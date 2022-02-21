是去殖民化還是「吃飽沒事幹」？關於曼谷英文正名你不知道的事

泰國內閣在本月15日通過由皇家學會的提案，將曼谷的英文名稱從「Bangkok」正名為「Krung Thep Maha Nakhon」，但與此同時，泰國政府也表示Bangkok仍可使用且被承認。這件事情迅速在網路上引發討論，台灣新聞媒體與網友們也正熱議著，其中又以曼谷名稱是世界第一長的討論最為熱烈。

對泰國當地人來說，這個正名為何會讓人覺得是「吃飽沒事幹」？其主要原因，是因這次正名之前，當地原本就是使用「Krung Thep Maha Nakhon」（宮特瑪哈納空）的縮寫，也就是「Krung Thep」（宮特，krū​ng-theè​b）來稱呼曼谷，對當地人來說，並不會因政府正名而改變習慣，因此才會覺得政府是「吃飽沒事幹」。

不過雖然正名對本地人像是多此一舉，但仍有其必要性，也跟去殖民化有關。一方面是因Bangkok一詞，實際上只是曼谷當中的一個區；「bang」是靠近河邊或海邊的村子，「kok」有很多說法，有人說是「島」，也有人說是名為「makok 」的一種橄欖，而在現今大曼谷地區裡，有許多以「Bang」開頭的地名，Bangkok區則是西方人較熟悉的地區，因此習慣以「Bangkok」稱呼。

以台灣人能理解的說法，就是假設今天西方人稱台北市不是「台北」（Taipei），而是稱台北最早期興盛的區域如「大稻埕」（台語：Twa-tu-tia）或「淡水」（Tamsui），然後某天台灣政府提出正名，將外國人常用的稱呼改為台灣人實際使用的「台北」。

另一方面則可能與發音差異有關，受英文或西方語言影響，許多人在發Bangkok的「bang」的音時，都會發成「杯恩」，而不是泰語的「邦」，因此也才會有聽起來跟生殖器有關的笑話說法存在。也就是說，這次正名不僅是字母上的改變，更重要的是「以泰語發音」為主，其代表的意義在於尊重泰國本地的使用稱呼習慣，而非外者所給予的稱呼詞。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 曼谷湄南河的日落

至於為何曼谷原本的名稱會這那麼長？這其實也是泰國文化的一部分，在泰國，從泰皇到一般人都有著比我們想像中更長的名字，就像拉瑪一世到拉瑪十世，雖然都有縮寫的稱呼方式，但都有一個落落長的名字。

以現任泰皇為例：拉瑪十世為中文或英文簡稱，中文全稱為：「瑪哈·瓦吉拉隆功·博丁達德巴亞瓦蘭恭」（Mahawachiralongkon Bodinthrathepphayawarangkun），泰文簡稱為「พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว」，全稱為「พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว」，因此每當泰國新聞記者要播報泰國皇室新聞時，都需要唸得相當快速，光是泰皇、皇后、公主等，就需要唸上一段時間，象徵著高貴與尊敬之意。（關於泰國皇室稱號可參考〈從歷代泰國皇室稱號，探討印度文化對泰國的影響〉一文）

即便是一般人與貴族，也從拉瑪六世賜姓之後，開始擁有很長的姓氏與名字，以近期泰國翻拍的泰版《流星花園》人物來舉例：

杉菜，泰文版變成Gorya Thitara Jundee，簡稱：Gorya

道明寺，泰文版變成Thyme Akira Paramaanantra，簡稱：Thyme，

花澤類，泰文版變成Ren Renrawin Aira，簡稱：Ren

西門，泰文版變成Kavin Taemiyaklin Kittiyangkul，簡稱：Win

美作，泰文版變成 MJ Methas Jarustiwa，簡稱：MJ

泰國文化當中有全稱與暱稱或縮寫的習慣，名字越長代表其意義越高貴或具重要性（可參考〈泰國人姓名可看出家族​​背景或職業，從14張圖看懂姓氏背後落落長的意涵〉一文），泰國的城市名稱也是如此：

泰國東北第一大城市柯叻府，泰文全稱為「นครราชสีมา」，中文翻譯為「那空叻差是瑪府」，「柯叻」則為縮寫，柯叻府在泰國歷史上是面對瀾滄王國的重要關口。

泰國南部人口最多的洛坤府，泰文全稱為「นครศรีธรรมราช」，中文翻譯為「那空是貪瑪叻府」，「洛坤」則為縮寫，洛坤府在泰國歷史上是面對馬來各邦，以及抵禦緬甸自西南部入侵的重要城市。

泰國的舊都（古都）大城府，現代泰文全稱為「พระนครศรีอยุธยา」，中文翻譯為「帕那空是阿育他亞府」，但多數華人仍稱為「大城府」。

Photo Credit: AP / 達志影像 1999年12月5日，前泰王蒲美蓬（拉瑪九世）慶祝72歲生日，右為王后Sirikit，中為當時的長子，現任泰王拉瑪十世

正因在泰國歷史文化中，重要城市的名稱都很長，拉瑪四世時期才會將曼谷的名字修改為世界最長的地名，代表著這座城市在泰國有著無可比擬的重要性，而曼谷人以泰語自稱「คนกรุงเทพ」（宮特人）時，其內涵也就有高尚的意思，用台灣人都理解的說法，就是實質上與名稱上的「天龍人」。

至於中文翻譯部分，個人認為中國政府後續應該會有官方用法，泰國當地華人可能也會沿用「泰京」等說法，因此台灣政府或許也應思考一個符合泰國文化意涵且友善的中譯名稱，切勿使用新聞中提到的「神京大城市」稱呼，避免讓台灣人聯想到與「神經」有關的負面詞彙，在此我個人推薦可使用「天都城、天城、神都城、天使之城」等名，這將有助於未來台灣與泰國的雙邊互動，是一種互相尊重的表現，也能符合台灣政府所提倡的「以人為本」的新南向政策。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範