覺得主管的決策會出大事，我該直言勸諫嗎？

文：艾莎解結

你是一個直言敢諫的人嗎？如果覺得老闆的決策不OK？讓我先來講一個真實故事......

公司的Allen，國立大學研究所畢業，人非常聰明。

每次「大人們」開會討論決策方向的時候，由於在場擁有發言權的職場老江湖，多半思維已經固化，容易被自身經驗所限，常常搞了半天，做的決定和過往不怎樣的想法還是差不多，加上大家世故得緊，總是下意識的附和大老闆的意見。正當每人內心想草草結束時，也會順帶問問江湖小白，表面上是鼓勵新人發言，暗地裡也是推坑，或想要結束這毫無意義的會議。

然而，儘管江湖涉獵不深，內心滿滿理想抱負的Allen發起言來，有著初生之犢不畏虎的膽量，加上表達清晰，條理有據，其新鮮的角度總會讓聽者耳目一新，又因為人尚清新，也構成不了老江湖的威脅，於是，大家順理成章的喜歡他，也成功獲得大老闆的青睞。

這樣幾次下來，由於大老闆愈來愈常在會議中要Allen發言，當眾稱讚和採納意見的次數也不少，久而久之，精明的老江湖也知道Allen已經晉身為大老的寵兒，自然在態度上也較多承讓。於是，只見Allen老弟從最初的青澀，開始愈來愈有自信，後來，自信變成了自滿。

因為老闆在下決策上的確讓人多所詬病，Allen也常在私底下抱怨，只因他本人擁有大家沒有，而老闆也很缺乏的技能，再加上提議有道理，也確實帶來正面的產出結果。只是之後，Allen 駕輕就熟，有時會在公眾場合直接糾正老闆的錯誤，或者打槍老闆的作法不行，但之後又用開玩笑的態度圓回來。而老闆，也是脾氣超好的帶著一種寵溺兒子的眼神，輕輕的帶過一切。

言歸正傳，在職場上，如果你覺得老闆的決策有明顯疏失，是否該像Allen一樣勇敢的提出？畢竟，此舉也為公司帶來新氣象，還有正面的結果。

當然，如果你是認慫保平安的個性，不想無事生波，一句「不要」也就完事了。但如果你是那種覺得自己有想法，不講心很癢，講了又怕死無葬身之地的那種，以下作法可以參考：

1. 確認你提出建議的對象，是個肯聽人講話的人

這點很重要。尤其初出茅廬的職場小白最容易忽略。

滿腔熱血想要建議很好，公司需要開會，本來就應尋求最佳解方，也該給新人機會，而不是在那邊花大家時間，徒具形式來個褒獎上司大會，意義何在？

但，你需要先眼觀四方，了解這個上司好不好說話？以及，他是否是個key man？

2. 如果第一項成立，建議提出，但提出的「方式」很重要

和表達的東西到底是真金還是拉雞同等重要的，是你說話的方式和語氣。「說什麼」很重要，但「怎麼說」是決定人家聽不聽得下去的關鍵。請你用「三明治表達法」說明。

如果表達得太過直接，就算內容再好，別人聽不下去也是沒有意義的。

3. 「表達」，不要試圖「說服」，將結果交給對方

很多人因為覺得自己好棒棒，所以表達事情太過說「理」，以為理多人不怪，但是職場的世界，很多隱性的「情」在其中作祟。更何況別忘了，你要表述的對象是你的上司，無論你覺得對方再沒有道理，他仍然是你的上級。

重點是，最終要負責整個結果的人，還是老闆，不是你。

Photo Credit: iStock

通常，覺得上級決策很差勁有兩種可能：一是對方真的很差，二是你沒有看到事物的全貌。

處在不同的位置，腦袋一定會不同，因為需要考慮的利弊、角度更多，需要負擔的責任也更大，而這些，並不是不當主管的人能夠明白的。一個好的主管，不會拒絕更好建議的可能，如果你的表達讓人舒服的話。

我不認為在職場上有耳無嘴是對的，如果大家都當無嘴貓沒事就好，那你永遠不會進步，也不會變強。但，員工的職責在表達，而主管的職責，在決定。

所以，身為提出建議的人，你只要做到好好表達，請不要試圖說服對方，或者當對方當下沒有採用你的建議就覺得挫折。要知道，如果是個良性的互動，就算當下主管沒有採用你的建議，你在主管的心中（我指的是優秀的主管）一定會加分的。

這樣做的話，組織會進步嗎？ 會。 但你的老闆會因為你帶來進步而買單你嗎？ 不一定。

大家是否想知道，大鳴大放的Allen後來怎麼了？ 其實，老闆真是喜歡他的。他也成功推動了幾個大案子。

只不過，他後期態度語氣愈來愈誇張，老江湖們也使壞，竟沒人好心提醒他。導致後來，當他夙夜匪懈的推出新案子，而老闆一反常態的打槍他，反而用一致公認廢柴主管的建議，Allen最終還是黯然離職。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在職場上提出自己和主管不同的建議，是把雙面刃。它的確需要不少前提，也不保證能夠成功。但世事不就是如此？有什麼保證一定成功的事呢？但要點是自己要睜大眼睛，事先儘可能想得通透，然後判斷這環境應該還是友善的情況下，勇敢的嘗試一下。

假以時日，覺得麻煩所以當無嘴貓的人，和勇敢的去執行並且付出代價、也得到代價的人，兩者必會出現巨大的差異。這，就是個人不同價值的展現，而整個市場、你的公司、你的老闆，也總是會認出你來的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航