劇土地壟斷格局。

這種官商合營模式，亦對於北部都會區的發展策略會否大舉向地產利益傾斜，帶來了關鍵的啟示。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin