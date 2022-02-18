從穩控到緊張，香港疫情的三個焦點

（德國之聲）香港正歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大爆發以來，最嚴峻的第五波疫情。二月初，香港政府就曾稱這是「兩年抗疫以來『最惡劣情況』」。而過去七天，香港確診病例每日皆突破千例，17日更創下單日6,116例確診、24例死亡的新高紀錄。《香港01》引述消息稱，週五（2月18日）「最少增3600宗確診、初步確診約7600宗」。（編按：2月18日下午，衞生防護中心指過去一日香港新增3629宗確診，除2宗屬輸入病例，其餘均為本地個案；至於初步陽性個案約7600宗。）

針對香港本土疫情，中國國家主席習近平日前指示港府應「盡快穩控疫情」。香港《明報》則稱，港府已公告全港再新增27處，指定納為新冠病毒強制檢測地點。

《紐約時報》引述專家說法警告，到了今年夏天，香港第五波疫情恐將導致本土近1,000人染疫死亡。若真如此，這個數字將是過去兩年來，香港累計確診死亡人數的四倍之多。截至2月18日，香港已累計逾3萬7,000人確診，其中238人死亡。

香港第五波疫情防疫為何緊張而艱辛？《德國之聲》綜合各專家學者與報導的說法，整理出三大關鍵因素。

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Omicron傳播力強、突破防疫

香港正經歷的第五波疫情，以Omicron變異株為主。根據《紐約時報》，香港本地最早的Omicron病例，可追溯至去年12月自國外返港的兩名空服人員。但較大宗的感染群，則是今年1月初，一名從巴基斯坦返港後，在檢疫旅館隔離期間染疫的女子有關。該名女子將將病毒傳染給丈夫後，再經由丈夫傳給某大型住宅區的一名清潔工。

儘管採「動態清零」防疫措施的港府試圖嚴防死守Omicron在香港本土傳播開來，但由於Omicron的傳播速度快速，讓防疫工作更加艱難。農曆新年後，隨著人口流動，香港疫情也急遽升溫。

老人疫苗施打率不足成隱憂

根據香港衛生署最新官方數據，香港第一劑接種率為84.9%，第二劑為75.1%（不包含3至11歲人口在內），第三劑加強針則已有136萬8,588人接種；但70歲以上、染疫高風險的老年人口，第一劑接種率僅約58%，第二劑不到44%，第三劑則僅有12萬2,785人接種。

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「老年人認為他們不需要接種疫苗，因為擔心可能會出現併發症。政府也猶豫了。我們對接種疫苗沒有強制性要求。」親北京的香港立法會議員葉劉淑儀向《紐約時報》表示。《路透社》亦引述醫學專家說法警告，由於老年人口對於疫苗態度猶豫，再這樣下去到3月底，香港單日確診病例恐會激增至2萬8,000例。

根據《紐約時報》，目前香港疫情已經擴散至本地20家以上的養老院與照護機構。過去在歐美、日本都曾有養老院相關機構群聚感染的前例，歐盟疾管局（ECDC）的調查指出，由於養老院病患的自理能力普遍較低，難以配合防疫工作，加上照服員對於防疫知識未必充足、並可能在多家養老院流動工作，都是造成養老院成為防疫隱憂的主因。

香港負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權週五（18日）就表示，老人院是當前防疫的重點目標，目前接種率23%，仍需要大幅提升，「正與業界組織額外醫生護士到老人院舍接種。希望三個星期可準備好工作，加快進度，亦希望趁著這個時間可與長者家人溝通，希望長者家屬可以同意。」

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清零？共存？香港苦惱的兩種路線

香港政府一直跟隨北京堅持的「動態清零」防疫政策，但《紐約時報》認為，「香港仍保留著大陸未曾有過的某些自由，無法動用中國政府的全套威權主義工具，或不惜一切代價動用似乎無限的人力，以阻止病毒傳播」，這也讓香港在堅持動態清零的同時，顯得有些尷尬且進退不得。

香港中文大學政治學副教授林和立就提到，「雖然香港政府聽從來自北京的指示，但他們對全速前進仍存猶豫」，因為「他們知道，大多數香港人不信任中央政府做事的方式。」

綜合香港民主黨底上月底發表的民調、以及香港民意研究所上週的民調，多數香港民眾支持「與病毒共存」。

對此，香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆、新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星1月底時曾向《香港電台》表示，目前香港要與病毒共存「言之過早」。劉宇隆表示，「按計算，每日平均有2至3萬人打針，大約3至4月可以達到9成這個基數，然後可考慮『動態與病毒共存』。」

英國《衛報》亦引述衛生專家說法指出，Omicron傳播力強，香港要一直持續投入高度的人力與資源、採取長期防疫管制的清零政策，恐不是長久之計。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex