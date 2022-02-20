NBA明星賽中鋒出頭天：灰狼湯斯奪三分球大賽冠軍，騎士莫布里半場投籃命中獎留主場

（中央社）明尼蘇達灰狼隊的中鋒湯斯於美國時間19日讓長人與有榮焉，因為身高傲人、211公分的他在美國職籃NBA明星賽三分球大賽勇奪冠軍。

湯斯（Karl-Anthony Towns）最後一輪拿到29分，擊敗各拿26分的亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）與洛杉磯快艇肯納德（Luke Kennard）。

湯斯最後一輪率先上場，前5次出手4次中的，表現勢如破竹，就算最後3次出手沒進，已足以拿下冠軍。楊恩最後一次從右邊底角出手沒進，最後以3分差距惜敗。楊恩首輪拿下22分，讓布魯克林籃網的米爾斯（Patty Mills）無緣晉級決賽，肯納德則在首輪手感火燙拿到28分。

今年三分球大賽共有8位球員出賽，除了湯斯、楊恩、肯納德、米爾斯，還有紐奧良鵜鶘的麥卡倫（CJ McCollum）、多倫多暴龍的范佛利特（Fred VanVleet）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）和曼菲斯灰熊的貝恩（Desmond Bane）。

"I'm up there with the best shooting big man of all time and I needed this trophy to prove it." pic.twitter.com/5iBkP1gb9R — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2022

NBA灌籃大賽，尼克大前鋒杜平奪冠

美國職籃NBA紐約尼克大前鋒杜平（Obi Toppin）於美國時間19日在明星周最受矚目的灌籃大賽勇奪冠軍。

今年灌籃大賽有4人參戰，除了杜平，還有金州勇士前鋒托斯卡納－安德森（Juan Toscano-Anderson）、休士頓火箭的格林（Jalen Green）和奧蘭多魔術的安東尼（Cole Anthony）。

格林第一輪合計83分，排第3；安東尼第一輪第一球請父親、前NBA球星葛瑞格（Greg Anthony）拿球，還穿著父親尼克球衣，但只拿下40分，第一輪以合計70分成績拿下第4。

托斯卡納－安德森先以飛躍隊友魏金斯（Andrew Wiggins）得到44分，第二球再拿43分，第一輪以合計87分成績晉級決賽。杜平首輪則以合計90分的成績晉級決賽輪。

到了決賽輪，杜平在對決托斯卡納－安德森上贏得相對輕鬆。杜平第1灌有45分，托斯卡納－安德森39分；但由於托斯卡納－安德森第2灌失敗，以至於杜平還沒嘗試第2灌即已篤定勝出。

杜平勝出後，成為繼羅賓森（Nate Robinson）、華克（Kenny Walker）之後，第3位贏得灌籃大賽的尼克球員。

在技術挑戰賽方面，騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）半場投籃一球就進，率地主騎士隊取得勝利。

《路透社》報導，騎士隊在半場投籃項目必須命中一球，而這個任務由莫布里達陣。在騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）從左路嘗試失敗後，排在第2棒的莫布里第一球就進。

EVAN MOBLEY IS LIKE THAT❗️



Halfcourt shot to win the #TacoBellSkills Challenge pic.twitter.com/6g46ZwcpSK — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2022

地主騎士隊的賈蘭德（Darius Garland）和莫布里稍早聯手在賽事的跳投項目中率隊領先。

不過，由巴恩斯（Scottie Barnes）、康寧漢（Cade Cunningham）和吉迪（Josh Giddey）組成的新秀隊一度以200分領先各得100分的騎士隊和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的字母哥隊。

賈蘭德最後憑藉一記三分球，打破騎士隊與字母哥隊的平手僵局，率領騎士隊闖進決賽。