北京啟動「東數西算」工程，力求突破歐美封鎖，讓中國數據產業鍊藉「一帶一路」走出去

受到美國貿易戰影響，中國經濟持續下行，為了突破困境，中國國家發展改革委於2月17日，發布重大訊息，預計推動大型數位基礎建設——「東數西算」工程，並以中國東部數位化基礎，向西部打造算力基地，規劃8地產業樞紐，共10個國家數據中心聚落，刺激國內相關設備市場。

為了突破歐美封鎖，中國啟動「東數西算」工程

中國國家發展改革委指出，繼南水北調、西電東送和西氣東送等大工程後，北京當局於今年再次推動大型數位基礎建設——「東數西算」。中國定調算力是處理數據的能力，並藉由東部數位化基礎，將算力建設引導至西部。

目前，中國國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部以及國家能源局聯合印發通知，已經同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地產業樞紐，規劃了10個國家級別數據中心聚落。

中國發改委稱，截至今年2月18日，中國數據中心規模已經達到500萬標準機架，算力突破130 EFLOPS，且預計每年仍將以20%以上的速度成長。

早些時候，中國建設銀行行長王江表示，不同於房市建設，未來該行的「信用貸款」重心將往5G基礎建設、大數據中心、人工智慧以及電動車充電樁領域投放，該類新建設貸款餘額在2021年突破人民幣1000億元（新台幣4400億元）。

根據市調機構IDC於2021發布報告顯示，中國大數據平臺軟體市場由華為雲暫居市場首位，此後依序是阿里雲、亞馬遜雲科技、星環科技及騰訊雲等，未來可望進一步受惠。

而作為國家級別的數位化建設戰略，中國工業和信息化部強調，利用3年的時間（2021至2023年），讓中國數據產業鍊下的上下游企業「走出去」，《人民網》報導指出，除了在境內大舉建設外，也將重點擺在「一帶一路」沿線國家的新型數據中心，輸出中國相關設備。

「東數西算」工程替中國業者找活路

2019年受到美國阻擾，中國數位通訊設備巨擘華為（HUAWEI），無法購買更多晶片，導致供應鏈中斷，而為了突破困境華為正試圖打造中國半導體供應鏈。根據《華爾街日報》報導稱，華為透過基金轉投資各大晶片業者。

該基金名為Hubble Technology Investment，在其投資名單中，包含晶片製造和設計，還有半導體材料及設備商。技術研究機構Omdia的中國半導體研究負責人何暉說，透過這樣的模式，華為能夠獲得優先供應權利。

超豐電子業內人士告訴《關鍵評論網》，中國經濟面臨衰退，同時受到美國貿易戰影響，導致華為的獲利銳減，而本次北京當局推動「東數西算」工程，一方面可以消解多餘原物料，二來可以替科技業者開發國內市場找活路。

事實上，包含華為在內的眾多中國科技業者，受到美國制裁黑名單影響，無論市占率，還是營收都產生不小衝擊。就如華為而言，日前公布2021年全年營收約為990億美元，相較上（2020）年衰退29%。

「2020年占公司收入一半左右的華為智慧型手機業務正在崩潰，」龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）技術分析師Dan Wang指出，美國施加的壓力下，華為5G設備在部分歐美國家遭到禁止，也讓華為的上下游供應鏈受到影響。

雖然大型數位基礎建設，能夠刺激市場，但業內人士也強調，目前人工智慧、高效能運算還有通訊設備，多使用5奈米及7奈米製程生產，這也代表是這台積電的領域，若中國無法從半導體通路業者，取得更多先進製程的晶片，也無法有效串連產業，亦不能形成產業聚落。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航