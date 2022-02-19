2022/02/19,
社會

疫市之際，大地產商一下換來11公頃北部住宅地

疫市之際，大地產商一下換來11公頃北部住宅地
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

數年前只有2宗申請，2月17日由恆基、新世界、長實、資本策略等財團，一換就換了6宗共11.2公頃東北住宅地，基本上可比一整年政府賣地的規模。

政府曾在現今新界東北新發展區（現今已成為北部都會區一部分），為囤地者度身訂造過一個「原址換地」的土地政策，可讓囤地囤過4萬呎以上的地主在私樓土地上繞過一般政府收地而直接獲得土地發展權，過往曾惹來官商勾結的廣泛批評，換地交涉拖足8年，到2月17日已乏人留意監察的情況下終於得出結果。

數年前只有2宗申請，2月17日由恆基、新世界、長實、資本策略等財團，一換就換了6宗共11.2公頃東北住宅地，基本上可比一整年政府賣地的規模，新界東北現在全區只有54公頃私人住宅地，單這一輪換地已佔整區私樓地約5分之1的規模。

274038660_4990484154380951_7034560475730
圖片由作者提供
圖表來源：古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價（17-2-2022，明報）

近日亦有報導指現時另有9宗（共15宗）換地申請仍有待審批，若果每宗都換走約2公頃，基本上整個東北發展區未正式收地發展，主要私樓地已經由大地產商瓜分。

而政府近日繼續為地產商利益進一步鬆章，將本應用於鼓勵活化工廈的標準補地價方程「延伸」去新發展區，玩法一轉又會否收少了發展商的地價公帑？

北部都會區揚言要全面解決住屋問題的關鍵，本來這些土地資源可更多用以提供更多作可負擔資助房屋，就算7至8折首置樓，都會好過直接被大地產商以非正規方式奪得土地發展權，根本無助於解決房屋問題之餘，未來更加會鼓勵大地產商在北部都會區內囤積更多農地，加劇土地壟斷格局。

這種官商合營模式，亦對於北部都會區的發展策略會否大舉向地產利益傾斜，帶來了關鍵的啟示。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。