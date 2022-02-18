特斯拉執行長馬斯克惹爭議：將加拿大總理杜魯道比為希特勒、指證管會發起毫無根據的調查

（中央社）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天身陷兩起爭議，他一邊指控美國證券監管當局扼殺他的發言權，一邊將加拿大總理杜魯道比為強人希特勒而招致譴責。

馬斯克指控美國證券管理委員會：針對特斯拉發起毫無根據的調查

馬斯克向來沒少批評美國證券管理委員會（SEC）。《法新社》報導，馬斯克的委任律師致函地方法官奈森（Alison Nathan），指控證管會對馬斯克和特斯拉發起「無休止且毫無根據的調查」，目的是制止他批評政府。

美國證管會2018年指稱馬斯克在推特發布虛假聲明，內容攸關一樁可能的私有化交易，計畫很快就夭折，但投資人已遭誤導。當時馬斯克和特斯拉在和解協議中各自同意繳交2000萬美元罰款，以解決證管會對此案的控訴。

這樁和解案還嚴格規範馬斯克使用社群媒體，要求發布重要財務資訊聲明前，需先經特斯拉法律顧問同意。

馬斯克將加拿大總理比做希特勒，猶太團體不滿要求「立即道歉」

此外，英國《衛報》（The Guardian）提到，馬斯克稍早推文回應有關加拿大下令銀行阻止反COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗示威者收到加密貨幣捐款的新聞報導，他上傳一張納粹獨裁者希特勒的照片，圖上寫著「別再拿我與杜魯道（Justin Trudeau）相提並論」。

馬斯克先前就曾發言支持抗議疫苗強制令的加拿大卡車司機們。這則推文隨後被刪除，但猶太團體已怒火中燒。

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）怒批馬斯克拿希特勒來打比方，「並不恰當且冒犯他人」。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）也表示，馬斯克「須立即道歉」，把杜魯道比為「謀殺數百萬人、實施種族滅絕的獨裁者，並非批評政策的適當之舉」。

《衛報》報導，另一方面保存二戰納粹集中營遺址的奧許維茲國家博物紀念館（Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial），也表示不滿，在馬斯克的貼文下方推文回覆，表示使用希特勒的照片，同時利用所有希特勒納粹政權對人帶來的悲劇，「悲傷且令人憂慮」。馬斯克並沒有回應奧許維茲國家博物紀念館還有美國猶太委員會的抨擊，不過在另一則推文中推薦追蹤者閱讀「The Wages of Destruction」，書中介紹納粹德國時期的經濟史，並且鼓勵追蹤者透過閱讀者本書以獲得「深入解釋」。

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範