2022/02/20,
歐洲

歐洲「與病毒共存」：英國確診者無須自我隔離；丹麥將終止疫苗接種計畫，解除所有防疫限制

歐洲「與病毒共存」：英國確診者無須自我隔離；丹麥將終止疫苗接種計畫，解除所有防疫限制
Photo Credit: 中央社

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英國首相強生於英國時間19日宣布將進一步鬆綁疫情政策，其中最主要的是解除COVID-19患者的自我隔離要求，改以自願性代替，以後就算知道自己有染疫，也能出外採買與搭乘大眾交通工具；另一個歐洲國家丹麥也決定與病毒共存，除了告別口罩與疫苗護照外，也將COVID-19降級為一般傳染性疾病。

《中央社》報導，英國首相強生（Boris Johnson）辦公室於英國時間19日表示，強生有意於下週展開計畫，解除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染患者的自我隔離要求。

《路透社》報導，這一步會讓英國創歐洲主要國家先河，允許知道本身感染COVID-19的民眾自由上街採購、搭乘大眾運輸工具、上下班。而強生許多衛生顧問都認為，這麼做是具有風險的。

強生在聲明說：「COVID不會突然消失，我們必須學著與病毒共存，學著在不限制自由下保護自己。」針對有報導稱，英國政府希望終結免費篩檢、縮減公衛研究，強生也將提供更多細節，說明英國將如何透過持續監控來防範未來的冠狀病毒變異株。

目前，公衛官員若下令，英格蘭民眾依法必須自我隔離至少5天；就算沒有特定命令，他們如果出現COVID-19症狀或篩檢呈陽性，也都被建議自我隔離。

解除COVID-19自我隔離的法律要求，改以自願性原則取代，英國COVID-19因應方式將與其他傳染病無異。

英國12歲以上人口約85%已接種至少兩劑COVID-19疫苗，三分之二以及絕大部分的高風險族群已接種3劑。英國確診28天內不治的累積死亡人數超過16萬，是僅次於俄羅斯的歐洲第二多。相對於人口規模，英國死亡率比歐洲聯盟平均高6%。

COVID-19防疫限制措施在強生的保守黨（Conservative Party）成員間十分不討喜，認為疫苗覆蓋率這麼高，防疫措施有違比例原則。英國政府說，「以疫苗計畫為首的藥物干預，將持續會是我國的第一道防線。」政府說：「應持續留意公共衛生指導方針，一如流感等所有傳染性疾病一樣。」

丹麥計畫在數周內「停打疫苗」：疫情即將結束

根據《ETtoday》報導，丹麥政府從今年2月1日起宣布告別口罩與疫苗通行證政策後，日前又發布新聞稿表示，有鑑於國內高達8成以上的高接種率，將於未來數周以內、最遲在春季結束前宣布終止疫苗接種計畫，同時將新冠肺炎（COVID-19）從威脅性分類疾病名單中移除，成為歐盟第一個解除國內所有防疫限制的國家。

首席醫師表示，疫情即將結束。

根據《法國晚報》（France Soir），丹麥國內最高傳染病防治權威機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）在統計數據中指出，截至2月11日，丹麥全國580萬人口中已有高達80.9%完整接種疫苗，其中甚至有61.4%接種第3劑疫苗，而其實這相當於法國的接種水準，法國有79%人口完整接種疫苗，其中55%人口接種第3劑疫苗。

丹麥國家衛生安全委員表示，將在未來幾周內密切監控疫情發展，盼能在2月底前宣布全面終止疫苗接種計畫的日期。報導指出，儘管丹麥和法國一樣擁有高接種覆蓋率，但丹麥政府卻坦承，新冠肺炎病例數依舊居高不下，不過如此多的病例並非意味著醫院負擔增加，因為截至2月13日，每100萬居民中只有4名重症監護患者。

丹麥當局重申，Omicron變異株相對無害，且病毒傳播具有季節性，「我們從過往經驗得知，感染人數會隨著季節交替減少」；丹麥國內首席權威醫師索柏格（Bolette Søborg）更表示，「隨著新冠疫情即將結束，且即將換季，建議接種第4劑疫苗是沒有意義的！」

另外，至於18歲以下的青少年與兒童，丹麥國家衛生委員會認為，此年齡層已具有高度免疫力，感染新冠肺炎Omicron病毒的風險很小。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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