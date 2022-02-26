《圖解希臘神話》：特洛伊的淪亡，就從王子帕里斯犯傻這一刻開始倒數計時

文：凱特琳

《伊里亞德》：特洛伊的故事

導讀

《伊里亞德》是荷馬寫的偉大史詩，描述希臘與特洛伊之間的戰爭，雖然史詩中僅描述最後一年（總共十年）的幾週時間，但清楚描述了許多細節，從希臘統帥阿葛曼儂與希臘第一勇士阿基里斯的爭執開始，在特洛伊王子赫克特的葬禮後結束。現今我們讀到關於完整特洛伊戰爭的故事，多半是綜合了其他詩人增添的描述與細節。當然《伊里亞德》還是主軸，但加上了歐里庇得斯的悲劇、維吉爾的《伊尼亞德記》與奧維的許多部作品，更能呈現當年戰爭的完整面貌。

出場人物：

阿葛曼儂：希臘軍營的統帥，米涅勞斯的兄長，想趁這次的戰爭一舉消滅特洛伊。

阿基里斯：希臘第一勇士，在阿葛曼儂的號召下，一同前往攻打特洛伊。

米涅勞斯：海倫的丈夫，因妻子被帕里斯拐跑，欲奪回妻子，憤而攻打特洛伊。

海倫：天下第一美女，是引發特洛伊戰爭的關鍵。

帕里斯：特洛伊的小王子，誘拐海倫回特洛伊，因此引發大戰。

赫克特：特洛伊的第一勇士，為人正直，相當英勇好戰，最後死於沙場上。

安卓柔瑪姬：赫克特的妻子。

伊芙吉奈亞： 阿葛曼儂的長女，被當作祭品獻給阿緹密絲。

赫庫巴：特洛伊城的皇后。

奧德修斯：伊薩卡的國王，老奸巨滑，是希臘人獲勝的關鍵。

普萊姆：特洛伊城的國王，於特洛伊淪陷時被殺死。

卡珊德拉：特洛伊的公主，她被阿波羅愛上，因此被賜予預言的能力，但她拒絕了阿波羅的愛，於是阿波羅讓世人不相信她說的話。

愛瑞絲：混亂女神，由於混亂女神的忌妒心，引發了整場戰爭。

混亂女神的金蘋果

宙斯將水精靈泰緹絲下嫁帕琉斯，帕琉斯舉辦了盛大的婚禮晚宴，連天神都受邀參加這場盛宴。所有神明精心打扮、盛裝出席，這看在混亂女神愛瑞絲的眼裡很不是滋味。

她自認是地位古老的女神，世界上是先有混亂才有秩序的，論階級應該比眾神都高一階，但奧林帕斯神舉辦宴會卻刻意遺忘她。

於是愛瑞絲開始計畫可怕的陰謀。她偷偷潛進天空精靈海斯特拉蒂守護的金蘋果園，挑選了一顆最飽滿圓亮的金蘋果，並將金蘋果丟入宴會場地中。諸神看見金蘋果被丟進來，忍不住四處觀看是誰的傑作，但愛瑞絲早就躲起來，於是諸神把注意力放在金蘋果上，他們看見金蘋果上面放著一張字條，寫著「給最美的」。

奧林帕斯的女神們眼睛都亮了，誰都希望自己是最美的女神，阿芙蘿黛蒂搔首弄姿，拿出她蘊含魅力的腰帶，向大家送秋波，眾神都拜倒在她裙下。雅典娜不甘示弱，她全副武裝，帶著武器站了出來，英姿煥發，美得幾可奪目。此時天后希拉出現了，她穿著華麗的禮服，姿態柔美，這下眾神都不知道金蘋果該歸誰所有。

三位女神堅決一定要拿到金蘋果，於是請宙斯裁決，但宙斯不傻，他跟老狐狸一樣奸詐，深知三位女神都不好得罪，於是他堅持自己眼光愚鈍，讓三位女神去找特洛伊的小王子帕里斯決定。

帕里斯當時正在草地上牧羊，日子過得單純又愜意，結果三位打扮華麗、閃閃發亮的女神突然從天而降，他著實嚇了一大跳，直到她們說出來意。三位女神著迷於金蘋果，並不打算讓帕里斯以眼睛來決定誰是最美的，這也不是一項容易分出勝負的任務，於是三個女神都決定以賄賂當作籌碼。

