2022/03/02,
理財

台灣半強制「地震險」房屋全倒只賠150萬，這樣保障真的足夠嗎？

台灣半強制「地震險」房屋全倒只賠150萬，這樣保障真的足夠嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在台灣，民眾投保了「住宅火災保險」就一定會投保「住宅地震基本保險」，一天約3.7元的保費，能為你在意外時能換得150萬元的保障。不過你可能會疑惑，房價都這麼貴了，不論老屋或豪宅建案，150萬的理賠真的足夠嗎？

文：安睿宏觀理財規劃顧問團隊

1999年9月21日凌晨1點47分發生於集集鄉芮氏規模7.3地震，造成五萬多棟房屋全倒、五萬多棟房屋半倒、二千多人死亡的哀痛記憶。

2016年2月6日春節前夕，南臺灣的一場地震造成台南維冠金龍大樓等多處建物倒塌、共117人死亡的沉重災害，對照六年後的今天，2022年春節假期間地震頻頻的狀況，提醒著我們台灣位處地震頻繁地之外，也再度敲響每一個人對於意外來臨時，自身的規劃能夠安然承擔這份損失嗎？

住宅地震基本保險的150萬元保障，真的足夠嗎？

台灣在2002開辦住宅地震基本保險至今逾20年，以政策性保險的方式，半強制併入住宅火險底下。也就是說，民眾投保了「住宅火災保險」，就一定會投保「住宅地震基本保險」。住宅類保險一般分為「住宅火災及地震基本保險」與「居家/住家綜合保險」兩大類，但你會怎麼看待一天約3.7元的保費，為你在意外時能換得150萬元的保障呢？

現行住宅地震基本保險的保費都是單一費率，主要是住宅建築「本體損失」，並且經鑑定為「全部損失」時，每戶之保險金最高為新臺幣150萬元。同樣，附加在地震保險內的20萬元的臨時住宿費用，也必須建立在建築本身「不堪居住」為支付標準。

也因為保障範圍僅限建築本體，因此像是電視、洗衣機、冷氣機、家具等屋內動產及裝潢破損，都是不在理賠認定範圍的。

你可能會疑惑，房價都這麼貴了，現在一間都會區的老屋價格都可能是千萬起跳了，更別說像重劃區建案或是豪宅建案，150萬的理賠怎麼會看在眼裡？

宜蘭地震 新北工地頂樓吊臂折彎（2）
Photo Credit: 中央社

其實在地震險就如同車險，具有因為半強制而存在政策性保險；同時也有彈性調整的商業性保險，可以依據自身的需求與顧問討論後，評估是不是要為家中住宅加上更符合自身期待的保障。基本型的地震險就像前一段提到的，而加值型地震險可以分為「輕損」、「超額」及「擴大」。

住宅地震基本險

全台單一費率年繳1350元，在申請房貸時銀行會強制要求先投保住火險，包含了火險、地震險、颱風洪水險。認定理賠方式為建物必須為全損或重置成本超過50%，最高理賠上限150萬，臨時住宿費最高20萬元。若事故發生時還有房貸未清償，六成為限優先理賠給銀行；四成理賠金及臨時住宿費須全給保戶。

輕損地震險

通常會附加在「居家綜合險」內，在保障額度內以實支實付的方式獲得賠償。當地震災害導致建築物內的物品、家具、裝潢受損時理賠，保額各家不一約在20到30萬元，可依照實際修繕或購買家具來申請理賠。

超額地震險

與地震基本險認定理賠方式相同，必需同時購買地震基本險，可視為基本型150萬元不足涵蓋房屋重置風險時，作為提高理賠金額的目的考量，投保需留意建物造價，部分產險業者除建物理賠外，也認定裝潢理賠。理賠時優先使用150萬元賠付，剩餘理賠才由超額地震險支應。

擴大地震險

同樣必須購買地震基本險，理賠範圍包括建物、裝潢、動產，甚至牆壁龜裂都能認定，但也是當中保費會依地區、樓層、工法、耐震係數而定訂保費，是當中險種理賠範圍最廣、保費也較高的選項。以台北市5層樓鋼筋混凝土公寓保額240萬元為例，保費大約需要近6000元。

台東規模5.3地震　賣場物品掉落（2）
Photo Credit: 中央社

綜合以上，其實地震險在國人的投保比率經過20年的推進仍未過半，從2011年的29.27%增長至2021年的36.88%，而發生這類天然災害時，仍然民間善心與政府救濟的能量還是主要來源。

那麼整個社會在面對災害的安全網真的牢靠嗎？尤其在房貸繳清後，許多人住宅保險也一併停繳，究竟這份保障是不是我們需要的？或許該問的是，什麼樣的保障才是我最迫切關心的？我想這個答案，理財規劃顧問會很樂意陪你一起用專業來釐清。

（數據資料來源：中華民國產物保險商業同業公會）

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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