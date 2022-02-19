苗栗勞工職災截肢案持續延燒：勞動部昨日突襲複查，仍有違規罰45萬令局部停工

苗栗縣一名勞工，因職業災害導致截肢，受到社會矚目。自去（2021）年案發至今，該名勞工與雇主調解未果，將走上冗長官司訴訟，而昨（18）日職安署中區職業安全衛生中心再次突襲該廠區，發現仍有違規事項，開罰合併共計45萬元，且勒令局部停工。

苗栗勞工職災遭截肢，老闆娘：「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了」

日前，苗栗縣1名勞工在網路爆料，輿論發酵後經《東森新聞》採訪表示，去年11月自身在操作大型包裝機台時，發現1100公斤塑料粉有破洞，隨即趨前補上糨糊，但工廠司機未注意該名勞工，便將貨物運走，防護紅外線也沒作用，導致機台直接運作，右下肢遭捲入扭斷。

事後，該名勞工輾轉送往台中童綜合醫院，醫生告知傷勢嚴重，只能截肢處理。他說，術後第3天，公司高層曾到醫院探視，並給1萬元慰問金。

他表示，公司為了迴避勞動檢查，事發後仍繼續運作機台，趕緊加裝防護線，因此沒有遭到開罰。他強調，和公司調解的過程中，也未受到重視甚至遭到羞辱，其中公司老闆娘曾對他說：「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了。」

事件受到社會高度矚目，苗栗縣議員曾玟學介入關懷表示，該名勞工應徵文書作業員，在無任何完整員工訓練和防護下，被派出當包裝工。他進一步說明，肇災業者是苗栗縣頭份市知名廠商，總公司則設在高雄市。

從去年案發至今，該名勞工曾請求調解，公司僅願意再支付新台幣10萬元。針對勞檢是否為妥當一事，勞動部中區職業安全衛生中心主任李文進昨日告訴《中央社》，雇主事發當日已通報職災，第一時間已開罰15萬元，包含輸送帶無停機，就讓勞工進入等疏失。

在調解部分，勞動部職業安全衛生署職災勞工保護組組長林秋妙說明，雇主有依法給予勞工住院醫療補償，期間亦給付原領工資。其實，調解早於1月21召開，只是不成立，後續仍給予受害勞工法扶、身障個管員等協助，2月17日也轉介心理諮商輔導。

面對外界排山倒海的斥責聲浪，《中央社》報導業者喊冤，當時為鼓勵該名勞工正向，才會說「就算截肢，裝上義肢還是可以行走」等話語，而業者談到，對方求償2000萬元，並詢問調解委員計算方式為何，卻沒有得到回覆、調解破裂，對方才提吿公司。

肇災業者昨日複查仍未改善，再度重罰併45萬

律師呂秋遠就此案說明，雇主若未注意員工訓練、機器維修等，發生意外屬於公傷，若判定雇主過失，必須負起過失重傷害的刑責，亦即損害賠償，若無特殊狀況亦不得解雇，須持續給予有薪假、醫藥費，並安排相對應能力工作。

目前雇主仍對「有無過失」避而不談。呂秋遠強調，如果公司過失傷害成立，可能連易科罰金的機會都沒有，相關人員直接入獄服刑，再加上「截肢而已，不嚴重」等話語，法院上恐遭從重量刑。

為了遏止憾事再度發生，高雄市勞工局今（19）日趕緊派員前往肇災總公司檢查。《聯合報》報導指出，發現該廠商是交通運輸業，並未在高雄設廠，公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸業務。

苗栗縣方面，李文進今日告訴《聯合報》，中區職安衛生中心昨日再度突襲到場複查，結果發現該廠仍有違規事項，包含部分輸送帶卷夾危害未改善，罰30萬元；承攬管理無改進，罰25萬元，2項合併共計45萬元，且勒令局部停工。

最後，受害勞工向曾玟學表示：「我覺得自己需要幫助，但不知道能不能這樣接受大家的好意...」。曾玟學強調當事人仍有債務、生活壓力，目前狀況難以承擔，未來除了就業不穩外，尚有冗長的官司，未來將以公正第3方專戶，尋求社會善款，待細節確認後再另行公布。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範