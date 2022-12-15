《礦業法》過初審，爭議條文未有共識仍保留送出委員會，立委無奈：難道要讓讓亞泥和徐旭東繼續爽？
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立委表示，如果《礦業法》修法繼續卡關，不出委員會，就會讓「亞泥和徐旭東繼續爽」，所以經濟部現在就是要立委們做選擇，「是要讓亞泥繼續爽，還是向行政院版本妥協？」
《礦業法》重啟修法，經過兩天的逐條審查，今（15）日在立法院經濟委員會完成初審送出委員會，儘管本日展開兩輪討論，但針對諸多爭議條款，像是探礦、採礦權申請展延未獲准駁前仍視為有效，以及礦權展延是否需要重做環評、環評承諾如何落實、後續監督懲處等，眾立委和經濟部仍未能取得共識；多位立委都表達不滿，但擔憂修法再拖延又會「胎死腹中」，最後民進黨召委賴瑞隆裁定爭議條款保留，全案出委員會。
經濟部今年初將《礦業法》修正草案送到立法院，幾大重點面向包括刪除「霸王條款」、重視原住民族權益保障、新增環境保護監督機制，並針對開採量進行管制，防止不當開發行為對環境造成傷害等。《礦業法》已經多次在立法院討論都未能完成修法，本會期終於再次排審，最後能否順利完成修法仍是未知數。
這次重啟修法有哪些成果？
全文87條中僅審查完35條。包括主管機關應針對主要礦種蘊藏量、產業需求、就業型態、礦場環境、國際供需及其他依法令規定，進行評估，且每5年定期檢討。
其中攸關礦區地面水平面積的第9條「限縮礦區面積」條文，依行政院版通過，未來礦區地方水平面積以2到250公頃為限，如果因礦床合理開發需要，須經經濟部邀集地方政府、專家及學者共同勘查，如果有必要增加面積，礦區地面水平面積的上限從500公頃降至300公頃。
另外過去礦權展延都「無聲無息」，未能充分把關。現在增加條文要求資訊公開、辦理說明會，提出評估計畫等等，若經濟部能同意展延應設定期間、到期即停工，也是此次修法的一大重要進展。
還是沒有結論的，是哪些爭議條文？
在攸關探礦權、採礦權展延的法條，朝野立委則與行政部門意見不一。行政院的條文指出，探礦、採礦權者申請展延時，在探礦、採礦權期滿至主管機關准駁展延申請案的期間，探礦、採礦權則視為存續。朝野立委認為這是開立巧門，如果主管機關遲遲不准駁，等於讓業者的探礦、採礦權恐可無限延長。
而在舊礦補辦環評的條文，行政院條文加了「面積2公頃、產量5萬公噸以上大礦場」或是或位於保安林、自然水質水量保護區，未做過環評的，都要補辦環評，以目前全台139個礦場中，共有8個大礦場需要進行完整「環境影響評估」（環評），31個小礦場要做「環境影響差異分析」（環差，標準與成本比環評低）。如果被認定不應開發，礦權者得於1年內提出替代方案重新送審。
但民進黨立委林淑芬指出，這個新規定，台灣99%的礦場都不適用，因為現在很少開新的礦場，全都是舊礦展延，而行政院版本還只限縮舊礦中的「大礦場」才需補做一次環評，未來申請展延則都不用做，且就算環評沒過，業者還可在1年內提替代方案重新送審，就可以繼續拖，送審期間還可以繼續採礦。
林淑芬質疑，僅規範近5年平均產量5萬公噸以上者準用《環評法》需做環評，未達5萬公噸同樣準用《環評法》，需做環境影響調查、分析並提因應對策，這些條件過於寬鬆，僅有8到10座礦場需補辦環評，且後續在監督追蹤機制方面，經濟部、環保署互踢皮球，沒人能夠確保業者落實環評承諾，諸多爭議條文環環相扣，若輕易放過，得利的其實是既有業者。
列席的經濟部礦務局長徐景文表示，根據法條的設計，有8個大礦3年內要做環評，31個礦場5年內要做，27礦已做過環評。相關礦場的監督檢查，都會聯合用地主管機關、環保機關、水保機關一起聯合檢查，相關的機制都有建立，也會透明公開。
林淑芬也強調，對於礦場的管理機制，現況就是經濟部跟環保署各做各的，沒有整合，環保署表示補辦環評是經濟部做監督，但經濟部回答時卻表示，回歸《環評法》第18條，環保署負責追蹤；林淑芬表示，兩個單位推來推去，未來要怎麼管理；沒有將相關的環評監督機制明訂入法，或至少透過展延時的機制來做環境檢視，「要怎麼相信行政部門真的可以在現有的院版條文下，做好礦場的環境評估跟監督？」
另外新設礦場與未曾辦理過原民諮商同意的既有礦場，都需辦理部落諮商同意，但也有許多原民立委擔心落入「一次性同意」認為應把諮商同意「效期」入法，要求業者定期與部落重新討論，取得同意。但相關條文並未在審查中獲得共識，也被保留出委員會。
是否要送出委員會？立委們勉為答應：再不出恐怕又要胎死腹中
召委賴瑞隆也請立委們表達，看法案要繼續留在委員會，還是要先把爭議條文保留後送出委員會，後續在朝野協商繼續討論。
林淑芬直言，她當然期待法案可以送出出委員會，可是出委員會以後，大家可能就在那裡等表決，恐怕這些爭議條文就又這樣過去；但如果不出委員會，就讓「亞泥和徐旭東繼續爽」，所以經濟部現在就是要立委們做選擇，「是要讓亞泥繼續爽，還是向行政院版本妥協？」更無奈表示，可能「先求有再求好」，但她不認為現在的版本真的達成了改革目標。
而立委陳亭妃則表示，出委員會可能造成最後表決「多數硬幹」，但如果不送出去，不知道何時還能再審，還是支持今天就把修法草案送出委員會。
時代力量立委陳椒華、邱顯智也都表示，很多爭點在第9屆討論的時候時就有爭議，結果行政院這次所提的條文卻還是有很多問題，相關條文依然「災難性的不及格」，無法為國民把關國土與環境；然而如果現在《礦業法》修正草案又沒出委員會，恐怕第10屆立法院又無法完成修法，因此他們都支持今天出委員會。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。