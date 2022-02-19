謝金河：張忠謀曾為匯率槓彭淮南，現在台幣愈升、台積電獲利反而愈強

文：謝金河

這期《財訊雙週刊》用了兩個下午的時間，深入採訪張忠謀先生，本來是約定一個下午，但張董事長受訪後覺得意猶未盡，又約了記者又深刻談了一個下午。他把台灣半導體產業的來時路，做了很完整的見證，值得大家仔細閲讀。

這讓我想起一件往事，從2008到2012年這段期間，張董事長非常重視新台幣匯率走向，他常常與當時的央行總裁彭淮南互槓，他認為台幣升太多，將使台灣失去競爭力，他也讚揚韓國匯率控管比台灣好。

2009年張忠謀出任台積電執行長，上任的記者會，他提到台幣升值，侵蝕台積電淨利7.7%。

在那個時代，產業界對匯率非常敏感，像工具機業者就經常出來喊救命，認為台幣升值，他們會活不下去。去年逝世的黃天麟先生也主張新台幣要貶到40元以上才合理。偉詮電子的林錫敏先生對滙率也很敏感，他也是台幣貶值派。

大家最在意的是，台幣不能比韓元強，否則台灣的產業會失去競爭力。

大家比較一下，從2016年小英總統當家以來，台幣和韓元的走向，台灣和韓國已經走出完全不一樣的格局。

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從2016年起，新台幣從33.838，最高一度升值到27.375，台幣升值力道很猛，而且是呈現一條陡峭的升值曲缐，相對韓元是區間震盪，韓元幾乎原地踏步。2016年小英當選就職這一天，韓元是1185兌一美元，現在是1199，韓元呈現微幅貶值走勢。而台灣也因為台幣强力升值，台灣的人均所得從落後韓國6000美元到追上韓國，這是貨幣效應呈現的新變化。

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去年底，新台幣收盤27.67兌一美元，這是25年的新高位置，但令人訝異的是，過去反對台幣升值的人都噤聲，包括工具機產業及張董事長，這當中最大的變化是台商回流及產業升級。

台灣過去很多產業在弱勢台幣保護傘下，可以穩穩賺台幣貶值的滙差，因此台灣有很多毛三到四（毛利率3到4%）的產業，過去這五年，台幣大行20%，毛利率如果沒有提升，根本不可能生存。

這三年，台積電毛利率從19年首季的41%，去年第四季已經拉升到52.7%，台幣愈升，台積電獲利愈強，最可怕的是台灣的IC設計公司毛利率都從50%起跳，很多工具機產業毛利率超過30%，台灣產業在台幣升值下加速轉型，而且獲利不斷上升，去年全年稅後純益，我估計在4.3兆上下，這是史上最好的獲利成績。

反過來看，韓國在新經濟，生技產業有突出表現，但面板，汽車，手機，石化，鋼鐵產業都遇到中國的追兵，面板業幾乎退出，只留下小尺寸的OLED。台灣在新台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航