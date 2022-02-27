【專訪】《療癒之島》作者溫佑君、楊智凱：替我們記下四季歷史更迭，植物是最佳說書人

文：愛麗絲

「前幾年有名人孩子考上台大森林系被大肆報導，孩子也說之後想轉系，」社會熱議下，肯園創辦人溫佑君發現大眾似乎不了解森林系的價值，只依負面刻板印象認定是沒未來的科系，「當時覺得也太誇張了吧，森林是我幸福的泉源啊！」溫佑君略顯忿忿不平。一次由台大森林系系主任曲芳華牽線介紹，溫佑君認識了屏東科技大學森林系助理教授楊智凱，這也促成兩人合作出版《療癒之島》，帶讀者走入一如寶庫的森林，讓植物的價值被更多人看到。

「當時曲芳華教授問我：『你要不要認識一個很厲害的人？』」楊智凱憶及兩人在台大附近的肯園見面，溫佑君對芳療精油、香氣領域等相當專業，楊智凱專業則在植物史等科學知識與歷史文化，兩人一拍即合，聊了許多台灣島上的植物軼事，也對合作有初步共識，「那次後我們大約沉寂了一年吧，疫情爆發後，利用居家時間，我們像筆友一樣展開防疫新生活，解封前完成《療癒之島》初稿。」

《療癒之島》先由溫佑君挑選植物、和楊智凱反覆討論修改多次，加上香氣、療癒力、植物史等豐富內容，讓讀者彷彿親身走入森林。「我們主要找台灣原生、特有的植物，而台灣的植物史，和植物學家探索台灣的歷史息息相關。」楊智凱發揮專業，從各類科學研究、期刊爬梳台灣植物的故事，「大部分的人都沒有好好認識這座島嶼，我們試著把故事說得更完整一些。」

兩人試著重述植物的故事，而正因植物土生土長，默默替我們記載一切。「台灣島上的植物是最佳說書人，它們比不上動物顯眼，卻記下這座島的春夏秋冬、歷史人文，我們千萬不要『長眼睛但不長眼』啊！」楊智凱與溫佑君期盼能培養大眾另一種感受力，理解我們生長的這塊土地。「就像一趟島內旅遊，讓自己重新認識台灣島史，不只植物、動物，還有周遭不同種族的人們，在這趟旅程裡，我們必定有嶄新發現。」溫佑君笑著說。

認識植物，是「去中心化」的開始

談及兩人投身植物領域的起點，楊智凱笑稱自己如無心插柳。當年沒考上體育學院，進入台中高農，隨意找能繼續打球的森林科就讀，卻對學長為了全國比賽、精進技能的舉動嘆為觀止。「當時學長每從黑色塑膠袋拿出一種植物，必須在三十秒內寫下科名、學名。」這是經刻意訓練，提升辨識植物的能力，但楊智凱回望記憶，才發現自己或許早和植物有著不解之緣。

因父母務農，楊智凱自幼與山林親近，雖未經特別訓練，但對自然資源的認識總較同儕更多一些，這是家庭與環境的潛移默化，「我們家的長輩，即便遙遠相望，也能清楚指認對面那座山上是什麼植物。」這是在大自然裡的自然而然，進入專業科系後，楊智凱更對植物深入研究、詳讀台灣島嶼的自然與人文，「認識植物，也是在認識自己，」楊智凱仔細計算，今年是進入森林科學領域的第二十五年，「我猜我這輩子就是當個『植物人』，也把它們介紹給全世界的人吧！」

相較於楊智凱，溫佑君笑稱自己從前是個都市孩子。大學在台灣讀社會學，畢業後，溫佑君跟隨同學腳步到了英國，起初讀的是十九世紀的社會思潮哲學，當時芳香療法方興未艾，溫佑君也投身鑽研，一次前往普羅旺斯香氣旅行，是她「和植物戀愛關係的起點」。

「那時放眼望去，看到大片野生植物，情感是相當不一樣的。」每一次的香氣旅行、田野調查，都是把自己連根拔起、放到截然不同的自然生態裡，「那讓我拓展視野、去中心化，不會再把自己放得那麼大。」溫佑君說，自己像在自然裡有了參考座標，「眼見自然界的循環生機，我們不會再專注於自己的挫敗、活在自己的大腦裡。」

楊智凱過往同樣走訪各地，外邊世界的運作模式，永遠出乎意料。

一次前往菲律賓民答那峨做採集，碰上內戰、宗教戰爭頻仍，「在我們前後方都有警察荷槍實彈保護著，」楊智凱也曾走訪印尼的巴布亞新幾內亞，「當地仍有食人族，嚮導都說我們這種『白肉的看起來比較好吃』，勸誡植物學家千萬不要只顧著採集，踏上人煙稀少的道路。」當地有個習俗是每有一位手足離世，就必須切掉一隻手指，愛滋病氾濫之下，楊智凱親眼見過一位婦人「十隻手指只剩下四隻。」在我們習以為常的視野之外，世界廣闊得令人不勝唏噓。

認識植物，如一段探索自然與自我的未竟之旅

「植物學家最喜歡的植物，就是不認識的植物。」在廣袤的大自然裡永遠有未知領域，認識植物，如一段探索自然與自我的未竟之旅。楊智凱以《西遊記》形容人生裡，自我心境的各階段，直稱探索植物，讓人一再重溫有夢最美的時刻。「以《西遊記》各角色形容人生，三藏是有夢最美的階段，孫悟空則如初出社會，試著用七十二種方式解決困難，沙悟淨是時間久了、習於採用同一種形式。到了豬八戒那樣茶來伸手的懶洋洋，或許是活得久了，就容易流於安逸吧。」但探索植物，是時刻體驗新鮮，彷彿也時時提醒自己得替人生換上新裝。

溫佑君最喜愛的植物香氣，與童年記憶密不可分，也總讓她感受到「苟日新，日日新，又日新」。「小時候我家住在陽明山山腳下，那裡有大片的樟樹林，」溫佑君說，那是成長過程裡，唯一與自然親近的住處，而後幾度搬家、她都是個不折不扣的都市孩子。樟樹的香氣，溫佑君形容如「年輕的林默娘」生命力飽滿，也替她的童年記憶增色不少。

創立肯園的頭十年，溫佑君笑稱自己靠「人不知而不慍，不亦君子乎。」撐過一切流言蜚語，「早期我們被看成減肥中心、美容師，甚至被當胡說八道，」大眾對植物、芳療一知半解的年代，往往忽略植物與生活密切相關。楊智凱談起有次與友人至KTV時，他無聊翻起點歌本，細數當中與植物相關的歌曲，2021年9月，楊智凱更與桑尼樂團（Sunny Band）合作開設講堂，詳述「音樂歌曲中的綠元素」。