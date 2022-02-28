常作「清醒夢」對健康有害嗎？三個技巧訓練自己控制夢境

文：徐佳蓁｜醫學審稿：賴建翰醫師

如果你看過電影《全面啟動》（Inception），你是不是也想和李奧納多，或是其他造夢者一樣，可以控制自己的夢境？或甚至，你真的有成功控制過自己的夢境？

想要控制自己的夢，首要條件就是要知道自己正在做夢，科學上這稱作清醒夢（Lucid Dreams），指人在意識清醒的時候所作的夢。清醒夢聽起來很像一種特異功能，但這是一件好事嗎？會不會有什麼危險呢？本文帶你認識清醒夢，介紹控制夢境的技巧與風險。

什麼是清醒夢？

清醒夢一詞由荷蘭醫師弗雷德里克．凡．伊登（Frederik van Eeden）在1913年提出，根據國外研究，全世界約有 55％的人有過清醒夢的經驗；約有11％的人，每個月會經歷一到兩次的清醒夢。不過這數據只是推論，科學家對於夢境領域還有許多未解之謎。

一般來說，當我們在做夢的時候，當下並沒有辦法分辨是夢境還是現實，往往都是我們起床之後，才會知道自己剛剛是在作夢，並且發現夢中的場景有不合理的地方；但如果是清醒夢，或是那些常常作清醒夢的人來說，在夢中就能馬上知道「自己正在作夢」。

正常睡眠週期由非快速動眼期第一期，循序進入第二期及第三期，睡眠由淺度睡眠進到深度睡眠，再從深度睡眠回到淺度睡眠，之後進入快速動眼期（Rapid eye movement, REM）。清醒夢就是發生在快速動眼期，這階段眼球會快速移動，同時身體肌肉放鬆。我們通常在睡著後90分鐘進入快速動眼期，快速動眼期會持續10分鐘，然後再回到淺度睡眠，約90至120分鐘循環一次。（延伸閱讀：睡覺做夢原因是……這種人容易記得夢境）

為什麼會作清醒夢？

雖然神經科學家還未研究出人們作清醒夢的真正原因，但還是有幾項推論，例如，根據德國的馬克斯普朗克研究院（Max-Planck-Gesellschaft）研究結果發現，常作清醒夢的人，大腦前額葉皮質會比其他人大一些，大腦前額葉皮質負責調控專注力、計畫、決策、想法、判斷以及提取記憶，這也表示他們是屬於自我反省的類型，常常會反覆咀嚼自己的想法，又稱後設認知。

另外，有些科學家也發現，有猝睡症（Narcolepsy，又稱嗜睡症、渴睡症）的人，會更容易作清醒夢，因為猝睡症的人會更快進入深層睡眠，甚至直接進入快速動眼期，那就容易作清醒夢。

如何作清醒夢？三個技巧控制夢境

根據美國心理學會（American Psychological Association, APA）代表國際夢研究協會出版的期刊《夢》（Dreaming）指出，人是可以透過日常訓練，增加自己做清醒夢的機會。以下介紹3個最常見的清醒夢技巧：

現實生活檢測：把平常生活周遭的環境記在腦海裡，這樣一來在睡夢中便能分辨現實與夢境的差異，藉此自己察覺自己是否正在是不是在作夢。 清醒再入睡法（Wake Back To Bed, WBTB）：睡滿5小時後，保持清醒一會，接著立刻回去睡回籠覺，這樣可以確保更快進入快速動眼期，也更容易作清醒夢。 記憶性誘導法（Mnemonic Induction of Lucid Dreams，MILD）：睡了5小時後醒來，但只有清醒一下下，並且要不斷提醒自己：「待會睡回去要記得我在作夢。」

過多清醒夢有害睡眠品質

雖然可以控制自己的夢境是一件讓人很興奮的事，但過於真實的夢境，反而有其危險之處，因為這會更容易讓人從熟睡中醒來，並難以再入睡，進而影響了睡眠品質。另一個潛在風險則是，當我們意識到自己正在作夢，那我們或多或少都會嘗試控制夢境，當潛意識開始打造你的夢境時，多少會有損你的睡眠品質，導致更容易作噩夢，晚上也不容易入睡。

因此，大家不用特意強求清醒夢，維持良好的睡眠品質才是最重要的。記得維持固定起床和就寢的作息，晚上遠離咖啡因和酒精，平時規律運動，例如健走、騎腳踏車或是瑜伽等，都是可以讓你夜晚更放鬆的方式。

Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：什麼是清醒夢？這3招控制夢境超有用！過量恐損睡眠品質

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本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航