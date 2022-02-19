【東南亞週報】星印放寬邊境管制措施、馬尼拉地鐵預計2028年完工、曼谷正名英文名稱

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第158期，為讀者挑選2022年2月12日至2月18日期間，有關泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓與越南的六則東協區域大事。

泰國｜曼谷正名英文名稱為Krung Thep Maha Nakhon

泰國內閣於2月15日通過泰國皇家學會（Office of the Royal Society）的提案，將泰國首都曼谷的官方英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon。Bangkok仍會繼續使用，也會被承認，而新名稱有待專責委員會在外交部協助下監督的相關作業完成後，才得以正式生效。

Bangkok原先只是大曼谷的一個區域，2001年開始Bangkok成為大曼谷區的英文名稱。但泰國人稱呼曼谷時不使用Bangkok，而是泰文的Krung Thep Maha Nakhon，或更簡短則為Krung Thep。

事實上，曼谷的泰文全名是世界最長之城市名稱：กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์，意思是：「天使之城，宏偉之城，永恆的寶石之城，永不可摧的因陀羅之城，世界上賦予九個寶石的宏偉首都，快樂之城，充滿著像似統治轉世神之天上住所的巍峨皇宮，一座由因陀羅給予、毗濕奴建造的城市」。

此次英文正名的決定造成熱烈討論，亦引起部分民眾批評，泰國總理府副發言人拉差達（Ratchda Dhanadirek）甚至於16日澄清，Krung Thep Maha Nakhon為官方名稱，而Bangkok將以括號的形式標註在後。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 曼谷大皇宮

馬來西亞｜砂拉越修憲將首長職稱改為「總理」

馬來西亞砂拉越州議會2月15日三讀通過2022年砂拉越憲法（修正）法案，正式將砂拉越「首席部長」（Chief Minister）職稱改為「總理」（Premier），而「助理部長」（Assistant Minister）則改為「副部長」（Deputy Minister）。

此一修正案被認為是鞏固婆羅洲在聯邦（馬來西亞）中的地位，並象徵著砂拉越等同馬來半島地位，而非是半島各個州屬的地位。不過，馬來亞大學（University of Malaya）政治分析員阿旺阿茲曼（Awang Azman Awang Pawi）指出，目前此職位在管轄權、權利、權力或地位方面皆無改變，此職稱修正更多是表達象徵性意義。

同樣位於婆羅洲的沙巴也在其州議會上也展開類似的辯論，希望藉著更改首長職稱，以便全面反映《1963年馬來西亞協定》（MA63）的精神。但亦有議員提出質疑，認為職稱僅為名義上的提升，並不會為沙巴州的地位帶來實質的改善。首相署國會及法律事務部長旺朱乃迪（Wan Junaidi）指出，砂拉越更改首長職稱，並不代表該職位獲得之撥款將增加，但他強調這不僅是表面上的改變，而是涉及砂拉越人民的地位。

事實上，大馬朝野於2021年簽署的「政治穩定及轉型諒解備忘錄」其中一項重點內容，正是恢復沙砂兩州自1963年來因修憲或立法而受侵蝕的權利。大馬聯邦政府已於2021年12月14日通過憲法（修正）法案，砂拉越、沙巴和馬來半島享有平等地位。諒解備忘錄中另一倍受關注的內容為政治制度改革，特別是修憲禁止議員跳槽的部分，但近期因朝野雙方未達成共識而面臨困境。

Photo Credit: iStock 砂拉越州旗與馬來西亞國旗

新加坡｜星簡化邊境措施 將開通更多「疫苗接種者旅遊通道」

新加坡將分階段放寬入境旅客檢疫規定及人數，也將與更多國家開通「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）。新加坡衛生部2月16日表示，自21日晚間11時59分起，多項新措施將上路，其中包括入境後需隔離的旅客，隔離天數從14天改為7天，以及來自第一類國家及地區（台灣、中國、香港及澳門）和使用VTL入境的旅客，抵境後不須接受核酸檢測（PCR），僅需進行抗原快篩（ART）。

在放寬入境人數限制方面，新加坡民航局預計將提高每日可搭乘VTL班機入境的人數，計劃從目前限制的每日5千人增加至1萬5千人。當局從2月16日起也會將原本減半的VTL機票恢復到原有配額，而減半的陸路VTL人數配額，則將從22日起恢復到原配額。

新加坡也將於2月25日與香港、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國4國開通VTL。同日，也將開通與印尼巴淡島（Batam Island）和民丹島（Bintan Island）的海路VTL。此外，星國當局也打算將已啟動的曼谷VTL，擴大至所有泰國城市。3月4日起，則是和以色列和菲律賓開通VTL。目前，新加坡也正同馬來西亞及更多歐洲國家商討擴大航空VTL。

新加坡政府抗疫跨部門工作小組16日也宣布，將簡化國內現有的安全管理措施。總理李顯龍在臉書表示，簡化安全管理措施是為了讓新加坡能與新冠病毒共存做準備，「希望幾週後，新確診數到達頂峰並開始下降，屆時就能大大地簡化安全管理措施，但我們會循序漸進地開放」。

印尼｜印尼放寬入境規範 施打追加劑者隔離縮短至3天