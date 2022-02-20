冬奧滑冰女將黃郁婷穿中國訓練服與不當言行，行政院要求調查懲處

賽前穿中國訓練服、賽後牽手致意犯眾怒

《自由時報》報導，我國競速滑冰女將黃郁婷，連兩屆代表台灣參加冬季奧運，在此次表現不如預期，賽前還因為穿著中國隊訓練服引發爭議，昨（19）日微博再傳出一張他與中國選手金京珠賽後握手的照片，再度點燃網路上雙方的論戰。

Photo Credit: 宋體金微博

黃郁婷在參加本屆北京冬季奧運前，於備戰期間先是在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，引發軒然大波，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論；賽後更發文感謝支持的人，並表示開放仇恨者、Hater、酸民留言，持續與網友在臉書上筆戰。

冬奧賽後，政府出手懲處

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌昨天要求教育部、體育署調查競速滑冰女將黃郁婷的不當言行，並進行適當處分，而黃郁婷目前已暫時關閉臉書，Instagram雖未關閉，但未再發文。

行政院長蘇貞昌昨天認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並做出適當處分，對此教長潘文忠於稍早表示，體育署正進行調查，後續將依調查結果處分，同時會同中華奧會進行檢討，以建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。 。

總統府則支持行政院採取必要的調查檢討及處分，總統府發言人張惇涵表示今（19）日表示，我國冬奧代表團相關賽事已經結束，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。

張淳涵指出國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。尤其，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。

在傳出行政院要教育部、體育署進行調查後，黃郁婷並未透過任何管道做出公開回應。

支持與反對懲處的正反論辯

在傳出政院將要出手懲處黃郁婷後，網路上也立刻形成兩派陣營。支持方認為黃郁婷代表我國出賽，穿著打壓台灣的中國的隊服，儼然是長他人志氣，滅自己威風，甘願讓自己成為統戰樣板；反對方則認為這種行為屬於運動上的交流，政府這樣懲罰不但是「恐中」，更沒有法源依據。

綠委也紛紛跳出來支持政院態度，風傳媒報導，民進黨立委吳思瑤表示，支持政府調查懲處黃郁婷事件，不能再有下一個黃郁婷，當中國見獵心喜食髓知味，台灣需要正面對決積極防禦，支持政府對黃鈺婷進行調查及懲處。

民進黨立委許智傑指出，他在基層確實接到很多不滿的聲音，認為國手代表國家，領台灣的補助，若國手已經有傷害台灣國際形象的言論和行為，他支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。

壘球前國手蘇致榮在臉書發文表示，支持政府對黃郁婷進行調查並適當處分，身為國手不只是榮耀，更是一份責任。 蘇致榮表示，接受國家培訓，坐領國家補助，享受國家資源，扛著國家的招牌，卻一再踐踏國家尊嚴，這算哪門子國手？阿榮身為前國手，全力支持政府對黃郁婷進行調查，追究其失言又失格的行為，給台灣一個交代。

前外交官黃仕傑更是質疑當初讓黃郁婷擔任掌旗官的決策正當性，表示「有必要讓自己成為最具爭議，甚至最不受歡迎的奧運掌旗官嗎？ 」

對於黃郁婷冬奧上的行為，國民黨則有不同的解讀，《聯合新聞網》報導，國民黨立委葉毓蘭說，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了；但是錯更大的是教育部、奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引？ 告訴他們什麼是可以做，又有什麼不可以做？現在又在賽後放話法辦，是因為「狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏」？

葉毓蘭說，對黃案，政府不但事先沒有明確的言行指引，黃開始有不當言行，主管機關就該好言規勸開導，教育部長直接電話卻無片語言及，難免讓人以為這是言論自由範圍。前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允。

身為戰鬥藍發起人的趙少康也在臉書上發表看法，認為許多人對於政治的sense不高，黃郁婷本人也因為自己的言行道歉了，在冬奧上雖未得名，也盡力了，現在還到美國繼續訓練，蘇貞昌在此時大動干戈、秋後算帳，顯示他雞腸鳥肚、其器小哉！

趙少康接著表示，總統府不但不加勸阻，還加碼跟進踹一腳，府院動用國家機器追殺一名年輕運動員，嚇得黃郁婷趕緊關閉臉書，還刪了微博的發文，簡直把「政治干涉體育」發揮到最高點，在國際上被中共欺壓就控訴「政治干涉體育」，在國內因政治不正確就關門嚴打自己的體育選手，完全的雙重標準。