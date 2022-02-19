林鄭：選舉將帶來公共衛生風險，特首選舉延期

林鄭月娥週五（2月18日）宣佈，因應疫情急劇惡化，行政會議當天舉行特別會議，通過引用《緊急法》將原定下個月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日舉行，提名期相應改為4月3至16日。

林鄭月娥稱，因疫情緊急，嚴重超出特區政府各個環節的負荷。舉辦選舉將帶來公共衛生風險。在社交距離限制下，候選人無法正常進行參選工作，包括與選為成員會面，爭取提名及支持，與公眾交代政綱抱負，與傳媒互動問答等，削弱選舉公平公正公開。

在此之前，香港唯一一位中國人大常委譚耀宗也在18日對《香港電台》表示，中國國家主席習近平日前就香港抗疫工作做出重要指示，表明抗疫是頭等大事，其他事情需要讓路，因此相信下一屆行政長官選舉要延期，或另行安排。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君週五通報，18日香港新增3629宗確診，包括兩宗輸入病例，其餘為本土病例，另有約7600初陽個案。17日確診病例6116例，為疫情爆發兩年來單日最高。

在農歷新年過後，香港此輪奧密克戎疫情大規模爆發，令香港當局疲於應付。防疫、檢測、醫院等各條戰線都在超負荷運轉。為了騰出更多資源應付新冠疫情，香港的公立醫院已削減四至五成的非緊急服務。

專家預測，香港感染上升趨勢仍會持續。《紐約時報》引述專家說法警告，到今年夏天，香港第五波疫情恐將導致本土近1,000人染疫死亡。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin