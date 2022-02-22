如何正確使用導航，避免成為「錯誤判讀」造成意外的馬路三寶

文：mr. Li VingRoom

新聞上，報導駕駛者使用導航而開錯路時有所聞，但開錯路導致發生嚴重的意外，還「歸咎於導航」，實在就令人匪夷所思了。到底手握方向盤、腳踩油門的是導航？還是人？

春節前發生了一件因為「錯誤判讀」導航資訊，導致喪生一條寶貴生命的悲劇。年節過後開工，接連兩日又再次出現導航引起的車禍，而駕駛者卻都不約而同歸咎導航。

在春節前的逆向意外新聞〈雙車視角曝光！女誤信導航逆向 撞飛重機男摔10層高慘死〉，大多的報導或評論都著重於肇責及錯誤如何發生，本文除了指出肇事駕駛犯的三個錯誤外，將會著重於如何降低發生錯誤時的傷害，並提出使用導航的正確觀念，希望所有用路人能快樂出門、平安回家。

肇事者犯的三個致命錯誤

以下三項錯誤，肇事者若能避開一項，皆能降低肇事的機率，而這三項也是所有希望平安回家的駕駛者，都應該避免犯的錯誤。

不熟悉交通規則、號誌及標線。 不熟悉車輛駕駛技巧。 不具備判讀導航能力。

第1點錯誤從肇事者越過雙黃線開始逆向，顯而易見。然而，這應該是每個駕駛者在上路前，都必須熟悉的基本交通常識（雙黃線｜禁止跨線、迴轉、超車！ ）。至於第2、3點必須透過經驗的累積，以及平常有意識地養成習慣，才可能具備，也是大多駕駛所缺乏的。以下就2、3點的加強做說明。

行駛途中發生意外或車輛故障，如何自保及保護他人？

拿到駕照，只是能夠開車上路的最低門檻。除了熟悉交通規則、號誌，以及車輛駕駛技巧外，還必須懂得發生意外事故時應該如何處置。以下為遇到事故處理的原則。

1. 閃「雙黃燈」示警

在發生狀況（車輛發生故障、前方車急煞）當下，應立即按下危險警告燈按鈕（平時必須熟悉按鈕位置），閃雙黃燈示警其他車輛，讓周圍車輛注意到你的車子有狀況發生，讓其他人可以即時做反應。就本案例來說，發現逆向當下，應開啟「雙黃燈」示警其他車輛，表示有狀況發生，甚至長按喇叭示警，特別在視野不佳的轉彎處。

2. 「停靠」路肩

在車輛可以移動的狀況下，放慢車速，打方向燈往路肩停靠，並在後方（此逆向案為車頭前方）50-100m設置警示牌。此案由於是逆向，所以應該往（左側）外車道停靠，也可以增加轉彎處的視野。在直線路段時停靠為最佳，讓對向車輛可以預先變換車道。最不應該做的就是繼續行駛，以至於最後在視線不佳的轉彎路段肇事。

3. 安全「離開」車輛

若是車輛無法移動，應考慮盡快安全離開車輛，移動到安全處所，例如護欄外邊坡、中央分隔島、避車彎，倘若真的都沒有，就以車輛當作阻隔，往車輛下游移動。因為在高速路段，在車內被撞的風險仍然很高。就此案來說，不需離開車輛，而是應該盡快趁車少的時候迴轉掉頭。

4. 求救

以上三件事若都做到，已經可以大幅降低肇事機率，接下來就是盡快報警，請警方來協助處理了。就此案來說，按照第1 、2點做，找適合的時機調頭駛離就沒事了（應該要具備這個能力），但如果發生的事故超過你的能力範圍，或是車輛已經失去移動能力，就趕緊報警求救吧。

5. 最後一點，保持「冷靜」

我知道是廢話，但這卻是最重要的事。冷靜是必須透過平常的意象訓練及反覆的練習，才可能達成的。平常看到新聞事故，就養成「如果是我，我可以怎麼做」的習慣，將其SOP並內化，熟悉車輛遇狀況時的操作，遇到緊急情況，才有可能即時反應。

正確使用導航的觀念

任何產品都有使用說明書，在使用前一定要詳閱。除了說明書外，還必須建立正確的使用觀念，才不會有「錯誤判讀」的狀況發生。即便有出現導航出錯，人也才不會跟著出錯。

1. 熟悉導航的各項功能及介面

以Google map為例，畫面分三個部分。

車行路線（車子的位置、即時路況、地圖）。

抵達時間及距離（位於介面下方）。

預告路段（位於介面上方。顯示即將轉彎的路段或交流道，以及抵達距離）。

熟悉功能及介面，還必須知道使用的時機。大多人會盯著車行動線看，然而，真正重要的是預告路段，你必須知道下個變換路段的距離有多長，好提早開啟方向燈、變換車道。

2. 預覽路線

這是筆者認為最重要的步驟階段。輸入起訖點後，在進入正式導航前，會在地圖上顯示路線，幾乎都會有兩到三條不同的路線提供駕駛做選擇，除了車程是考量的因素，建議駕駛者選擇自己熟悉的路段，比較不會出狀況。

在這個階段中，有個非常重要的技巧，就是預覽「路線指示」，這邊會看到你即將會走的每一段路，在哪裡轉彎、哪裡會上匝道，建議沒走過的路線，點開實境預覽，在變換路段的部分先了解會看到什麼實景，讓心裡有準備。

特別是在上下高架路段或是高速公路／快速道路的匝道，很容易忘記先靠左或靠右，等快到了，才臨時變換車道，非常危險。先做預覽，對於即將上路的路線有所瞭解，是一個駕駛者負責任的駕駛行為。

3. 用耳朵「聽」導航

很多人是邊開車便盯著導航，這是非常錯誤且危險的行為。駕駛者必須知道，駕駛一台動力機械，其實是一件具有高度風險的行為，如果操作不當，對他人或自己都會造成非常大的傷害，甚至喪命。

行駛當中，駕駛者必須全神貫注留意路況，不應該分神，所以學習用耳朵「聽」導航，是必須具備的能力。那到底能不能看呢？可以，但行駛中必須是用眼睛餘光看，即便停等紅綠燈，也只是短暫查看接下來的路段，所以放置的位置很重要，要有專門的手機或導航置放架，放在與眼睛同高的位置。

至於車裝導航就顯得不是這麼理想，因為車裝導航通常在中控台冷氣下方，所以駕駛要看導航時，視線會偏移右下，離開前方，這就很容易出事。而且車裝導航一般來說沒有網路連線，無法即時更新路況及圖資，所以建議使用手機Goolgle map。