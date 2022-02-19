醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？

（德國之聲）27歲的Rex與年長父母同住在香港，2月10日開始發燒，自行做快速檢測初步顯示新冠病毒陽性。他在同日提交唾液樣本予政府檢測，等了4天才獲衛生署短訊回覆證實確診，不過那是政府與他的唯一一次接觸。Rex接受德國之聲訪問時已經發病一星期，仍然未有任何政府人員聯絡他，告知下一步去向。

Rex向德國之聲表示：「說實話等到現在，我都差不多康復了。目前政府的支援和指示不足夠和不清晰，很多人也不確定哪裡可以取得準確的資訊。」這段日子，Rex都在家裡房間自我隔離，已經接種兩劑疫苗的他，自行服用止痛藥紓緩發燒和喉痛等病徵。一家人要共用洗手間，他唯有每天最後一個洗澡避免傳播病毒，所幸至今家人並未受感染。

今日香港新冠病例暴增，許多確診者像Rex一樣無法入院，政府處理個案的速度也遠遠追不上個案增速。至2月16日，有2654名新冠病人在政府的醫院和隔離設施留醫，另有近2000人安置在大嶼山竹篙灣隔離營，社區上仍有約1.2萬人等候送院。香港第五波疫情自去年十二月底開始，最初由回港的機組人員傳入。短短一個半月內，傳染性極高的Omicron變種病毒在香港感染超過1.6萬人，已經超越前四波疫情的確診數字總和。由於檢測力飽和，預計實際感染數字更高。

多家公立醫院在戶外範圍放置病床和架設帳篷安置確診病人，例如在市區的明愛醫院，本來讓救護車停泊的位置現在安置了至少有幾十名病人。德國之聲記者觀察，現場不少是長者或一家大小等優先住院群組。香港近日轉冷，夜晚和清晨氣溫只有十多度，病人在寒風中裹著暖氈等待。代表公立醫院職員的工會「醫管局員工陣線」主席陳國誠，本身也在明愛醫院任職，他認為情況十分不理想。他向德國之聲表示：「露天地方不是合適的治療場地，長者日曬雨淋下身體可能轉差，同事們亦未必可即時監察各人的病況。」

公共醫療系統超負荷

為了騰出更多資源應付新冠疫情，香港的公立醫院已削減四至五成的非緊急服務，例如復康和陪產，醫院管理局形容面臨「重大危機」。陳國誠說不少醫院內的情況嚴峻，急症室特別惡劣，醫護人手很緊張。他指：「非緊急服務的房間、走廊都用來安置新冠病人，但這些地方都沒有負壓設施，多多少少也有傳染風險，其實不理想。」香港公立醫療系統本來已經很大負荷，陳國誠說，急症室的醫護在疫情下沒時間吃飯和如廁，精神都很疲累。他慨嘆：「比起工作量，更折磨的是，面對這麼大量病患，作為醫護人員卻不能提供最好的服務給他們，這是大家內心都有的痛苦和無奈。」

Omicron傳染速度驚人，醫療設施嚴重供不應求，但港府至今依然以隔離和圍堵為主要的應對手段。當局與地產商開會，期望以補貼形式徵集7000至1萬間飯店房間收容患者。另外，本週開設7間指定診所，服務輕症和等候入院的病人。當局也設立「專屬的士」車隊，約300台計程車於本週末起免費接載病人往求診。不過面對傳播力愈來愈強的變種病毒，這類策略是否仍能湊效，坊間也有不同意見。

Peter是公立醫院的醫護人員，一月底被家人傳染確診新冠肺炎，當時疫情已經爆發但每天只有數十宗新增個案。即便如此，市區醫院床位已告飽和，他在確診後三天被送往離島北大嶼山醫院。Peter告訴德國之聲：「我住院時一個護士照顧幾間隔離病房，已經算是很好了，我知道很多醫院的情況更差。」他說當時在隔離病房住了十天，同房六名病人和自己一樣病情輕微，院方分發一般止痛和止咳藥給他們，醫生則每天簡單問診一次。

經過這次經歷，Peter認為：「既然病毒傳染性極高，強行隔離但不肯停止社會運作是不可能的，這樣前線醫護只會更加超負荷，政府應該更謹慎分配資源。」他幾天前已經出院並重投工作，面對現在日益崩潰的醫療系統，他認為政府有必要大幅調整政策。「所以其實家居隔離可能更好，當這麼多病人都要由救護車送院，會令資源錯配。那些情況更緊急的病人，例如如孕婦和心臟病人，很可能因此錯失援助。」

清零或共存？

香港現時累計錄得逾3萬宗新冠個案，雖然專家預計仍會不斷攀升，但兩年疫情至今，只有二百多人不治，數字和比例較許多國家和大城市都要低。縱使新冠病毒未被消除，全球多地都正在放寬防疫措施，尋求與病毒共存。香港和中國內地堅持「動態清零」方針，是少數依然以收緊防疫政策對抗病毒的地方，這也是香港政界的主旋律。香港民意研究所2月11日公佈的民調結果顯示，57%受訪者認為「與病毒共存」更適合香港，贊成「動態清零」的僅32%。

第五波疫情爆發以來，香港行政長官林鄭月娥被多次問及會否改變策略，她承認目前的應對未如理想，但堅稱無意放棄清零。她在本週重申：「在中央的全力支援、政府上下同心和市民全力配合下，我們要繼續打這場抗疫戰，向病毒投降並非一個選項。」她稱港府正考慮推行全民檢測，強制要求全港所有居民測試有否感染，現正研究實施可行性和方法。香港下週也會正式實施疫苗通行證，市民必須出示疫苗接種紀錄才能進出政府和許多私人處所。

不過在民眾陷於抗疫疲勞的情況下，「動態清零」還能否走下去？新冠確診者Rex對此表示懷疑：「我不太被這個政策說服，即使我受感染，也覺得不需要清零。因為變種病毒的致命率不高，共存非大問題，香港又不能如內地般封城，盲目追求清零不太科學。坦白說，我也是抱著與病毒共存的心態過活。」他認為港府的防疫方針不但動搖國際金融中心地位，也加劇了他們這一輩的離心。「一連串政治事件後，有些人或許抱著在香港只求生存的心態。但疫情反映了，這個政府推行那些難以理解的政策，即使你不管政治，連只想生活都很艱難。」