厭世國文老師《戰鬥吧！成語》：「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，齊國全軍逃走中

文：厭世國文老師

【一鼓作氣】

故事傳送門

「閃開，讓專業的來。」

春秋魯國的曹劌，看見當時的統治者即將做出愚蠢、錯誤的決定，心中應該會浮現如此的念頭。

這是魯莊公擔任國君第十年的春天，齊國派兵攻打魯國，身為國家最高的領導者，理所當然計畫做出迎戰的準備。曹劌卻不以為然，認為國家沒有獲得勝利的可能，於是決定提出建議，有人試圖勸阻他的行動，覺得這是那些「肉食者」的事情， 一般人沒有介入的資格。

肉食者，指的是掌握權力核心的政府官員。

政府機構或是公司企業舉行會議，通常提出問題的人，就必須是解決問題的人， 如果不願意解決問題，那麼領導者和主管，通常會樂意解決提出問題的人，以此讓問題變得不易被發現，甚至得到不用解決的結果。

面對旁人這樣的擔憂，曹劌回答： 「肉食者鄙，未能遠謀。」政府官員和公司主管都是一群廢物，他們只能思考明天晚

餐吃什麼，再遠就完全想像不到了。

所以，曹劌找到機會，毫不客氣地質問魯莊公： 「想贏，誰給你的勇氣？」

魯莊公提出兩點解釋：

我有請客。

我有拜拜。

曹劌通通反駁，認為前者不過是小惠，後者也只能稱得上小信，以上都無法凝聚國家人民的力量，依舊不可以作為邁向勝利的起點。

百姓不願意服從，神明也不願意護佑，代表沒有向心力，也沒有好的運氣，那憑甚麼打贏戰爭？

似乎想要討回一點所剩無幾的尊嚴，魯莊公接著說：

「小大之獄，雖不能察，必以情。」

終於，曹劌同意魯莊公查證各種犯罪事件實情的做法，認為不僅完成身為統治者的本分，還能夠符合人民的期待，做到團結群眾意志的作用。

魯國的確有資格和齊國一戰，曹劌便請求跟隨軍隊出發。

到了戰場，曹劌和魯莊公同乘一部戰車觀望敵軍動靜，即使無法肉眼得見，也能感受到魯、齊兩軍之間，彷彿有一根繃緊欲裂的弦。

根據荀子在〈議兵〉一文中的說法：

「聞鼓聲而進，聞金聲而退。」

軍隊的前進與後退，是以鼓聲與鑼聲作為通知的方式，迅速傳遞上級的指引與命令，讓戰場上的士兵們可以準確且忠實地服從指示。

按耐不住的魯莊公準備擊鼓出兵，曹劌卻伸手阻止說：「先不要。」等到齊軍擊到第三次鼓的時候，才大聲說：「趁現在！」彷彿是格鬥漫畫裡的主角，經歷長時間的觀察後，終於抓住敵人的破綻，用盡全力釋放自己的必殺技，一擊打倒強大的敵人。

聽到第一次鼓聲的魯軍，果然趁著壯盛的氣勢，順利打敗對方。

嘗到勝利甜頭的魯莊公，準備將齊國的殘兵一一收拾，但曹劌又說出跟剛剛一樣的話：「先不要。」接著跳下戰車，蹲在地上仔細看了看泥土，再爬回戰車，扶著車前的橫木望了望遠方：

「OK ， GO！」

當然曹劌說的不是英文，而是「可矣！」。

後來確定獲得勝利，曹劌向魯莊公解釋自己先前兩次暫緩攻擊的原因：「夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。」

衝突，需要勇氣，若是群體的信念不夠強大，或是團結的核心不夠穩定，皆可能導致混亂與失敗。群體聽到第一次擊鼓的聲音，是最有凝聚力與爆發力的瞬間，等到第二次擊鼓或是第三次擊鼓，原本醞釀的戰鬥決心就會消失殆盡。

曹劌繼續說：

「彼竭我盈，故克之，夫大國，難測也，懼有伏焉。」

當敵人氣勢衰落，而我軍氣勢旺盛，容易在對抗中取得更多優勢的機會，後來也證明曹劌的判斷正確。

然而，即使順利以氣勢輾壓敵軍，但懂得尊重強大敵人的曹劌仍不放心，擔心會出現其他危機，諸如埋伏、詐逃之類的狀況。

謹慎的曹劌蹲在地上，是為了觀察敵軍的車痕；爬上戰車，則是要注意遠方的旗幟，試圖在細節中找到魔鬼。但幸好這裡沒有存在魔鬼，只有勝利的女神。

從混亂的軌跡與傾倒的狀態，曹劌知道齊國正處在「全軍逃走中」的困境。

這次的勝利，不只是憑藉一鼓作氣，更重要的是有事先的準備與事後的謹慎。

厭世NPC：不管要去何方，踏出第一步，總是需要最大的勇氣

書籍介紹

本文摘錄自《戰鬥吧！成語：歡迎登入厭世國文伺服器》，三采出版

作者：厭世國文老師

繪者：阿瑞 rayliugogo

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長官請喝飲料，應該是一件高興的事情。然而，東漢的杜宣拿起眼前飲料，卻顯得有點害怕。

這一天是夏至，是陽氣消弱的開始，也是日影最短的時候。

不是因為溫度升高，也不是暑氣蒸騰的關係。杜宣額頭冒出幾滴汗珠，他發現：

「杯子裡有蛇。」

但就跟大部分的社畜一樣，面對長官的要求，不管是有理還無理，都會盡可能地完成。在公司，社畜的選項只有：

一、同意或非常同意。

二、接受或欣然接受。

不敢抗拒長官賞賜的杜宣，用力地深呼吸一口氣，勉強將有蛇的飲料喝光——

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Photo Credit: 三采出版

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