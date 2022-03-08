從「加密貨幣錢包」到「法說會質問馬斯克」，網路券商Robinhood實踐「金融民主化」理念

如果你買的股票跌跌不休，你一定會想要知道是什麼原因。若是能請出公司高層或是負責人親自為你解惑，那就更好不過了！這便是美國網路券商Robinhood新推出的Q&A功能，讓小股東也能直接對著上市公司老闆發聲！

創新點：實現「金融民主化」的Q&A平台及加密貨幣錢包

小股東也能參加大公司法說會的Q&A平台

這陣子股市表現不好，漲少跌多。1月26日是台股封關日，那天台灣加權股價指數收盤下跌26.72點，是近六年以來首次以下跌作收的封關日。該波跌勢顯然是受到美國股市的影響，象徵科技的那斯達克指數成分股，有40%的股價自近一年高點下跌一半以上，是自2000年網路泡沫以來首次出現的現象。

股票被套牢的投資人一定想知道上市公司發生了什麼事，為什麼股價會跌跌不休？如果能問到公司高層出面說明，或許就能消除心中疑惑。但以前散戶投資人沒有接觸公司高層或是老闆的管道，無法直接向他們提問。現在這已不再是個問題，美國網路券商Robinhood最近便宣布將要推出一項新的服務，讓散戶投資人也能直接對著上市公司高層發聲。

Robinhood的這項新服務，是透過子公司Say Technologies所研發出來的Q&A功能，讓散戶投資人能以小股東的身份，向他們所投資的上市公司高層發問。Say Technologies是Robinhood在2021年8月以1.4億美元收購的公司，它已與Tesla、加密貨幣交易所 Coinbase和軟體公司 Palantir等20幾家公司合作，能讓小股東參與傳統上只為機構投資者和分析師所舉辦的「法人說明會」活動。

想像一下，如果你發問的對象是電動車Tesla的執行長Elon Musk，或是加密貨幣基地Coinbase的執行長Brian Armstrong，則你會想問他們什麼問題?

Photo Credit: Say Tesla執行長Elon Musk在Say平台回答小股東的問題

Robinhood在收購Say Technologies後，便首次讓小股東在2021年8月Robinhood的法人說明會上提問。當時小股東們使用Say平台提出問題，並投票選出他們最喜歡的問題。

結果選出的最喜歡的問題之一是：「我們能買到Robinhood的帽子和連帽外套嗎？」

現在，Robinhood 已將Say平台的Q&A功能整合到自己的App中供交易人使用。2022年Robinhood的法人說明會在1月27日舉行，該公司的證券用戶如果也同時具備Robinhood的股東身份，便能在會議中使用這項新功能發問。

那天，股東們總共提出了3046個問題，Robinhood的執行長 Vlad Tenev及財務長Jason Warnick 回答了其中得票數最高的15個問題。Robinhood在它的公司部落格的文章中寫道：「Q&A功能讓一般投資者有機會與其他大型法人股東一起發表自己的意見，也為公司領導者提供一種直接與一般投資者聯繫的方式。」

能在「以太坊」購買「NFT」的加密貨幣錢包

相信小股東們一定會想利用這項Q&A功能向Robinhood詢問為什麼最近股價會一直跌跌不休。

該公司自2021年7月上市以來，股價已經由首次公開發行（IPO）時的每股38美元下跌超過60%。IPO當時Robinhood的兩位創辦人Vlad Tenev和Baiju Bhatt身價分別高達43億美元及49億美元，但現在Robinhood的股價大約在13美元左右，Tenev and Bhatt的身價縮水到8至9億美元之間。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Robinhood創辦人Baiju Bhatt與Vlad Tenev

其實Robinhood的市值縮水，創辦人的身價大跌，並不代表是Robinhood本身出了什麼問題，因為同時期許多優質的科技股股價一樣跌個不停。例如Netflix股價已自2021年10月近700美元的高點暴跌逾40%，卻也因此突顯出潛在投資價值，吸引法人基金逢低買進。

Robinhood在這段期間也吸引了來自加密貨幣投資人的注意，因為該公司本來不允許其用戶提取加密貨幣，必須轉換回美元，但其用戶長期以來一直要求能有加密貨幣錢包，以更廣泛的參與區塊鏈生態系統，例如在以太坊網絡購買「非同質化代幣」（NTF） 等虛擬資產。

於是Robinhood在去年制定了開始測試加密貨幣錢包的計劃，目標是在2022年廣泛推出。這項業務讓Robinhood和Coinbase一樣，允許用戶提取加密貨幣到數位錢包。

在今年1月份的公司部落格文章中，Robinhood表示已有1000名用戶被選為加密貨幣錢包的優先試用名單，讓他們透過帳戶發送和接收加密貨幣。這些試用戶需要經過雙重身份驗證，每日的提款及交易限額分別為2999美元及10筆交易。預計到今年3月，該加密貨幣錢包計劃將進一步擴大到10000名用戶，而等待的候補名單則高達160萬人。

Photo Credit: AP / 達志影像

Robinhood自上市以來還沒有賺過錢，去年第四季還淨虧損了4.23億美元，主要是增加員工股票薪酬和人力成本，預計在2022年或2023年才有可能實現盈利。不過加密貨幣的相關收入成長了304%，顯示區塊鏈業務是未來可行的發展方向。

區塊鏈的典型特徵之一是「去中心化」，對於數據採取分散式存儲、記錄與更新，從而不再依靠中央處理。這點與Robinhood想要打破金融服務過度集中於高資產人士，追求「金融民主化」，讓每個人都有機會進入金融市場的理念一致。