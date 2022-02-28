《職場神獸養成記》：我們不敢把「社畜」的標籤撕掉，因為那五大根深蒂固的虛擬恐懼

文：白慧蘭

神獸入門課：克服職場五大虛擬恐懼

你有沒有想過，為什麼會甘心做社畜？為什麼會自願把自己做小，小到如同塵埃般卑微？

“Playing Small”是英文片語，描述一個人的行為被恐懼、不安、擔心失去與自我認同低落所驅動，“Playing Big”是光譜的另一端，人類行為是因為深度自我認識、認同並為了追求自我目標而產生。

我也曾經“Playing Small”，剛剛進入M社的我，不停地被主管暗示：「你不像一個M社人」、「你做事的方式不是M社Way」。我快嚇死了，滿腦子都是問號：「什麼樣的人是M社人？」、「該怎麼做事才符合M社Way？」無數的問號，讓我迷失在沒有答案的疑惑裡，職場成為一座無重力的太空艙，我漂浮在半空中，雙腳踩不到地，每天小心翼翼地伺候著，感覺起來能提供標準答案，同時掌握生殺大權的那個人的喜怒哀樂，我害怕脫離太空艙，害怕會往無法預測的深淵墜落。

若干年後，完成了打怪的史詩級任務，我還活得好好的，雙腳終於踩在實心的地面，我開始探索過去是社畜的自己，那些揮之不去的恐懼究竟從何而來？深夜裡一堂Life Coach的線上課，讓我找到了答案。

在職場上有五大類型的恐懼，會讓工作者不敢盡全力地展露最好的自己。

一、被評判的恐懼

通常只要我們不去或去做一件事，藉口的開頭是：「我不希望別人認為我是＿＿。」恭喜你已經在成為社畜的評分表上得了一分。有一位常常會來找我請教怎麼挑戰職場怪獸的小妹妹，某一次諮詢時，可以用肉眼看出她的疲憊，病懨懨地連說話都沒有能量，她說：「我累斃了，每位業務去客戶端都要求我一起去，也不說要我去幹什麼，就坐著當人形立牌，上班時間都在開會，事情還是要做啊，只好每天都加班到三更半夜。」我問她為什麼不拒絕無效的會議，她搖搖頭，無奈地說：「不敢啊，我不希望別人認為我是推工作的人。」

很熟悉的場景吧，我們害怕被說成愛表現的人，所以不敢在開會的時候說出自己獨特的看法；我們害怕被說成是難搞的人，因此在專案的執行上放水，不願意擇善固執；我們害怕被說成是不服從的人，所以對有權勢的人言聽計從。就像是過去的我儘管有夠不爽，還是乖乖地在假日幫老闆的媽媽煮雞湯，還得專車送到家。

二、被拒絕的恐懼

在職場上很多為自己爭取更多的要求，還沒說出口前，已經讓「被拒絕了怎麼辦？」的靈魂拷問扼死在腹中，連對方拒絕的劇本都幫他寫好，甚至寫得比你的提案更精采。被拒絕是痛苦的經驗，我們無法克制自己去聯想「是不是因為我不夠格，所以才會被拒絕？」為了不要承擔這樣心理壓力，不要一遍又一遍地讓自尊被踐踏，我們把嘴巴閉上，騙自己：「現在這樣就很好，我什麼都不想要。」

三、能者多勞的恐懼

我有一位朋友在同一間公司待了十幾年，用年資熬成了中階主管，同時是兩位青少年的母親。她是位非常能幹的專業女性，但她卻選擇盡量的保守與低調，她不要力求表現，因為不想再升遷，往上爬意味得承擔更多的工作與責任，會破壞目前工作與生活的平衡。

很多時候我們都這樣告訴自己，留在舒適圈就好，讓自己看起來碌碌無為，才不會被逼著要在工作與生活中做選擇，就因為害怕改變既有的模式與慣性，我們傾向放棄迎向更大挑戰、釋放所有潛能的機會。

四、冒牌者的恐懼

是的，這一次我成功了，完成一項了不起的專案，或是獲得了本年度最佳業務的獎勵，這真的是我的實力嗎？還是運氣呢？二○一九年我拿到一座象徵傑出員工的金牌獎，有同事提醒我，要小心金牌獎詛咒，歷史上很多金牌獎得主第二年都會做不到業績，還有人丟掉工作。

演藝圈也有得獎魔咒，相傳得到金鐘獎、金曲獎的藝人，在事業上會有三年的下坡路。因為花無百日紅，所以我們害怕一時的成功無法複製或延續，從雲端上摔下來，比從來不曾爬上去更令人感到絕望，不如從一開始就不要躁進，不要妄想自己可以成功。

五、失去自尊的恐懼

沒有什麼事比自己都看不起自己更悲慘了，所以我們裹足不前，不去嘗試新的事物，因為我們想要保護在內心深處的自尊，只要不去做，就不可能會失敗，我們就可以輕而易舉地麻痺自己：「不去做不是因為我不行，而是因為我不想。」就像我的減重史，我知道自己超重，很多漂亮衣服都不能穿了，但我也知道減重是一項非常需要毅力的任務，我怕減重失敗讓我得承認自己是一個不自律又沒有毅力的人，於是自我催眠「人生短短幾個秋，與其痛苦的減重，不如做個快樂的胖子」，直到我健康檢查發現飯前血糖超標，才開始面對過重的問題，認真的行動，用八個月的時間減重十公斤。

上述的五種恐懼真的存在嗎？

不是，他們都不是真的，他們只存在你的大腦中，因為聽到別人這樣說過，因為你自己曾經的經歷，讓這些假設逐漸凝聚出真實的形象，讓我們分不清楚是真是假。

我們知道自己是隻社畜，我們很討厭這樣的身分，但因為那五大根深蒂固的恐懼，我們不敢把社畜的標籤撕掉。

絕大部分的上班族無法心想事成的關鍵不是「不能」而是「不敢」，壞事還沒有發生，已經把虐待主角的劇本寫到完結篇了，把自己嚇得半死，怎麼可能有力去採取行動？

我們總想著不要惹事，安安穩穩地領到一份薪水就好，但你忘了問自己「工作的目標是什麼？」是多賺一點錢？是取得更高的成就？是證明自己的實力？還是光宗耀祖？再來就要追問另一個問題，忍氣吞聲做社畜能夠讓你達到職涯目標嗎？如果可以，恭喜你走在正確的路徑上，若是不行，你為什麼還要放縱自己蹉跎光陰呢？