Photo Credit: 好讀出版

結果愚蠢的帕里斯竟然選擇了阿芙蘿黛蒂，就這樣，愛與美之神擺出勝利的表情，高興地拿走了金蘋果，這樣的舉動當然惹怒了希拉與雅典娜，這段故事相當有名，被稱為帕里斯的判決。

特洛伊的淪亡從這一刻便開始倒數計時。

世間第一美女：海倫

世界上最美的女人是誰？就是米涅勞斯的老婆海倫，她是宙斯與列妲的女兒，相貌非常美麗，世上的凡人紛紛都愛上她，垂涎她的美貌，希望能將她娶回家。一大群人聚在海倫家裡，每個都宣稱自己會給海倫世上最好的東西，若是娶不到海倫將不惜一戰。

海倫名義上的父親是提達瑞斯國王，他陷入兩難的處境，若是他隨意選擇，將會引發戰爭，海倫的兩位哥哥忙著應付眾多追求者，一邊提達瑞斯國王則不斷動腦思考該如何應付。

結果最後是狡猾的奧德修斯幫他解決了窘境。奧德修斯並沒有帶禮物來，事實上他並不覺得自己有多大勝算，所以他輕輕鬆鬆地前來，希望能有一絲絲機會娶到大美人，他向提達瑞斯獻上了一個絕妙的好點子。

他說：「不如這樣，提達瑞斯國王，您讓所有的追求者都起誓，無論誰娶了海倫，只要他們的婚姻出狀況，大家都必須要幫忙代他出頭，並盡力維護海倫的婚姻。」

這樣的誓言對追求者來說並不損害本身利益，於是他們紛紛起誓，大家都希望能成為海倫未來的丈夫。結果大家都起誓後，提達瑞斯選擇了阿葛曼儂的弟弟——米涅勞斯為海倫的丈夫。就這樣，所有追求者都失落地回家了，唯有阿葛曼儂替弟弟帶著美嬌娘海倫回到希臘。

夫妻倆就這樣相安無事地過了數年，直到帕里斯在草地上作出了那項大膽判決。阿芙蘿黛蒂知道世界上最美的女人是海倫，於是她領著帕里斯來到希臘，米涅勞斯熱誠招待他，卻傻傻地自己跑到克里特島處理事務，將年輕俊俏的帕里斯留在家裡與海倫共處，當他回來後，發現早已人去樓空。

帕里斯拐跑了海倫，將海倫帶回特洛伊。

米涅勞斯想起當初眾多追求者在提達瑞斯建議下承諾的誓言，於是他登高一呼，號召全希臘的王子與國王前來幫助他。

所有人都依約來了，唯有兩位例外：奧德修斯與阿基里斯。奧德修斯算得可精了，他總覺得幫米涅勞斯追回老婆，自己一點好處也沒有，何況還要撇下妻子潘妮洛普與幼子，上戰場離開家園多年。於是他裝瘋賣傻，想逃避當年的誓言。

他在田裡播種，假意說等收成後便率軍出征，但種下的並非種子，而是一粒粒鹽巴，結果使者很聰明地識破了他，為了維護自己的榮耀，奧德修斯只好前往參加。

他的第一個任務，就是將阿基里斯也帶往米涅勞斯軍中，阿基里斯是希臘第一勇士，沒有他，根本沒有勝算。奧德修斯深知這一點，當他來到阿基里斯家中時，發現阿基里斯被他的母親藏了起來，泰緹絲知道兒子參加特洛伊戰爭必死無疑，所以將他裝扮成女人，藏在一群婦女中，讓奧德修斯找不到他。但奧德修斯豈泛泛之輩？他輕輕鬆鬆就找出阿基里斯，告訴他上戰場可以獲得永恆的榮耀。阿基里斯欣然赴約，把母親的警告拋諸腦後，就這樣，所有的人都到齊了。

女神的祭品

一切都就緒了，希臘統帥阿葛曼儂決心藉此機會一併毀掉特洛伊，讓希臘成為霸主。一千艘船艦載滿希臘英勇的戰士們準備出航，但是不知為何，港口一直颳著強烈的北風，船一出港口就被吹回，希臘人百思不解。