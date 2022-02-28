【專訪】神奇海獅：歷史，是普通人經歷極端時代所展現出的人性

文：愛麗絲

「其實是因為我記錯海綿寶寶裡的那句話：『你為什麼不問問神奇海螺呢？』」談及「神奇海獅」的命名緣由，真實原因令人莞爾，但神奇海獅備妥的另一種官方說法，格外發人深省。

「很多長輩聽到我讀歷史系，都會問：『那你以後要幹嘛？』」這是台灣不少文組畢業生常碰上的窘境，但當神奇海獅至德國漢堡留學時，情況卻截然不同。「有對瑞士情侶知道我讀歷史後，雙眼發亮，直稱我是個很幸運的人！」

在歐洲，文史學院的地位相當崇高，反觀台灣，文史科系學生彷彿受限於社會認知，籠罩著「畢業即失業」的陰影，「但到德國，我發現男生該讀理工科、文科生找不到工作的刻板印象，只是此時此刻在台灣這個小島的想法，走出台灣，可能不是這麼一回事。」起初，讀歷史的神奇海獅，覺得自己像生在海裡的獅子般錯置時空，但歷史始終吸引著他的目光。

「歷史是一些普通人經歷極端時代，所展現出的人性，非常迷人。」逆行時間軸，每一樁歷史事件、每一位歷史人物，他們的是非成敗也許難以複製，但人性幽微卻總似曾相識，在某些時刻，我們赫然發現，讀過的歷史故事，正出乎意料地以另一種形式搬演人生。

歷史，是普通人經歷極端時代所展現出的人性

「那時候的瑪麗皇后還太年輕，以為命運的一切任她予取予求。她萬萬沒想到，命運早在暗中標的好價格，妳現在拿的東西，將來總有一天要還回去。」——斯．茨威格《斷頭王后》

神奇海獅談及斯．茨威格筆下所寫的瑪麗．安東尼、更生動描繪瑪麗．安東尼被送上斷頭台前的景況：「即使到最後一刻，她仍穿得一身潔白、維持自尊，不願向暴民們低頭，宛如骯髒、污穢世界裡的雪白精靈，」從極盡奢華到破敗頹傾，傾覆王室被送上斷頭台，是我們幾乎不可能碰上的經歷，但面對極端情況下的人性展現，不禁讓神奇海獅陷入沉思，「如果是我面對這樣的情況，仍然會和她一樣昂首維護自尊嗎？」

事實上，神奇海獅毫不諱言，歷史裡罕有開心的故事，他的下一本書，書寫歷史上的王子與公主，「現實世界裡，他們並沒有從此過著幸福快樂的日子。」從古到今，這群理當最無憂無慮的人們，卻宛如活在地獄裡，神奇海獅藉書寫凝視歷史，發現每個人都有各自的時代悲劇，「或許正如托爾斯泰所言：『幸福的人都是相似的，不幸的人則各有各的不幸。』」歷史紀錄如血淚痕跡，但神奇海獅也從中讀到為之動容的百轉千迴。

「我特別喜愛1960年代的德國，」那正是神奇海獅碩士論文研究的時代。當時德國約60％的人口皆是25歲以下的年輕人，他們生長於經濟成長率14％的年代，從未嘗過窮苦的滋味。當文化大革命爆發、對毛澤東的崇拜席捲如浪潮，時代風起雲湧時，這些年輕學子在學校裡讀的，卻是與現實社會嚴重脫節的波特萊爾，「眼見掌權的全是些老頭，他們堅信，這個世界若是由自己主導，肯定會做得更好。」

於是，不少小團體如雨後春筍般湧現，他們推崇背離主流的世界觀，洗腦、宣傳，試圖改變世界，更發動反媒體霸權、黨國餘毒的六八學運。但1960年代這群熱血沸騰的領袖，卻在1970年代的現實裡夢碎——文化大革命的真相逐漸被揭發，眼見過去信奉的價值毫不留情地被擊垮，他們脫下嬉皮衣服、穿上西裝、回歸舊體制，而後成為德國經濟發展的中堅骨幹。「他們懷抱著破碎的夢，即便知道不可能讓世界變好，仍然努力讓自己的周遭有所改善。」破碎的夢無法癒合，但歷史上仍牢記這一場轟轟烈烈。

在那個年代，更有一位特別令神奇海獅放在心上的人物——古德倫・恩斯林（Gudrun Ensslin）。恩斯林是對世界充滿抱負的女性，起初，她擔任左派議會助理，卻發現自己身為左派難伸己見，有時甚至得和右派政黨協議合作；她懷著身孕，卻看見越戰中，不少無辜生命僅因生在越南無辜喪命。「一開始，恩斯林只是想喚起人們對越戰的關注，」但在社會逼上梁山的無可奈何下，恩斯林一步步走向偏激，被心中無法實現的願景逐步吞噬，成為恐怖組織赤軍旅的發起者，最終被捕，在獄中上吊自殺。

「其實沒有人是真正的壞人，理解和憎恨是無法同時存在的，這也是讀歷史教會我的事。」熟稔歷史，讓神奇海獅理解更寬闊、多面向的人性，而從歷史研究者轉為歷史說書人，則是他理解自己後做的決定。

從歷史研究者到歷史說書人

2014年，太陽花學運爆發，神奇海獅正在德國留學，六小時的時差，讓他每日醒來就急著跟上最新發展。學運後，故事 Story Studio向神奇海獅邀稿，一篇因應時事、講述女巫獵殺的〈誰與魔鬼打交道：十七世紀美洲大陸，一起女巫審判引發的風暴〉引發熱議，「滿幸運的，第一篇就有點一炮而紅，」學術研究的過程裡，神奇海獅也曾思考，沒被寫入學術研究的邊角料，有沒有地方能發表？〈誰與魔鬼打交道〉似乎讓他找到了答案。

「這讓我意識到，歷史絕不是沒人看的，這些故事是能夠引起共鳴的。」比起學術研究，神奇海獅更想把自己讀過的歷史，用更平易近人的方式告訴大眾，「更何況學術研究必須坐得住、耐得住寂寞，實在不太適合我啊！」神奇海獅開玩笑似地說著，卻是事實，也是他選擇轉往「說書人」角色的原因之一，對他而言，歷史事件如散落一地的珍珠，只要找到方式串起成線，就能讓它們閃閃發光。

「歷史研究是在小時代裡鑽研小問題，但歷史教學是要教育學生，把歷史事件串連起來的能力。」神奇海獅直言，現行體制內的歷史教育，老師光是讓學生不要睡著，就已費盡心力。108 課綱雖提倡讓學生「像史家一樣思考」、重視資料分析的能力，改以主題區分課本章節，「但在歷史教育現場，學生是聽不懂的，也因此，體制外的歷史教育需求越來越多。」