今日本土新增8例：陳時中強調居家隔離補助應由地方造冊，民眾自行入住飯店「完全自費」

中央流行疫情指揮中心今（19）日，公布國內新增73例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8例本土個案及65例境外移入；無新增死亡。另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，居家隔離補助應由地方造冊，且到指定旅宿隔離，若民眾自挑旅宿則完全自費。

新增8例本土個案，無新增死亡

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例，分別是：6例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。陳時中表示，目前掌握個案中有4例與宗教協會群聚有關，另外1人則是新北染疫國中生同班同學。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為39例男性、24例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國，8例、加拿大，5例、馬來西亞3例。

還有，德國、英國、菲律賓、西班牙及柬埔寨，各2例；瑞典、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、越南、尼泊爾、奧地利、香港、巴西、澳大利亞、紐西蘭、芬蘭、阿根廷及中國，各1例移入。

指揮中心指出，另外有24例調查中。入境日介於今（2022）年1月18日至2月18日。

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指揮中心目前統計，截至目前國內累計613萬0479例新相關通報，其中1萬9937例確診，分別為4506例境外移入，1萬5377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指定防疫旅館隔離才有補助，指揮中心：自挑旅宿要全自費

面對國內累積隔離人數漸增，指揮中心再次重申隔離補助原則，只要經地方政府匡列為確診個案之密切接觸者後，安排到防疫旅宿居家隔離者，中央政府概括承受住宿費用。

陳時中表示，居家隔離應要1人1室，若民眾居住有困難，則必須向地方通報，名單亦由「地方造冊」到指定旅宿為主，補助辦法以隔離民眾免負擔防疫費用為主要原則，但是他強調若民眾自行入住旅宿，或到高級飯店隔離，中央不會補助，也無法負擔相關費用。

另外，陳時中也說，原來設定1000元的補助，亦不會因為春節方案期間（2021年12月14日至2022年2月18日）隔離補助而取消，仍然照原來的方法，得每天申請1000元補助。

指揮中心

至於台灣民眾口罩令何時解除，陳時中回應，美國上周才廣發口罩，口罩對民眾而言是很好的自我防護，甚至以能避免流行性感冒等疾病，因此近期不會完全取消，但會放寬須配戴口罩的相關場域。

接著，針對有學者倡議，若唱歌每20分鐘就應該換1次口罩。陳時中對此強調：「不反對但也沒必要，」他說戴口罩主要是隔絕外部飛沫、避免病毒進入，但是若有民眾擔心也不反對。

最後，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範