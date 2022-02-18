特斯拉「幽靈煞車」案遭美監管機關調查，股價收盤下跌5%

特斯拉於昨（17）日遭到美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）的調查。此次的行動與Tesla Model 3以及Tesla Model Y電動車出現無故煞車的「幽靈煞車（Phantom Braking）」案件有關。當局表示在過去的9個月中已經出現了354起相關投訴案。

此次的調查範圍涵蓋大約41.6萬輛汽車。不過，在多起案件中，並未出現相關事故與人員傷亡。根據《美聯社》的報導，許多車主皆提到他們非常擔心駕駛車輛的過程中可能會在高速公路上發生追撞事故。

此次的調查是過去3年裡政府機關針對特斯拉進行的第4起正式調查，也是從2021年1月以來第15次的召回。本次出現問題的車輛在高速行駛的過程中可能會毫無預警的煞車，而且這樣的狀況會不斷的出現。

昨日的報告指出幽靈煞車的發生，不排除與特斯拉的Autopilot自動駕駛系統有關。NHTSA此次的調查也將重點聚焦於特斯拉移除汽車雷達的車款，該機關表示未設有汽車雷達的電動車在運作方面完全依賴攝影鏡頭，相比設有雷達的特斯拉其他車型，幽靈煞車的發生頻率較高。

根據《美聯社》的報導，一位擁有Tesla Model Y的德州駕駛在投訴書中表示「幽靈煞車」的型態從利用輕微的油門反應以降低速度，到完全緊急煞車大幅減速都有，使他認為自己在路上的駕駛安全並未受到保障。

NHTSA的調查可以被視為一項針對幽靈煞車的初步評估，也可能是特斯拉召回出現問題車輛的前兆。去年秋天NHTSA便對特斯拉Boombox進行相關的初步調查。主要是因為Boombox功能允許車主能夠自行更換喇叭的聲音，例如：系統本身提供的羊叫聲或是放屁聲、自訂聲響等等，此項設計因有干擾行人警示音的疑慮，而違反美國交通安全法規。

就在上週，NHTSA要求特斯拉針對 57.8 萬輛車發起召回改善。《路透社》報導中提到特斯拉表示近4個月內將持續召回電動車車輛，針對NHTSA的疑慮進行修正，車輛在行駛、倒退、空檔模式時將禁止使用Boombox。

目前特斯拉針對此次事件尚未發表任何聲明，該公司的股價昨日下跌超過5%，收在每股876.35美元。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範