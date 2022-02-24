【影評】結合泰國東北歷史與私人情感，造就世界知名的導演阿比查邦

文：JC陳柏樺（電影補給站）

「Long Live Cinema！」

2021年7月15號，泰國名導阿比查邦（Apichatpong Weerasethakul）的《記憶》在坎城影展做世界首映，映演完在長達10分鐘的起立鼓掌 （Standing ovation） 之後，阿比查邦致詞感謝觀眾後再用這句話做收尾。

Photo Credit: AP / 達志影像 阿比查邦在去（2021）年憑藉《記憶》榮獲坎城影展評審團獎。

就像蝴蝶效應一樣，這句話飄洋過海來到「泰國」成為國內一時的話題，這句話被認為不止對電影致敬[1]，同時也呼應到國內的皇室與政治情況，因為泰國已被軍政府壟斷權力多年，另外，在5年前泰國九世煌逝世後更是面臨皇室被改革的抗議。在軍與皇都長期無法提升曼谷以外的生活水平，成長在泰國東北的阿比查邦更是目睹更多的不公不義。

阿比查邦曾說過：「我的東北電影，其實是來自個人對東北的視角與記憶。」在泰國，除了現今的在地電影風潮以外，阿比查邦的電影是最早、也最認真地對曼谷首都拉開距離的東北電影。

泰國東北（又名依善地區）是全國面積最大、人口最多，同時也是老百姓離鄉最多的落後地區。2010年阿比查邦拍了《波米叔叔的前世今生》，挖掘出東北人的歷史與記憶，雖然這部政治濃厚的緩慢電影（Slow Cinema）得到坎城影展最高榮耀金棕櫚獎，但是在泰國國內沒有如台灣侯孝賢的《悲情城市》，再得到威尼斯首獎金獅獎之後回國也熱賣，阿比查邦的電影還被知名媒體半諷刺、半開玩笑地說說：「可能要爬樓梯從高處才看得懂。」

從片商長期引進各式各樣的藝術電影來看，類似阿比查邦的藝術電影在台灣還有小市場；而在泰國，卻因為文化與藝術教育的不足，藝術電影只能在曼谷首都的幾家小型電影院，靠著小眾的支持繼續堅持理想。

2002年，阿比查邦以《極樂森林》首次在坎城競賽單元「一種注目」（Un Certain Regard）獲得首獎，且到了2004年則首次在進軍主競賽，並獲得「評審團獎」時，大多數的泰國媒體當時都只聽過坎城影展，但並不知道它的重要性，慢了好幾天才登刊報導，資深電影記者與現任泰國電影館副主任Kong Rithdee如此回顧。

在泰國，因長期濫用1930年的電影法，以及2008年開始有分級制度但依舊保留「禁演」的條例，這樣的審查環境限制了所有敏感內容，包括電影在內所能展現的思想與言論，讓泰國電影創作者與任何形式的藝術家，不是迴避不談任何敏感議題，就是只能用更隱晦的手法去接觸那些內容。

「山不轉路轉」，因為被封閉，因此有了更多形式與創意手法，這一切造就過去20年來出現多位從泰國走到國際的導演，阿比查邦就是泰國最早以「獨立電影」走上藝術電影領域，把泰國東北的歷史與私人情感相結合，並創作出屬於阿比查邦式的電影。

Photo Credit: AP / 達志影像

為什麼？這位泰國導演能成為過去20年在亞洲地區，甚至是世界上最成功的藝術電影作者？這一切都要從《波米叔叔的前世今生》與泰國的記憶談起。

阿比查邦從2000年起一共執導8部長片，平均每兩部就會奪得一座坎城影展獎座，此輝煌紀錄讓他成為世界最受注目的影展導演之一。而從今（2022）年一月起，全台將以巡迴方式重新上映《波米叔叔的前世今生》，以及去年得到坎城評審團獎的《記憶》，台灣觀眾可以藉此一次看到阿比查邦最成功與最好的兩部作品。

《波米叔叔的前世今生》可能是阿比查邦最深奧的電影，片中有大量的符號讓泰國人與外國人能透過不同的經驗得到不一樣的解答，從腎衰竭末期的波米叔叔，在餐桌上遇見回來照顧丈夫的妻子靈魂、失蹤多年化為靈猴的兒子，開始了一趟日常又奇幻的旅程，還同時穿插夢境走進東北的平行時空，看見古代公主與會說話的土虱。

以上各種超奇幻與超現實的角色，在本片與導演的每一部作品中都以很自然的方式展現，宛如泰國東北的日常生活，阿比查邦讓記憶中的東北民間故事混和在敘事與無敘事的影像中。

阿比查邦的電影相信人與鬼是共存的，虎可以變人、人可以變猴、看不到的能量吸取軍人的靈魂去打已結束的戰爭，我常說這位導演的電影有一種獨特的「靈性」，在《波米叔叔的前世今生》與前後的作品中，森林與大自然是必備的元素，就跟塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）一樣，從來沒有遠離「大自然」帶來的神秘與力量，它是最危險也最純粹的地方，同時也是人類最能解放自我與找到自由的禁地。

除了各種生命的奧妙之外，在《波米叔叔的前世今生》裡有最濃厚的政治內容，片中提到60到80年代共匪躲進東北森林與政府的抗戰，雖然波米叔叔只是服從當時軍政府的命令，但他的遭遇讓他相信一切都是年輕時殺害共匪的因果，而躲在森林裡的靈猴就也就是共匪的投射。「森林與共匪、自然與解放、自由與解脫」，就是阿比查邦式的影像美學。

最新作品《記憶》，則是導演跟蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）曾在多年前的約定，雙方有股默契，都希望未來能夠攜手合作。多年後，兩人終於一起來到哥倫比亞，拍攝阿比查邦的生涯首部英語電影。

《記憶》結合了當地的劇組，與曾在《波米叔叔的前世今生》一起合作的泰國知名攝影師Sayombhu Mukdeeprom以及和副導演Sompoj Chitgaysornpong組成的鐵三角，攝影師在泰國有無數的作品，後來也參與奧斯卡等級的《以你的名字呼喚我》以及視覺衝擊強烈的《窒息》。