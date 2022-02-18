2022/02/18,
醫療

港財團響應中聯辦呼籲助抗疫：恆基借地建醫院、電訊盈科派MIRROR做抗疫大使

港財團響應中聯辦呼籲助抗疫：恆基借地建醫院、電訊盈科派MIRROR做抗疫大使
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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中聯辦今天罕有地在本地主動召開「香港社會同心抗疫行動會商會」視訊會議，邀請各界人士參加，發表協助港府抗疫的做法。

（中央社）北京中央駐香港聯絡辦公室今天（18日）罕有地在本地舉辦視訊會議，發動各界支持港府抗疫，多個本地財團老闆、高層應邀參加，提出支援方案。

上月初起，香港爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第五波疫情，情況空前嚴峻，昨天單日確診6116例，創下疫情以來新高。這一波疫情至今已導致近2萬人染疫，超過前年和去年的總和。

鑑於香港疫情嚴峻，中共總書記習近平日前指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

習近平作出指示後，中聯辦今天罕有地在本地主動召開「香港社會同心抗疫行動會商會」視訊會議，邀請各界人士參加，發表協助港府抗疫的做法。

這場視訊會議由中聯辦主任駱惠寧親自主持，他表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動」，希望各界協力推出一批同心抗疫的實際行動。

本地多家財團老闆或高層參加了會議並發表簡短談話，這些財團包括華潤集團、盈科拓展、信和集團、新鴻基地產集團、新世界發展集團和恆基兆業地產集團等。

華潤集團董事長王祥明在會上說，集團方面近期保障了對香港鮮活食品及物資的供應；盈科拓展主席李澤楷透露，他已邀請集團旗下電視台知名男團歌星「MIRROR」擔任抗疫大使。

其他集團老闆及高層也各自談及他們協助港府抗疫的做法，包括提供病毒快速檢測包、提供旗下酒店作隔離設施之用等。

恆基兆業地產老闆並說，他們願意提供土地供政府興建臨時醫院之用。

另據報導，中國大陸多家網路巨頭包括螞蟻集團、騰訊、小米、阿里巴巴及京東已相繼宣布捐款捐資支持香港抗疫。

過去數十年來，每當大陸發生水災或地震等重大天然災害，香港各界都會有人發起協助大陸災民的捐款運動。

這次香港爆發疫情，中聯辦率頭策動各大財團助港抗疫，多家陸企也捐款相助，情況有點逆轉。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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