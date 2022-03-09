重創兩岸關係的1994年「千島湖事件」（下）：中共後續的處理方式，加劇台灣人對中國的反感

文：楚然

……種種疑問之下，家屬不再相信這僅僅是起意外事故；而另一方面，中共政府則不斷要求家屬答應火化遺體。當浙江省副省長劉錫榮和家屬致意時，就順勢提出了三個方案：

遺體就近土葬。 火化遺體，攜骨灰出境。 遺體就近冷藏。

可是家屬希望能將遺體帶回台灣土葬，或是想讓親人落葉歸根，或是讓台灣檢方能進一步釐清死因；很顯然的，中共政府並不希望死者離開境內。面對家屬的要求，劉錫榮指出難處，如果要運送遺體，必須確認不是死於感染病毒，其次是屍體不能腐敗；如今千島湖罹難者的遺體已開始腐敗，運送上恐怕會有難度。

家屬不能接受這種說法。在千島湖之前，其他死於中國的台灣人，最後都能運回台灣安葬，為什麼這次卻不行？中共政府沒有試圖安撫家屬，而是不斷利用小手段希望家屬簽署讓屍體火化的文件。明明是罹難者家屬，受到的待遇卻像個犯人。

面對中共的多方刁難，台灣政府也沒閒著，不止召來國際媒體，公開質疑這次事件的疑點，甚至認為應該取消任何和中國官方與非官方的溝通管道，譬如第二次的辜汪會談。

4月5號，家屬與浙江省政府談判，如果不能馬上把遺體運回台灣，也希望先將遺體運到杭州，然後家屬可以先到上海。可惜談判沒有結果，遺體不能移往他處，如果不接受中國官方認定的死因，家屬也沒辦法離開中國。

原先家屬還可以離開旅館、前往認屍，但談判破裂後，家屬只能待在旅館裡面，不能隨意外出，只要走出旅館就會遭到公安盤問。迫於無奈，再加上形勢比人強，4月6號，家屬同意了火化遺體。在登記前最後一刻，中共政府才將死亡證明書發給家屬，上頭寫著「因海瑞號遊船起火燃燒死亡。」即使有千百個不願，家屬還是只能接受這樣的證明。

「總之只是場意外」

家屬帶著罹難者的骨灰，以及滿腹疑問與委屈回到台灣。

如果要找出真相，只能依靠帶回台灣的遺物了。當家屬拿回死者的遺物，發現物品跟之前確認的相比，有所短少。譬如家屬拿回的照相機，裡頭的底片消失了；遺體身上的金項鍊、現金也不翼而飛。罹難者領隊高銘樑的妻子莊淑芳，發現他先生穿的旅狐牌白色運動鞋，第一次見到時沒有異狀，拿回來時卻發現鞋內焦黑，懷疑遭動過手腳。

回到台灣之後，刑事局跟家屬連繫，雖然沒辦法鑑識遺體，但調查遺物或許會有其他發現。那雙二次加工的球鞋成為大眾矚目的焦點，可惜後來鑒定的結果，只能確認遭到大火的高溫影響，沒有更多訊息讓人推敲。

讀者可能認為，中共政府這一連串的行為，應該也是察覺到千島湖事件是一起殺人搶劫的案件吧？但中共政府不斷和家屬強調，這只是一起意外。4月5號，浙江省政府的新聞室主任楊建新還鄭重否認「劫殺」的可能，理由是案發現場沒有打鬥的痕跡，遺體也沒有刀傷或槍傷。而且大多數死者的隨身財物、手飾都在。

中共政府不斷強調，是船隻意外起火，由於天色昏暗，乘客不敢跳水求生，紛紛躲到船裡避難，最後才會全數人都死在船裡面。不僅如此，後來中共政府還特地列出他們發現「海瑞號」著火後的處理時序：

4月1日—— 08：05，有人發現海瑞號失火。

09：00，將「海瑞號」的火熄滅，發現船上有柴油。

09：45，將船拖到碼頭，灌水降溫，也在事發地點附近尋找乘客。

16：10，將船艙的積水抽出，登船搜索，發現第一具遺體。

18：00，發現十幾具遺體。 4月2日—— 凌晨將船拖離碼頭，移到船塢，把船底打洞，等水流盡之後，發現其餘的遺體。

仔細想想也不意外，一個宣稱天安門事件沒死人的國家，自然也不會認為千島湖事件是一起殺人搶劫案。

調查急轉直下

4月10號，中國官媒《新華社》提到千島湖事件，「不排除遭人為破壞的可能性。」到了4月17號，《新華社》與《北京中央電視台》宣布偵破千島湖案，認定這次事件是一起嚴重的搶劫縱火殺人案。

這時公安已經逮捕3名嫌犯，分別是：吳黎宏，男，22歲，浙江淳安縣桐子塢鄉坎腳村人。余愛軍，男，23歲，浙江建德市人。胡志瀚，男，24歲，浙江淳安縣排嶺鎮人。隨著偵查展開，中國公安又逮補了吳黎宏的哥哥，罪名是窩藏贓物。

等家屬都離開之後，中共政府突然變聰明了。至於為什麼要等家屬回台，腦袋才變得靈光，這可能又是另一個難解的謎。

海協會傳來的函文，提供詳細的調查經過。讓中國檢調單位產生懷疑的證據，就是「海瑞號」上的汽油桶，公安懷疑這是兇手用來縱火的工具，於是開始調查附近的水上人家，最後才找出這三名兇手，並且從他們家中找到死者的遺物。

犯案過程則是這三人是預謀犯案，欲搶劫他人財物。在海瑞號之前其實還有2艘觀光船經過，可是犯人認識第一艘的船主，第二艘又人數太多、不好控制現場，所以才挑了海瑞號下手。當兇手登上海瑞號，沒有強行搜身和表露殺意，是用武器逼乘客和船員下到船艙，再抽掉扶梯，潑灑汽油縱火殺人。

可是這個汽油桶不是憑空出現，在千島湖事件一發生，就已經在船上了。為什麼等家屬離開中國，才猛然發現這是關鍵證物？如果動機是搶劫，兇手為什麼要準備汽油，又沒有強制搜身？從不斷強調這是一起意外，即使面對家屬和外界各方質疑都不動搖，卻因為一個汽油桶就突然打臉自己的看法？

之前甚囂塵上的、中共解放軍介入千島湖事件的傳聞，也被中國嚴加否認；但兇手之一的余愛軍是退伍的解放軍人，行兇時穿著軍裝，於是再度掀起一陣討論：中共解放軍到底有沒有介入此次事件？

懷疑解放軍介入的證據，不只是軍裝，還有槍枝。中國的槍枝管制極為嚴格，罰則十分重。可是根據兇手說法，他們是跟朋友借槍。在知道法律的情形下，普通人會輕易把槍枝借人，甚至取回槍之後，又再特別清洗？

比財物更值錢的遺失物

面對海協會的說法，當時的台灣媒體提出疑點。之前家屬懷疑「海瑞號」船身上的是彈孔，會不會是遭遇了劫匪，結果被中國官方一再否認；現在又說根據船上的痕跡找到兇手——到底有沒有二次加工的可能？