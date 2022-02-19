拜登斷言俄羅斯近日將發動戰爭，目標鎖定烏克蘭首都基輔

美國總統拜登（Joe Biden）今（19）日表示，確信俄羅斯（後稱俄國）總統普亭（Vladimir Putin）已經決定入侵烏克蘭（Ukraine）在未來幾日內發動襲擊，而烏克蘭首都基輔（Kyiv）是主要攻擊目標，近日升溫的衝突，恐成發動戰爭的藉口。

拜登：俄國幾日內將發動襲擊，基輔為主要目標

根據美國估計，有16.9萬至19萬名俄國軍事人員集結在烏克蘭境內及邊界附近，這其中包含烏克蘭東部親俄國武裝份子，他們自稱是頓涅茨克共和國（republics of Donetsk）以及盧甘斯克（Luhansk）的公民。

拜登今日發布記者會表示，仍確信俄國將於幾日內發動戰爭，並將烏克蘭首都基輔設定為主要攻擊目標。他同時對俄國喊話，目前尚可選擇以「外交」解決衝突，從武力對抗降級，重返談判桌還為時不晚。

拜登也重申，如果戰爭全面爆發，美國將會致力於保護「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organisation）的盟國。他說：「美國和我們的盟友，準備好保衛北約的每一塊土地，讓盟國集體安全免於任何威脅。」

昨（18）日早些時候，《BBC》報導指出，烏克蘭分離主義的領導人宣布撤離居民，指控烏克蘭加強砲擊和策動襲擊。俄國國營電視台《RT》陸續曝光，頓涅茨克和盧甘斯克兩地居民撤離和貨幣擠兌的畫面。

《RT》報導強調，平民必須從叛軍控制的烏克蘭逃往俄羅斯，以防止烏克蘭攻擊。不過，該項指控遭到烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）駁斥後強調是俄國的假新聞，重申不會發動任何襲擊。

克里姆林宮表示，普亭已經下令在各地邊境建立難民營，並且向所有分離主義地區的民眾緊急救援。

俄國會通過「假旗行動」或政變奪取烏克蘭政權

根據《路透社》報導，烏克蘭軍事情報部門指出，俄國特種部隊已經在頓涅茨克的公共設施中放置了炸藥，並敦促家民待在家裡。

報導稱，據俄國新聞機構描述，親俄的盧甘斯克遭到兩起砲擊事件，該地區彈孔無數，甚至天然氣管道起火，《路透社》指出根據影像數據分析，其中一個影片是砲擊前拍攝，西方國家懷疑其造假。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，種種跡象表明，無論是砲擊事件，還是平民撤離都是為了替戰爭奠基，又或者是在當地製造混亂，傳遞錯誤訊息。

面對烏俄情勢不斷升溫，《衛報》報導指出，德國外交部長安娜萊娜（Annalena Baerbock）說：「這是最危險的時刻，挑釁和假訊息可以會再度升級，」他甚至擔心，俄國會通過「假旗行動」（false flag operation）或政變奪取烏克蘭政權。

假旗行動（false flag operation）：又稱嫁禍行動，通過使用其他組織的名義，誤導民眾以為該行動由其他組織策動，常見於諜報活動及政治選舉。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則呼籲停止烏克蘭東部前線的砲擊，並向普亭喊話，停止向邊境地帶施壓，造成更多衝突。他強調對話才是解決問題的方法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，過去48小時發生的事件，都是俄國製造的虛假挑釁，作為正當侵略的一部分。

日前，普亭指出，烏克蘭東部局勢正在惡化，並指責烏克蘭「大規模和有系統地侵犯人權」。他還說，烏克蘭在法律中歧視了講俄語的民眾。不過，他仍願意和西方領導人討論這場危機，也強調各國無視於俄國邊境安全，肆意讓北約盟國擴張。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範