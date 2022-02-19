經濟部公布礦業法修正草案：刪霸王條款、亞泥需補辦環評，再新增回饋機制

為緩和社會輿論壓力，經濟部昨（18）日公布《礦業法》修正草案6大重點，刪除「霸王條款」，並且要求業者（包含亞泥）補辦一次性環境評估；另，礦場位於原住民用地附近，必須舉辦諮商會議後得到同意，否則將廢止曠業用地或停工，再新增回饋機制。14天後預告期滿，經行政院審查後，交付國會審議。

行政院的亞泥礦區調查報告引起爭議

亞泥在花蓮縣新城山礦場，開發權利爭議多年，過去外界不斷批評經濟部護航亞泥展延採礦20年，近日經過當地原民族人抗爭，最終啟動玻士岸部落諮商同意權討論，並由行政院做出有無不法的調查報告。

行政院2月9日，公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，報告最終稱「尚無發現不法」，僅發現行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習等結論，引起各界一片撻伐。

《中央社》引述報告指出，花蓮縣政府及秀林鄉於1973年辦理原住民保留地他項權利塗銷及出租、續租程序上有瑕疵，忽略太魯閣族傳統土地使用慣習，造成該族多方面不利影響，應對族人合理補救。

2月16日，多名學者專家抨擊該調查報告不符合真相。《聯合報》報導指出，學者斥責理應是3方（政府、亞泥及原住民）共同還原歷史的轉型正義，行政院卻做出和報告具體內容，自相矛盾的結論。

他們強調，行政院利用片面論點，企圖簡化模糊歷史真相，而偏頗特定立場，導致傷害部落轉型正義的契機。《自由時報》報導引述行政院亞泥案真相調查小組召集人、政務委員林萬億回應，報告書結論呈現歷史事實，無謂特定立場踰越職權。

隨著社會輿論沸騰，經濟部於2月18日發布訊息指出，因各界關切《礦業法》修法，特別就環境保護與原住民權益溝通，將提出《礦業法》修法草案，回應各界期待。

經濟部修法草案：刪除俗稱「霸王條款」、亞泥需補辦環評

經濟部強調，經過多次跨部會協商，本次《礦業法》修草案主要6大重點，包含：

一、刪除俗稱「霸王條款」規定：避免採礦權利過度圖利業者，刪除業者提存地價、租金或補償後，可以先行使用土地的規定；

二、強化環境保護：要求業者一次性補辦環評，若未曾辦理環境影響評估，可以要求業者在修法完成後，一定時間內再次辦理環評並通過，若未合規最重可以廢止業者礦業用地；

三、尊重原住民族權益：原住民採取礦物資源，無須取得礦業權，針對有關業者在原住民土地一定範圍內開採礦石，業者必須依照民住民基本法規定，辦理且經族人同意；

四、落實資訊公開並保障公民參與：受理礦業申請案階段即進行資訊公開之程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段增加當地居民參與機制；

五、加強礦業管理及開採量管制：新增在礦業執照中清楚規定採取量，提昇礦場環境維護標準；若發現不法手段取得礦業權者，應為撤銷其礦業權。

六、新增回饋機制：新增提撥部分礦產權利金，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響之當地居民，並將回饋機制法制化。

《中國時報》報導指出，草案出爐將送交本會期立法院審議。目前全台有144個礦業權，70個正展延申請中，其中又有88個在原住民土地上，等新法通過後，現有採礦場都需要調整。

報導引述礦物局副局長周國棟說法，新申請礦業用地者，即刻辦理原住民部落諮商；至於，就礦業用地，則在一年內要補辦（包含亞泥），若未經同意延宕，最重可要求停工。而對此亞泥表示，草案剛公布，尚待了解不予置評。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範