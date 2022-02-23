《動畫製作基礎知識大百科》：動畫原本就是電影產業，所以製作一部動畫需要哪些繁複流程？

文：神村幸子

動畫制作的完成

動畫原本就是電影產業，和電影相同的，製作作品的方式需要許多流程和專業人員參與，我們一起依照流程順序看下去吧。

制作流程

Photo Credit: 臉譜出版

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各部門的職務

1.企畫

１）擬定企畫案

制作作品，首先從擬定企畫案開始。

多數的企畫案是由實際負責現場動畫制作的制作公司提出的。

導演或動畫師也能夠經由制作公司提出自己的企畫案。

有時也會由電視台、雜誌出版社或遊戲公司等公司提出企畫案。

● 提出企畫案的有……

制作公司／電視台／遊戲公司／導演／動畫師／雜誌出版社等，配合4 月與10 月節目改組期間提出新動畫的企畫案。

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２）撰寫企畫書

「企畫書大多在20多頁左右，也有50多頁的。有時也會有寫得極為用心非常仔細的企畫書，要詳讀全部也是不容易。」

「企畫書應該要以什麼為主要訴求呢？」

「該怎麼獲得高收視率！以及藉此連動多方位的商業機會！」

「這個，跟作品內容會不會沒什麼關係？」

2.導演 劇本

導演

負責指揮作品的人就是導演

作品的企畫通過後，首先要選出負責指揮全體的導演。委任不同的導演，作品的風格就會完全不同， 因此重點是必須要選擇像是「這個作品我想要做成這種風格！」這樣具有明確方向性的導演人選。而負責決定導演的則是製作人。

劇本

劇本並不是由編劇自由的創作，而是依照劇本會議所決定的大方向，委託給編劇來撰寫。導演需要傳達和提供統一的世界觀給複數位的編劇，同時擔負起劇本內容的責任。

● 書寫方式的規定

藉由閱讀劇本來了解故事是相當重要的。與小說相同，劇本原本並沒有固定的書寫方式和規定。（有機會的話，可以嘗試找實拍電影導演的劇本來看看）不過現在絕大多數的劇本都使用20字x40行，每一張800字的文書處理器原稿用紙規格。這其實是承襲早先手寫爬格子的時代，劇本原稿使用20字x10行每一張200字的用紙規格。

這種200字的原稿用紙，在過去稱作PERA（ペラ＊）一張。只是「ペラ」這個用語逐漸變為死語了。

劇本的文字由簡潔的情境說明和單純的對白來組成。幾乎不會有小說中會出現的狀況和心理描寫。可以說劇本將一切心力都傾注在台詞之上。

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3.角色設計 美術設定

角色設計

也有些時候會在決定導演的人選之前，就先決定好角色設計師。這是因為作品如果是原創作品和有原作小說時，企畫書階段時就會需要角色設計圖的緣故。不過也有在企畫書階段導演人選就已經確定的情形。

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● 角色設定

依據角色原案調整細部後，淸稿的角色設定圖。上面註明了動畫師作畫時需要注意的事項。

● 美術設定

做為作品的舞台，針對出現的風景和住所建築等設定塑造出整個作品的世界觀。

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4.主要工作人員組成

委託編劇撰寫劇本後，緊接著需要延攬主要成員，作品整體的技術水準就取決於此。

●如何決定主要成員

由於作畫與美術背景會直接影響畫面的完成度，所以遴選成員時往往特別愼重。會由製作人和導演討論來決定，不過由於負責作品的是導演的緣故，實質決定權還是在導演身上。此外，這個時間點若是作畫監督也已經決定好了的話，作畫成員多半就會由作畫監督來指定。因為最能夠了解作畫成員實力的，肯定是同樣身為動畫師的作畫監督。

●主要成員是指

一般是指導演、演出（副導演）、角色設計、作畫監督、美術監督、攝影監督、色彩設定等。

配樂和剪輯人員的選項並不是那麼多，多半會由制作公司依據情況裁量決定。雖然配音員也是在這個時期決定的，不過握有決定權的則是導演、製作人和音響監督。

5.分鏡演出（副導演）

分鏡是指寫著：台詞、音響效果、Layout（構圖）、運鏡、效果、音樂等幾乎有著畫面構成的所有資訊，足可稱呼為動畫的設計圖。

說作品成敗取決於此一點也不為過， 因此導演會將全部精力都投注在分鏡作業上。包含制作的全部流程、分工的工作人員都會經常確認並以此分鏡為準進行作業。並由演出（副導演）決定需要的演技表演、思考畫面效果、負責作品整體的構成。

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6.Layout（構圖）

依據分鏡所繪製的畫面設計圖。除了一邊表現氛圍之外，也必須詳細計算角色的移動範圍、運鏡等。如果沒有精確計算的話，之後會出現各式各樣的破綻。做為舞台的是仔細繪製的背景美術，兼作為背景美術原圖的Layout 構圖在動畫師的工作中，屬於需要高度整合能力的複雜作業。

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7.原畫

依據Layout構圖，繪製著關鍵動態和演技的圖。動態的範圍和演技內容在Layout 階段時，已經大致上計算好的緣故，原畫階段會更正確的調整並繪製。

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8.動畫

依照原畫的指示，使動態更加流暢所加入的畫稿。由於實際出現在畫面上的是動畫的圖。因此需要細心謹愼的淸稿作業。

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9.上色

色彩設定

負責決定角色的顏色。以數位檔案的形式將如附圖的色彩指定表或者色票，傳給負責上色的人員。

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二值化

掃描動畫線稿，將線條轉換為輪廓淸晰且沒有鉛筆濃淡表現的數位檔案的步驟。

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上色

以軟體 RETAS STUDIO 進行著色。

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10.背景 攝影

背景

依據背景原圖並大多使用Photoshop進行繪製。

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攝影

在電腦上組合畫面的作業。對照Layout 構圖，將美術背景素材和上色後的動畫素材進行組合。

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書籍介紹

本文摘錄自《全彩圖解！動畫製作基礎知識大百科：元老級動畫師親自作畫講解，專業用語全方位入行攻略》，臉譜出版

作者：神村幸子

【作者介紹】

神村幸子，曾任職於動畫製作公司東京電影，現為自由接案的動畫師。

動畫代表作有《機動戰士GUNDAM ZZ》作畫監督、《城市獵人》角色設計／作畫監督、《亞爾斯蘭戰記》角色設計、《怪醫黑傑克》角色設計與總作畫監督。現為神戶藝術工科大學教授、日本文化廳委員，致力於動畫師的培育工作。