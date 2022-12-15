2022/12/15,
政治

《礦業法》過初審，爭議條文未有共識仍保留送出委員會，立委無奈：難道要讓讓亞泥和徐旭東繼續爽？

《礦業法》過初審，爭議條文未有共識仍保留送出委員會，立委無奈：難道要讓讓亞泥和徐旭東繼續爽？
photo credit:中央社。立委們日前呼籲速修礦業法。

我們想讓你知道的是

立委表示，如果《礦業法》修法繼續卡關，不出委員會，就會讓「亞泥和徐旭東繼續爽」，所以經濟部現在就是要立委們做選擇，「是要讓亞泥繼續爽，還是向行政院版本妥協？」

《礦業法》重啟修法，經過兩天的逐條審查，今（15）日在立法院經濟委員會完成初審送出委員會，儘管本日展開兩輪討論，但針對諸多爭議條款，像是探礦、採礦權申請展延未獲准駁前仍視為有效，以及礦權展延是否需要重做環評、環評承諾如何落實、後續監督懲處等，眾立委和經濟部仍未能取得共識；多位立委都表達不滿，但擔憂修法再拖延又會「胎死腹中」，最後民進黨召委賴瑞隆裁定爭議條款保留，全案出委員會。

經濟部今年初將《礦業法》修正草案送到立法院，幾大重點面向包括刪除「霸王條款」、重視原住民族權益保障、新增環境保護監督機制，並針對開採量進行管制，防止不當開發行為對環境造成傷害等。《礦業法》已經多次在立法院討論都未能完成修法，本會期終於再次排審，最後能否順利完成修法仍是未知數。

這次重啟修法有哪些成果？

全文87條中僅審查完35條。包括主管機關應針對主要礦種蘊藏量、產業需求、就業型態、礦場環境、國際供需及其他依法令規定，進行評估，且每5年定期檢討。

其中攸關礦區地面水平面積的第9條「限縮礦區面積」條文，依行政院版通過，未來礦區地方水平面積以2到250公頃為限，如果因礦床合理開發需要，須經經濟部邀集地方政府、專家及學者共同勘查，如果有必要增加面積，礦區地面水平面積的上限從500公頃降至300公頃。

另外過去礦權展延都「無聲無息」，未能充分把關。現在增加條文要求資訊公開、辦理說明會，提出評估計畫等等，若經濟部能同意展延應設定期間、到期即停工，也是此次修法的一大重要進展。

還是沒有結論的，是哪些爭議條文？

在攸關探礦權、採礦權展延的法條，朝野立委則與行政部門意見不一。行政院的條文指出，探礦、採礦權者申請展延時，在探礦、採礦權期滿至主管機關准駁展延申請案的期間，探礦、採礦權則視為存續。朝野立委認為這是開立巧門，如果主管機關遲遲不准駁，等於讓業者的探礦、採礦權恐可無限延長。

而在舊礦補辦環評的條文，行政院條文加了「面積2公頃、產量5萬公噸以上大礦場」或是或位於保安林、自然水質水量保護區，未做過環評的，都要補辦環評，以目前全台139個礦場中，共有8個大礦場需要進行完整「環境影響評估」（環評），31個小礦場要做「環境影響差異分析」（環差，標準與成本比環評低）。如果被認定不應開發，礦權者得於1年內提出替代方案重新送審。

但民進黨立委林淑芬指出，這個新規定，台灣99%的礦場都不適用，因為現在很少開新的礦場，全都是舊礦展延，而行政院版本還只限縮舊礦中的「大礦場」才需補做一次環評，未來申請展延則都不用做，且就算環評沒過，業者還可在1年內提替代方案重新送審，就可以繼續拖，送審期間還可以繼續採礦。

林淑芬質疑，僅規範近5年平均產量5萬公噸以上者準用《環評法》需做環評，未達5萬公噸同樣準用《環評法》，需做環境影響調查、分析並提因應對策，這些條件過於寬鬆，僅有8到10座礦場需補辦環評，且後續在監督追蹤機制方面，經濟部、環保署互踢皮球，沒人能夠確保業者落實環評承諾，諸多爭議條文環環相扣，若輕易放過，得利的其實是既有業者。

列席的經濟部礦務局長徐景文表示，根據法條的設計，有8個大礦3年內要做環評，31個礦場5年內要做，27礦已做過環評。相關礦場的監督檢查，都會聯合用地主管機關、環保機關、水保機關一起聯合檢查，相關的機制都有建立，也會透明公開。

林淑芬也強調，對於礦場的管理機制，現況就是經濟部跟環保署各做各的，沒有整合，環保署表示補辦環評是經濟部做監督，但經濟部回答時卻表示，回歸《環評法》第18條，環保署負責追蹤；林淑芬表示，兩個單位推來推去，未來要怎麼管理；沒有將相關的環評監督機制明訂入法，或至少透過展延時的機制來做環境檢視，「要怎麼相信行政部門真的可以在現有的院版條文下，做好礦場的環境評估跟監督？」

另外新設礦場與未曾辦理過原民諮商同意的既有礦場，都需辦理部落諮商同意，但也有許多原民立委擔心落入「一次性同意」認為應把諮商同意「效期」入法，要求業者定期與部落重新討論，取得同意。但相關條文並未在審查中獲得共識，也被保留出委員會。

是否要送出委員會？立委們勉為答應：再不出恐怕又要胎死腹中

召委賴瑞隆也請立委們表達，看法案要繼續留在委員會，還是要先把爭議條文保留後送出委員會，後續在朝野協商繼續討論。

林淑芬直言，她當然期待法案可以送出出委員會，可是出委員會以後，大家可能就在那裡等表決，恐怕這些爭議條文就又這樣過去；但如果不出委員會，就讓「亞泥和徐旭東繼續爽」，所以經濟部現在就是要立委們做選擇，「是要讓亞泥繼續爽，還是向行政院版本妥協？」更無奈表示，可能「先求有再求好」，但她不認為現在的版本真的達成了改革目標。

而立委陳亭妃則表示，出委員會可能造成最後表決「多數硬幹」，但如果不送出去，不知道何時還能再審，還是支持今天就把修法草案送出委員會。

時代力量立委陳椒華、邱顯智也都表示，很多爭點在第9屆討論的時候時就有爭議，結果行政院這次所提的條文卻還是有很多問題，相關條文依然「災難性的不及格」，無法為國民把關國土與環境；然而如果現在《礦業法》修正草案又沒出委員會，恐怕第10屆立法院又無法完成修法，因此他們都支持今天出委員會。


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