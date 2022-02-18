港疫情增3600例病患醫院外寒風下候診，林鄭引「緊急條例」延特首選舉

（中央社）香港行政長官（特首）林鄭月娥今晚6時30分召開記者會宣布，原定3月27日舉行的特首選舉押後至5月8日舉行。

她說，行政會議今天舉行了特別會議，引用「緊急情況規例條例」，通過有關決定，原因是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，政府要集中力量處理疫情。

林鄭月娥說，延後選舉同時也符合中國國家主席習近平的重要指示精神：「穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」。

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盼「7.1」前解決 （中央社）香港的中國全國人大常委譚耀宗今天說，目前穩控2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）疫情是香港頭等大事，行政長官（特首）選舉要延期。 《香港電台》報導，譚耀宗上午在該台節目上說，根據中共總書記、國家主席習近平日前就香港疫情發出的重要指示精神，目前穩控疫情是頭等大事，其他事項要讓路，相信特首選舉一定要延期，另行安排。 至於選舉押後至何時，他說，雖然大陸方面已支援香港抗疫，但並非馬上可以扭轉情況。 他表示，如果疫情轉趨穩定，選舉就可以恢復，期望今年「七一」以前可以解決。 譚耀宗並說，由於香港疫情嚴重，下月大陸全國人大和政協「兩會」舉行時，港區代表要提前到深圳接受隔離，再搭乘包機到北京，全程閉環式管理。 習近平日前指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。 習近平形容香港的抗疫工作為「當前壓倒一切的任務」，立即令外界猜測特首選舉是否要押後。 香港特首選舉提名期由2月20日至3月5日，為期14天，投票日為3月27日。

大批病人醫院外露天等入院

（中央社）香港新增COVID-19確診病例3629例，以及一採陽性約7600例，疫情升勢未停。近日大批病人寒風下在醫院外露天等候入院，醫院管理局表示會爭取今天內將這些病人移入室內。

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，新增3629例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中2例為境外移入，其餘都是本土病例。另外，新增一採陽性約7600例。

安老院舍是此輪疫情的重災區。張竹君表示，新增30間安老院舍有院友或員工染疫，累計有150間院舍有確診病例。

衛生署的化驗所累積約4800個樣本仍待化驗，而每日確診病例與一採陽性病例數目有較大偏差，是由於部分私人化驗所仍未將樣本送抵覆檢。

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上表示，過去24小時有10名確診病人死亡，當中8人已在17日公布。目前有10多名病人情況危殆。

護士：急症室如「戰地」

公立醫院超出負荷，近日有大批病人在寒冷天氣中，在醫院的露天地方等候入院。《明報》今天引述一名明愛醫院急症室護士表示，現時急症室有如「戰地」，近日接觸的病人平均要在戶外等候近兩天才能入院，當中絕大部分是長者。

香港未來數天天氣進一步寒冷，19日預計氣溫最低下降至11度。何婉霞表示，病人長期在醫院戶外等候入院並不理想，會爭取今天內將這些病人移入室內，但要考慮室內通風及人流等問題，平衡風險。政府亦正尋找不同室內設施，讓病人等候入院。

此外，行政長官辦公室一名合約清潔員工快速測試結果一採陽性，日常工作沒有接觸行政長官林鄭月娥。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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