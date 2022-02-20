2022/02/20,
運動

NBA明星賽中鋒出頭天：灰狼湯斯奪三分球大賽冠軍，騎士莫布里半場投籃命中獎留主場

NBA明星賽中鋒出頭天：灰狼湯斯奪三分球大賽冠軍，騎士莫布里半場投籃命中獎留主場
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

今年NBA明星賽依舊亮點滿滿，在3分球大賽上，一改以往射手的專屬舞台，反倒由灰狼隊的中鋒長人（Karl-Anthony Towns）一舉拿下，宣告自己的高射炮地位。技術挑戰賽上，則出現騎士球員莫布里（Evan Mobley）一球投進半場Logo Shot，將獎盃留在了主場。

（中央社）明尼蘇達灰狼隊的中鋒湯斯於美國時間19日讓長人與有榮焉，因為身高傲人、211公分的他在美國職籃NBA明星賽三分球大賽勇奪冠軍。

湯斯（Karl-Anthony Towns）最後一輪拿到29分，擊敗各拿26分的亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）與洛杉磯快艇肯納德（Luke Kennard）。

湯斯最後一輪率先上場，前5次出手4次中的，表現勢如破竹，就算最後3次出手沒進，已足以拿下冠軍。楊恩最後一次從右邊底角出手沒進，最後以3分差距惜敗。楊恩首輪拿下22分，讓布魯克林籃網的米爾斯（Patty Mills）無緣晉級決賽，肯納德則在首輪手感火燙拿到28分。

今年三分球大賽共有8位球員出賽，除了湯斯、楊恩、肯納德、米爾斯，還有紐奧良鵜鶘的麥卡倫（CJ McCollum）、多倫多暴龍的范佛利特（Fred VanVleet）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）和曼菲斯灰熊的貝恩（Desmond Bane）。

NBA灌籃大賽，尼克大前鋒杜平奪冠

美國職籃NBA紐約尼克大前鋒杜平（Obi Toppin）於美國時間19日在明星周最受矚目的灌籃大賽勇奪冠軍。

今年灌籃大賽有4人參戰，除了杜平，還有金州勇士前鋒托斯卡納－安德森（Juan Toscano-Anderson）、休士頓火箭的格林（Jalen Green）和奧蘭多魔術的安東尼（Cole Anthony）。

格林第一輪合計83分，排第3；安東尼第一輪第一球請父親、前NBA球星葛瑞格（Greg Anthony）拿球，還穿著父親尼克球衣，但只拿下40分，第一輪以合計70分成績拿下第4。

托斯卡納－安德森先以飛躍隊友魏金斯（Andrew Wiggins）得到44分，第二球再拿43分，第一輪以合計87分成績晉級決賽。杜平首輪則以合計90分的成績晉級決賽輪。

到了決賽輪，杜平在對決托斯卡納－安德森上贏得相對輕鬆。杜平第1灌有45分，托斯卡納－安德森39分；但由於托斯卡納－安德森第2灌失敗，以至於杜平還沒嘗試第2灌即已篤定勝出。

杜平勝出後，成為繼羅賓森（Nate Robinson）、華克（Kenny Walker）之後，第3位贏得灌籃大賽的尼克球員。

在技術挑戰賽方面，騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）半場投籃一球就進，率地主騎士隊取得勝利。

《路透社》報導，騎士隊在半場投籃項目必須命中一球，而這個任務由莫布里達陣。在騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）從左路嘗試失敗後，排在第2棒的莫布里第一球就進。

地主騎士隊的賈蘭德（Darius Garland）和莫布里稍早聯手在賽事的跳投項目中率隊領先。

不過，由巴恩斯（Scottie Barnes）、康寧漢（Cade Cunningham）和吉迪（Josh Giddey）組成的新秀隊一度以200分領先各得100分的騎士隊和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的字母哥隊。

賈蘭德最後憑藉一記三分球，打破騎士隊與字母哥隊的平手僵局，率領騎士隊闖進決賽。


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。