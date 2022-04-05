穩坐「三國第一帥哥」寶座，是什麼特質讓趙雲帥到迷死人？

如果你從小就接觸過三國，那你可能跟我一樣，希望長大後像趙雲一樣帥，就連女生也只要稍微接觸過三國，也會幻想長大後要嫁給像趙雲這樣的男人。包含了南韓前總統朴槿惠也承認她少女時代的初戀就是趙雲，到現在一談到趙雲就少女心噴發。而等我長大了，經歷了社會事，更堅定趙雲這樣的男神只會存在於漫畫跟小說，今天就介紹常山趙子龍。

趙雲是常山真定人，早年為鄉里領袖，191年，公孫瓚、袁紹大戰冀州，各鄉里都支持袁紹，趙雲卻效力公孫瓚，公孫瓚吃驚的直問為什麼？趙雲只說：「仁德在哪，我就在哪。」這句話後來便成了趙雲的寫照。然而，公孫瓚卻非趙雲理想上的仁德之主。

192年，劉備也依附了公孫瓚，趙雲被遣往援助劉備。相比關羽的狂傲、張飛的火爆，趙雲與劉備卻是同樣木訥寡言、穩重嚴謹，彷彿就是鏡子世界的自己，兩人一見如故。然而，未等讓關羽、張飛、甘夫人（劉備之妻）吃醋，趙雲就收到哥哥過世的消息，趙雲不能不去奔喪，也知道這一去恐怕就是與劉備的最後一別了。

離別當日，劉備同樣也抱著「好希望你去，又好希望你不去」的複雜心情，緊握趙雲的手不想鬆開，最後對著趙雲離去的背影大喊：「我劉備今生都不會背叛仁德。」

199年，公孫瓚為袁紹所滅。200年，劉備投奔冀州之主袁紹，趙雲得知後旋即前往與劉備相認。當時劉備與關羽、張飛以及甘夫人都已失散，本以為趙雲已隨公孫瓚而亡，未曾想破鏡重圓，興奮的與趙雲夜夜同榻而眠，並瞞著袁紹偷偷收留趙雲，兩人既如過往的木訥也既如過往的傲嬌。

陪伴了劉備最憂愁的歲月，沒多久兩人離開了袁紹，到達汝南終於與關羽、張飛及甘夫人再度會合，一切彷彿又回到9年前，不同的是，這回趙雲可以選擇他理想中真正的仁義之主。201年，劉備投奔了荊州之主劉表。202年，劉備擊敗了曹操將領夏侯惇，趙雲生擒同鄉的夏侯蘭並舉薦給了劉備。

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208年，劉表病死，其子劉琮投降曹操。劉備帶著百姓南遷，不久就被曹操騎兵追上了。於慌亂中有人見趙雲北走，報告趙雲投奔曹操而去，劉備聽完難得理智線斷裂，氣憤的對呈報者丟手戟怒道：「我家子龍不會離開我。」

原來，趙雲北走是為了找出甘夫人及阿斗下落，與張飛大鬧長板橋同樣成為名場面，同年底劉備、孫權聯盟，與曹操爆發了赤壁之戰。

209年，原桂陽之主趙範投降劉備後有反叛之心，便以其嫂樊氏的高顏值向趙雲施展美人計，然而趙雲心如止水，並看穿趙範異志，最終趙範逃亡。

210年，劉備成為荊州之主，此時甘夫人去世，孫權以此將其妹孫尚香嫁與劉備。孫尚香是典型的89妹，其侍女各個牛鬼蛇神。劉備請趙雲作其貼身保鏢，讓孫尚香無作為。211年，劉備攻打益州，孫尚香撕票阿斗逃回吳國，也是靠張飛及趙雲於船上奪回。

212年，諸葛亮率張飛、趙雲進攻益州。214年，劉備成為了新益州之主。劉備以益州土地犒賞將士，趙雲卻跳出來說將土地還給百姓才能更符合仁德之道。219年，在與曹操的漢中之戰，趙雲救援黃忠時遭重重包圍，趙雲數次殺進殺出，救出張著、張翼等將領，並以空營計使曹操軍不敢進攻。此戰劉備形容趙雲「一身是膽」。後劉備擊敗曹操，自稱漢中王。

219年底，吳國攻佔關羽轄下荊州，殺關羽。220年，曹操病死，其子曹丕繼位後篡漢，國號魏。221年，劉備以大漢之名稱帝，欲伐吳國以報奪荊州、殺關羽之仇，趙雲曾勸阻劉備真正的國賊為曹操。然而劉備不聽，趙雲也沒有參戰，張飛也於出征前被暗殺。

222年，劉備於夷陵慘敗，趙雲於永安救援劉備阻擋吳國追兵，劉備無顏回到朝中，憤愧的居於永安，223年，劉備駕崩。

228年，諸葛亮第一次北伐，趙雲與鄧芝作為疑兵牽制魏國，諸葛亮趁此連下三郡，然而卻因馬謖失街亭而告吹，趙雲於撤退時依舊在團團包圍中親自斷後，將損失縮至最小。卻仍認為自已不能完美牽制魏國，與諸葛亮自貶三軍。同年趙雲病逝。

回顧趙雲一生，看似畢生為奉獻仁德而活，卻沒有功名遠揚，這是不是代表趙雲是過譽了？趙雲男神的魅力，又是從何而來呢？這些問題的解答，其實就藏在趙雲的信念之中。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 趙雲像

趙雲最大的心願就是追隨仁德之主，更重要的是，趙雲不茍全於性命、不汲汲於功名，將團隊視為己任。趙雲總是在執行如救援、斷後這般苦差，不僅「有功無賞，打破要賠。」更可能在層層包夾中犧牲生命，然而這卻是趙雲一生的縮影。趙雲並不像關羽、張飛那樣將自己的武勇發揮在殺敵上，而是保護身邊同樣追隨仁德的所有人。或許沒有一個對手認識趙雲，但所有隊友都感懷趙雲的救命之恩。

《三國演義》中對趙雲最大的描繪，就是「七進七出單騎救阿斗」，曾經我在讀了正史後發現趙雲並沒有在50萬大軍中七進七出而感到失望。但我後來想想，趙雲在漢中之戰突破重重包圍先後救下張著、張翼，不也是「七進七出」嗎？何況這只是趙雲的日常，所以《三國演義》並沒有神化，趙雲與身就藝高人膽大。這又是一筆現實比小說還要扯的案例。

趙雲畢生掩護友軍，自然很難立下什麼赫赫軍功，何況名位非趙雲所求，即使非戰之罪，趙雲仍會自度其過的自貶三軍，官爵不高、聲名不響也符合趙雲「匈奴未滅、何以為家？」的自律。