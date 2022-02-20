2022/02/20,
環境

北京冬奧首度靠100%人造雪撐場，暖化加劇多數冬季運動恐「瀕危」

北京冬奧首度靠100%人造雪撐場，暖化加劇多數冬季運動恐「瀕危」
Photo Credit: Beijing 2022 @ Twitter

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北京冬奧已揭示了未來冬奧的困境。根據最新研究指出，能永續地舉辦冬奧的城市數量正在縮減，若全球溫室氣體排放仍無法減少，至2080年能舉辦冬奧的城市恐將只剩下日本的札幌市。

環境資訊中心綜合外電；黃思敏 編譯；林大利 審校

冬季奧林匹克運動會（冬奧）使用人造雪已行之多年，事實上人造雪的選項，使不具備合適條件（充足降雪）的城市也能獲得主辦權，然而本屆（2022年）北京冬奧卻是首度幾乎100%使用由機器生產的人造雪。

全球暖化威脅冬奧未來，北京冬季幾無天然降雪

年初是北京一整年中最冷的時候，然而當地平均溫度仍高於冰點。此外，北京長年處於嚴峻的乾旱中，今年冬季更是幾乎完全沒有天然降雪。根據中國水資源風險報告，北京的水資源十分缺乏，並且加重依賴由南方輸送至北方的水源，而緊鄰北京、同為冬奧賽區的張家口，人均水資源不及全國平均的1/4。

國際奧委會（The International Olympic Committee，IOC）決定在完全仰賴人造雪的城市主辦冬奧，使冬奧的永續性備受質疑。英國羅浮堡大學的運動生態學家奧爾（Madeleine Orr）就批評：「100%依賴人造雪是個警示，代表奧運辦在氣候條件不允許的地方。」

奧爾及其他學者近期共同發表的研究指出，人為造成的全球暖化將威脅冬奧的未來，隨著降雪量愈來愈不穩定、氣溫攀升，未來適合舉辦冬季運動賽事的城市數量將持續減少。即便能夠利用人造雪替代天然雪，也沒有適當的低溫避免雪融，「如果特定山區變得太溫暖，再大規模的人造雪都無法解決問題。」

北京冬奧
Photo Credit: AP / 達志影像

犧牲百萬人口飲水，北京冬奧人造雪耗水量達4900萬加侖

據估計，中國為了舉辦本屆冬奧，耗資超過6000萬美元在人造雪設備上。機械造雪需耗費大量的能源與水資源、需要在低溫中運作，卻也只能造出與天然降雪截然不同的蒼白仿雪。人造雪由30%的冰與70%的空氣組成，天然雪則是由10%的冰及90%的空氣所組成，這將大幅改變雪的質地，使滑雪等賽事的場地更將硬實。

根據奧委會，北京冬奧造雪所使用的能源來自於太陽光電及風力發電，並利用天然二氧化碳冷凍系統維持溜冰場的溫度，以降低整場賽事的碳足跡。此外，北京也計劃種植上萬棵樹以抵換賽事的碳排。

然而造雪共需耗費4900萬加侖的水，相當於100萬人口的每日飲水量。奧委會表示，將會透過一整套水資源保存及回收再利用系統，確保用來造雪的水資源能發揮最大效益；此外，造雪的水源來自鄰近的水庫與自來水廠，融雪將被蒐集重複用於造雪、灌溉或其他用途。

北京冬奧已揭示了未來冬奧的困境。加拿大滑鐵盧大學的最新研究指出，能永續地舉辦冬奧的城市數量正在縮減，若全球溫室氣體排放仍無法減少，至2080年能舉辦冬奧的城市將只剩下日本的札幌市。

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Photo Credit: AP / 達志影像
奧委會表示，北京冬奧造雪所使用的能源來自於太陽光電及風力發電

冬季運動將「瀕臨滅絕」，滑雪愛好者團結對抗氣候變遷

國際知名的高山滑雪好手瓊斯（Jeremy Jones），於2007年創立倡議團體「守護我們的冬季」（Protect Our Winters），號召冬季運動愛好者團結對抗氣候變遷。

該團體與運動生態學界日前發布最新報告「Slippery Slopes：氣候變遷正在威脅2022冬季奧運」（Slippery Slopes: How Climate Change is threatening the 2022 Winter Olympics），警告若不採取積極的行動，許多冬季運動都將「瀕臨滅絕」，未來能進行冬季運動的地區將愈來愈少，運動員的訓練門檻更高、更昂貴，等同將新一代的滑雪者、溜冰者推向一扇窄門。

對於瓊斯而言，氣候變遷使他重新反思他的職涯發展，「我（從事運動）的方式大幅地改變，包含減少旅程、不再搭乘直升機、雪地摩托車，並主要利用人力移動，當我在高山健行時會使用腳踏單板滑雪。」

瓊斯強調從更宏觀的角度來看，跟其他氣候變遷帶來的影響相比，失去滑雪等冬季運動還算小事。持續增溫的冬季使重要分水嶺的積雪愈來愈少，在內華達山脈等地區，開始出現冬季洪水、夏季缺水、野火風險提升的情況。在美國，愈來愈溫暖的冬天形同為過敏季節添柴、使攜帶病原的動物擴散得更廣，也造成開花植物與授粉者之間的錯亂。

冬奧是吸引全球關注氣候變遷、尋求解方的重要管道，瓊斯說，「對我而言，這是人們團結搶救冬季的機會，我們需要即刻的氣候行動。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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