2022/03/04,
國際

馬克宏與習近平2月熱線通話，是否將促成《中歐全面投資協定》起死回生？

馬克宏與習近平2月熱線通話，是否將促成《中歐全面投資協定》起死回生？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

法國在歐洲大陸上發生俄烏危機之時，居然是向中國釋出一定程度的善意，再加上2022年1月法國與中國進行的戰略對話，都在為中法關係加溫。而習近平也要確保馬克宏能順利連任，畢竟熟人好辦事，尤其剛走了一個梅克爾。

《中歐全面投資協定》復活？

2022年1月1日，法國正式從斯洛維尼亞手中接下歐盟輪值主席國的位置。作為歐盟輪值主席國，且4月即將面臨總統連任選舉的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），此時開始強勢推動中歐、中法合作關係。

2月16日下午，法國總統馬克宏與中國國家主席習近平熱線通話，《新華社》報導，雙方在通話中達成數項共識。此外，據《多維新聞》報導，兩國領導人還就伊朗核武問題交換了看法，雙方都認為需要加強共同努力，爭取與伊朗達成核武協議的共識。

習近平還說：「中歐雙方應共同努力，凝聚最大公約數，推動中歐關係得到新發展。中方願同法方一道，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進《中歐全面投資協定》批准生效進程，切實惠及雙方人民。」

不過，《中歐全面投資協定》去（2021）年3月因新疆人權議題，雙方互相制裁雙邊官員後，這協定就一直受歐洲議會「冷凍」。《中歐全面投資協定》在2020年底宣布達成時，被視為是中歐合作關係的一大進展，且此協定也象徵著中歐未來更加密切的合作

馬克宏現在力挺協定立場的表態，並不令人意外。去年7月中、德、法三方舉行視訊領袖峰會時，馬克宏就與時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）表態支持《中歐全面投資協定》儘快批准。此外在2020年底，當時長達八年都未協商成功的《中歐全面投資協定》，也是梅克爾力推促成。

很巧合地，德國也是2020年下半年的歐盟輪值主席國。現在法國身為歐盟輪值主席國，馬克宏對《中歐全面投資協定》表態和決心，不知是否足以讓協定「解凍」？

另外，據《法國國際廣播電台》（RFI）指出，《新華社》報導與法國總統府的新聞稿有所出入。《法廣》提到，新華社說：「習近平在通話中，肯定中法雙邊關係成果豐富，貿易額超過800億美元，也希望同法國一道，共同辦好新一輪中歐在戰略、經貿、綠色、人文等領域的對話。並呼籲推進《中歐全面投資協定》批准生效進程。」但這部分，法國總統府的新聞稿，並未提及這一點。

另外，法國總統府的新聞稿還提到，馬克宏在會談中也向習近平重申，歐盟期待中國批准「國際勞工組織」（International Labor Organization, ILO）各項基本公約，尤其是其中的《強迫勞動公約》（Forced Labor Convention）。並且，馬克宏也向習近平表達他對新疆議題的關切。不過，《新華社》對以上內容，也是隻字未提。

法、中強化合作？將攜手投資歐洲和非洲？

《多維新聞》報導指出，在馬克宏和習近平熱線前兩天，中國2月14日宣布與法國經濟和財政部達成一項在第三國合作的協議。此合作協議涉及七大項目，價值超過17億美元，內容涵蓋基礎建設、環境保護、新能源等方面，將在非洲和中東歐等地區進行投資。

《多維新聞》引述法媒《世界報》（Le Monde）報導，上述7個項目中的6個都在非洲。其中，最重要的項目與塞內加爾首都達卡（Dakar）的廢水處理有關，而法國發展署（French Development Agency）和中國發展銀行將支持此項目的進行。

另外，有三個水電項目涉及加彭共和國，其他與非洲有關的項目是象牙海岸一個港口的現代化工程。中國路橋工程公司與法國公司埃吉斯（Egis），將翻新位在幾內亞的一條公路。此外，雙方在中東歐也有合作，中國能源投資集團與法國電力公司預計將在希臘，合作建立一個風力發電廠。

值得注意的是，《多維新聞》提到中國方面已經公開部分消息，但法國尚未就這協議發表公告。法國《世界報》認為，中國公開報導和法國官方沉默，是因為巴黎當時不想在2月17、18日舉行第六屆歐非峰會（EU-Africa Summit）前夕，強調此合作方案。而中國公開的做法，是為了提醒，參與非洲事務的主要歐洲國家的法國，注意其作用。

多個外媒分析馬克宏連任成功在即？

距離法國總統大選第一輪投票4月10日、第二輪4月24日還有一段時間，《紐約時報》（The New York Times）報導，就目前選情來看，現任法國總統馬克宏仍在數位候選人之中取得領先。不過，他至今仍未宣布是否要加入競選的行列，他希望接近候選人登記截止日（3月）時才表態。

《紐約時報》提到，目前馬克宏在第一階段大選的民調中，明顯領先其他候選人。目前他有25％支持度，而包含澤穆爾（Eric Zemmour）在內的另外兩位右翼候選人支持率，則在12到18％左右。《紐約時報》分析，馬克宏近期在控制疫情、經濟成長上表現出色。法國經濟成長率較上一季成長7％、且失業率控制在以法國標準來看較低的7.4％。另外，馬克宏在選前還解除包含在公共場合戴口罩等防疫措施。

根據法國憲法，法國總統大選分為兩階段，若第一階段選舉中無候選人得到過半以上選票，第一階段得票最高的前兩位將進到第二階段的大選，一決高下。照過往經驗來說，法國總統候選人要在第一階段拿下超過一半的選票基本上是不可能的事。因此，基本上要進到第二階段大選，才能知道誰能入主愛麗舍宮（Elysee Palace）。


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