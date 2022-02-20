從中世紀騎士到「惡血女王」，經典不敗單品「高領衣」如何塑造強而有力的個人形象？

文：Yi-ching Kuai

在美國傳奇作家瓊・蒂蒂安（Joan Didion）去（2021）年底去世後，流傳的眾多社交媒體悼念文中，有一張照片是她坐在打字機前，穿著黑色高領衣，儼然是極品時尚知識分子的形象。

蒂蒂安在1989年的Gap廣告中穿了一件類似的衣服，雖然高領衣沒有出現在她著名的打包清單上。高領衣展現出蒂蒂安在寫作和穿搭上同樣的簡潔與精闢。

在務實層面上，高領衣舒適又經典。或許這就是為什麼這麼多品牌——從紀梵希、Paco Rabanne和Prada到法國巴黎新軍Officine Générale、紐約品牌Alex Mill和 Ann Mashburn——在本季冬裝熱情推出高領針織衣物，結合鮮豔的色調或覆滿圖案。

自從比利時時裝設計師瑞夫・席蒙斯（Raf Simons） 於2017年在Calvin Klein時裝秀上，穿上色彩鮮豔的高領衣以來，就形成了這種趨勢。

長袖上衣界的燕尾服

Alex Mill的設計總監索薩克・西昆蒙（Somsack Sikhounmuong）說，高領風潮復興的背後是懷舊感。

「每個人都記得某一張父母、老師或作家穿著高領衣的時髦照片。高領衣感覺很親切。考慮到時下的情勢，誰不想來點熟悉感？」此外，他認為，高領衣散發著「冷」的氣息，許多冬季系列中都有高領設計似乎證實了這點。

不是所有人都同意西昆蒙的觀點。大眾對高領衣反應兩極：你要不喜歡穿高領，因為高領讓你想起你最喜歡的知識分子、爵士音樂家、民謠歌手，要不就覺得高領好像在慢慢把你勒死一樣。

但高領不是缺陷，而是一種機能設計，主要是禦寒。不過在中世紀，騎士會把最早的高領衣穿在鎖子甲底下，防止護甲擦傷皮膚。那堅毅不屈的立領可是有戰略意義的。

「它塑造了人的輪廓，」Officine Générale設計師和創始人皮埃爾・馬赫奧（Pierre Mahéo）說。「高領把重點放在臉上，把其餘的一切變不見。」 尤其是黑色高領衣，馬赫奧先生稱之為「長袖上衣界的燕尾服。」

我們現在所知道的高領衣起源於19世紀，運動員、漁民、勞工和馬球運動員都穿著高領衣，這就是為什麼高領在英國也被稱為馬球領（Polo Neck）的原因。

反抗中產主流的瀟灑不羈

劇作家諾爾・寇威爾爵士（Sir Noël Coward，註1）在1920年代對高領衣的品味表示贊同，雖然他堅稱他穿高領為的是舒適，而不是造型。在中產階級男性日常穿襯衫打領帶的當時，高領衣給了他一種無視正統、豪放不羈的氣質，繼而在創意圈流行了起來。

到1930年代，像卡蘿・倫芭（Carole Lombard，註2）、葛麗泰・嘉寶（Greta Garbo，註3）和瑪琳・黛德麗（Marlene Dietrich，註4）這樣的明星被拍到穿著高領衣，通常是黑色的，這樣可以更好襯托她們玲瓏有致的臉龐。

二戰後，黑色高領衣有了新的意義，法國歌后茱麗葉・葛芮柯（Juliette Gréco）把黑色高領衣變成個人標誌性的穿著打扮，搭配黑褲子、整圈眼線和飄逸長髮，在當時絕對是不尋常的穿搭。

葛芮柯的波西米亞風格，成了奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）在1957年電影《甜姐兒》（Funny Face）中充滿哲學氣息的書店店員造型的靈感來源，這種略有「垮掉的一代」精神的穿著在全世界風行起來。

「惡血女王」伊麗莎白・霍姆斯（Elizabeth Holmes）｜Photo Credit: AP / 達志影像

孤獨天才的個人形象

從英國女性主義作家安潔拉・卡特（Angela Carter）到蘋果公司聯合創始人賈伯斯（Steven Jobs），黑色高領衣代表著特立獨行的才華。

矽谷驚天詐欺案主謀「惡血女王」伊麗莎白・霍姆斯（Elizabeth Holmes）擔任血液檢測公司Theranos執行長時，經常穿著黑色高領衣。她在2015年的一次採訪中估計自己「可能」擁有150件黑色高領衣。

但在今（2022）年1月以定罪結束的欺詐案審判中，她放棄了孤獨天才的造型，轉而選擇不那麼信心滿滿的中性色調單品。

無論什麼顏色，高領衣都是一種強而有力的宣言，它與強勢的個性有關。高領衣在1970年代成為美國女權運動領袖格洛麗亞・斯泰納姆（Gloria Steinem）個人時尚風格的主旋律，她的夥伴多蘿西・皮特曼・休斯（Dorothy Pitman Hughes）也喜歡高領衣。1971 年，兩人穿著高領衣舉起拳頭合影。

看見個人，忠於自我

在HBO影集《繼承之戰》（Succession）中，隨著角色希芙・洛伊（Siobhan "Shiv" Roy） 從左傾政治人物，轉變為家族企業媒體帝國中詭計多端的權術玩家，她穿上了高領衣，通常搭配高腰長褲。

「（穿高領衣的人）是悠然自得的人。穿高領衣其實是件蠻細緻的事情，你得逐漸成長到適合穿高領衣。」Ann Mashburn品牌的聯合創始人安・瑪什伯恩（Ann Mashburn）說。「高領衣有種低調的性感，它讓人忽略掉你穿的衣服，直接看見你。」她補充道。

穿高領衣的女性被遮得嚴嚴實實的，沒有露肩、沒有鎖骨線，引導視線向上看見個人。美國女權運動領袖斯泰納姆說過：「過去的時尚意味著順從和迷失自我，現在的時尚意味著獨特和發現自我。」她說的不是高領衣，但她的女權主義風格——忠於自己——是高領衣的意義所在。

註釋

註1：英國演員、劇作家、流行音樂作曲家，1943第15屆奧斯卡金像獎因《盡忠職守》（In Which We Serve）獲終身成就獎。

註2：童星出身的美國電影女演員、慈善家。 她活躍於20世紀30年代，擅長喜劇角色，而且是當年好萊塢收入最豐厚的頂層明星，​​是當時美國總統年薪的5倍以上。

註3：瑞典國寶級電影女演員，奧斯卡終身成就獎得主，好萊塢星光大道入選者。1999年，美國電影學會評其為百年來最偉大的女演員第五名。

註4：德國演員兼歌手，擁有德國與美國雙重國籍。她是好萊塢20、30年代唯一可以與葛麗泰・嘉寶分庭抗禮的女明星。雖然沒有得到過奧斯卡獎，但其芳名在美國家喻戶曉。

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