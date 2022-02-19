2022/02/19,
歐洲

【圖輯】兩年份的歡樂一次滿足，法國尼斯嘉年華「重新喚醒疫情前的美好回憶」

【圖輯】兩年份的歡樂一次滿足，法國尼斯嘉年華「重新喚醒疫情前的美好回憶」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

花車設計的負責人布拉維說：「這是為了表達與人們重新建立聯繫的願望。這裡有太多的悲傷、緬懷和憂鬱，我們只是想給人們一些美好的回憶。」

法國蔚藍海岸的尼斯嘉年華，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響關閉兩年後，藝術家、花藝家、演員、技術人員等，正在對自身的服裝進行最後的打理，浮誇的佈置和巨大花車，迎接2月11日的嘉年華開幕。

這兩週（至2月27日），是一系列喧鬧、豐富且擁擠的活動。本屆嘉年華的主軸是讚揚自然、光明、人與人之間的聯繫，在經歷長時間的封鎖後，更顯難能可貴。

AP_22042717929784
Photo Credit: AP / 達志影像

「這是一種復興。」花商協會（La Nouvelle Vague）主管尼科爾・布拉維（Nicole Bravi）說。該協會為嘉年華設計花車已有20年之久。鮮花是尼斯嘉年華的重要元素，也是眾所周知的「花之戰」遊行的特色。傳統上，會向參加的觀眾投擲鮮花，但今年決定改用分發的方式把花給人們。

布拉維說：「這是為了表達與人們重新建立聯繫的願望。這裡有太多的悲傷、緬懷和憂鬱，我們只是想給人們一些美好的回憶。」

AP_22042716801556
Photo Credit: AP / 達志影像

尼斯嘉年華是歐洲中世紀嘉年華傳統的一部分，也是世界上最大的嘉年華之一，僅次於威尼斯、里約熱內盧和紐奧爾良的嘉年華。

嘉年華在法國走向共和制後還有一個少見的政治意義，就是提供王室回到公眾視野的機會。為了配合今年的主題，把歷史上的法國國王和王后頭像做成花車，當然還有巨大的王冠。他們將在這個城市著名的馬塞納廣場監督臣民，直到月底活動結束才會被焚燒。

AP_22042715486868
Photo Credit: AP / 達志影像

法國當代政治人物也不必覺得被冷落，四月總統大選的主要候選人，他們的人頭也被裝在螃蟹的身體上，供大眾娛樂。

AP_22041690508861
Photo Credit: AP / 達志影像

家族世居尼斯的皮埃爾・波維尼亞（Pierre Povigna）解釋說：「政客們的頭在一籃螃蟹裡。」他的家族設計花車已經有幾十年了。波維尼亞解釋進一步說：「這是一道著名的菜，le panier des crabes，也就是螃蟹籃。」在上桌之前，螃蟹放在籃子裡會互相攻擊，用爪子追逐對方，象徵著政客的行為舉止。

AP_22042718562191
Photo Credit: AP / 達志影像

根據政府規定，當地居民和遊客只能通過符合國家衛生規定的疫苗接種通行證，才能參加嘉年華活動。雖建議戴口罩，但在戶外並不強制。

隨著這場嘉年華盛大展開，尼斯和法國其他地方一樣，已經準備好翻開新的一頁，回到疫情前的時光。

AP_22041690921206
Photo Credit: AP / 達志影像

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。