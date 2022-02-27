《被消失的中國史1》：墨子利用天地鬼神作為恐嚇當時掌權者們的手段工具，成效十分卓著

文：白逸琦

道可道，非常道

孔子用教育來傳揚自己的道統，成效卓著，這是他在春秋末年的亂世之間，用以宏揚理想的方式，當然，也有不同的人，用不同的方式，立身於亂世。

不世出的奇人老子便是其中之一。

周遊列國之時，孔子本想再度拜訪老子，然而到了洛邑卻撲了個空，隨行弟子當中，有人當年曾隨老師前來，知道這兩位大思想家的理念頗有不同，臨行之前，孔子還被數落了一頓，當時，沒人敢問孔子究竟作何感想，如今事隔多年，就算再難堪，也該氣消了吧？於是有人向孔子提起這段往事，並且說：「那老聃我看也只是浪得虛名之輩，自己沒有才學，拿不出治國的辦法，還來數落老師的理想抱負……」

「不懂事別亂說話。」孔子厲聲制止：「你道我又來拜訪老聃，是為了尋晦氣麼？我是那種人嗎？」他悠悠長嘆，仰面向天，閉著眼睛緩緩說道：「當年老聃送給我的一席話，對我而言，正是最為缺憾的部分哪！從那以後，每當我想起他，在我眼前浮現的，竟然是一條乘風浮雲的龍啊！」

「龍？」

「不錯。我知道鳥兒能夠飛翔，我知道魚兒能夠游水，我也知道野獸能夠奔馳，這些眼睛見得到的事物，我不但可以掌握它們的行蹤，甚至可以把它們捉起來。可是龍呢？乘雲而來，御風而行，見首不見尾，捉摸不定，深不可測，永遠也不知道它的能耐，永遠也不知道它的底細，這老聃，我實在太佩服他了，他就像是人中之龍一樣啊！」

孔子很少如此這般毫不保留地讚賞一個人，在他的思想心性已臻成熟之際，未能與老子再度聚首，暢談胸懷，不能不說是一件十分可惜之事。

後來，孔子得知老子在許多年以前，就因為看不慣周室衰落，列強爭霸，各國之間的爾虞我詐盛行，因而西出函谷關，飄然遠行，從此再也沒有人知道他的下落。只不過，孔子並不知道，老子在出關之前，已將他那精練的思想，用寥寥數千之言，永遠流傳給後人。

本來，以老子這樣從不過問世俗的隱士個性，是不大可能主動著述的，將老子思想流傳後世的功臣，是函谷關的守城關令尹喜。他對老子素來景仰，知道老子即將出關，便在城門口等著，一見到老子，就對他說：「下官對先生所言十分敬佩，也不時前往先生處聆聽教誨，先生即將隱居，下官恐道之不傳，衷心期盼先生能為下官留下隻言片語，好讓下官日後處世能夠有所依循。」

「我沒什麼可寫的。」

「先生鑑往知來，洞悉世事，若不願行文以傳諸後世，實乃天下人之大憾也！下官在此為天下人請命，望先生不吝傳道。」

誠意感人，老子不便拒絕，當下便在城門口揮起筆來，寥寥五千餘言，將自己的人生觀和宇宙觀包羅其中，在他的觀念裡，「道」是一切萬世萬物的根源，開宗明義他便指出：如果「道」可以講得清楚，解釋得明白，那就不是「道」了，不能執著於語言文字來闡述，要靠心靈去領悟，而天地萬物初始之時，沒有物體，也沒有形象，此乃「無」的境界，後來，世間出現了蟲魚鳥獸、器械制度，萬物生成，此謂之「有」。因此，「無」就是「道」的本源，「有」則是「道」的作用，乃一體之兩面，最終都將趨於一體。

對他來說，世間的一切標準，如美醜、善惡、賢愚、禍福、強弱等等，都是人們主觀的判定，而且必然同時存在，缺一不可，沒有醜人，何以襯托美人？沒有惡人，何以彰顯善人的德行？凡事都是相對的，都是兩面的，兩面的背後，就是「道」。

所以老子並不贊成人們處處表現剛強，應當要清心寡慾，無我無為，因為柔弱，才能謙下不爭，愚魯，才能棄華取實。他重視精神生活，崇尚自然，對於政治，他主張無為而治，小國寡民，每個人都過著與世無爭的生活，如此，戰亂方不至於發生。

他的主張，乍看之下是消極的，是後退的，可是最終主張，無非是希望建立一個祥和的理想社會，所以，仍然有他積極的一面。

「老聃與我，算是兩種不同的典型。」孔子道：「然而，我們所關懷的，追本溯源，都是天下蒼生的幸福啊！」

老子的這篇文章，內容涵蓋甚廣，經過後人整理，成為道家的經典之作《道德經》，對於中國日後的哲學、政治、軍事、宗教和醫學養生之道，均有廣泛深遠的影響，而老子自然也被推崇為道家的始祖，甚至數百年後中國大地上出現的道教，也將老子奉為教主，尊號「太上老君」。

兼相愛，交相利

老子和孔子，一個成了神明，一個成了聖人，對於後世的中國，影響極其深遠，然而在他們有生之年，並沒有能夠來得及看見他們自己對後世所造成的影響。

公元前四七九年，魯哀公十六年，孔子去世，享年七十三歲，在他過世前不久，彷彿預言似地說道：「泰山崩塌了，樑柱摧折了，哲人凋謝了！」

他的死訊傳至魯國宮室，魯哀公很憂傷地說：「老天實在太不仁慈了，不肯留下這位夫子，讓寡人從此再也沒有學習的榜樣了！」

孔子的門生將他葬在魯國曲阜城北邊的河畔，在那裡種植了一片樹林，後人稱之為孔林，象徵著孔子桃李滿天下，開創儒家學派，成為至聖先師，永為萬世所景仰。而他的弟子們，則繼續傳遞孔子的思想，讓儒家學派，得以繼續發揚光大。

孔子死了，老子不知所蹤，這時中國的思想界，又出現了一位極其神秘且奇特的人物，他就是墨翟，人稱墨子，墨家的創始者。

與孔子企圖從執政者而下進行改革的政治理念恰恰相反，墨子的做法，是由下往上，由平民百姓而達公卿諸侯的改革，這與他的出身背景有關。他是宋國的平民，在那個階級社會裡，墨翟的出身十分低微貧賤，然而他卻是個號召群眾的高手，他有一群對他矢志效忠的門徒，聽從他的命令，以嚴格的紀律組成一個嚴密的團體，號稱墨者，領袖稱作鉅子，具有絕對的權威，首任鉅子便是墨翟。